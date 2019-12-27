哈薩克斯坦空難：飛機升空一分鐘後墜毀 ，至少15人罹難

圖片版權 Reuters Image caption 墜機事故發生後，貝克航空取消了所有航班。

一架客機在哈薩克斯坦（Kazakhstan）墜毀，至少15人死亡。官員們說，哈薩克斯坦貝克航空公司（Bek Air）的飛機，在當地時間27日早上從阿拉木圖機場（Almaty ）起飛後不久墜毀，並撞向一幢建築物。包括兒童在內，至少60人傷者被送往醫院。

這架Z92100班機，從哈薩克斯坦最大城阿拉木圖（Almaty）起飛，前往首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）。目前為止尚未知道飛機墜毀的原因。中國央視引用中國阿拉木圖總領館消息稱，該飛機上有一名中國籍男性乘客，事故中沒有受傷。

根據一位接近現場的路透社記者說，當時霧很大。阿拉木圖機場說，墜毀班機機型是福克100 (Fokker 100)，當時機上有93名乘客和5名機組人員。哈薩克斯坦內政部公布的完整乘客名單說，機上有85名成人，5名兒童和3名嬰兒。機場說，該班機在當地時間上午07:22分開始突然下降，然後撞上了地面上的混凝土障礙物，並衝入了一座兩層樓的建築物，但飛機衝撞發生時沒有著火。

機場隨後公布了在醫院接受治療的60名倖存者名單。

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Image caption 班機升空一分鐘後墜毀。

汗騰格里新聞（Tengri News）網站引述倖存者之一埃爾曼（Maral Erman）說，飛機在起飛時就在晃動。最初感覺好像飛機已經降落了，但實際上「撞到了東西」。

她又說：「班機上沒有太多混亂」；「沒有尖叫。」

埃爾曼說，機組人員打開了逃生口，讓乘客下飛機，她後來看到飛機「裂成了兩半」。

哈薩克斯坦內政部說，最初訊息表示有6名兒童在死者名單中。航空信息網站Flightradar24稱，該航班於格林尼治標凖時間01:21起飛，並且「在同一分鐘內收到了最後一個信號。」現場的視頻中出現了救援人員。 視頻中可聽到一名女子要求叫救護車，飛機的駕駛艙楔入了建築物的其中一面。

墜機事故發生後，貝克航空取消了所有航班。同時，阿拉木圖的機場說機場運行正常，航班時刻表不受影響。

圖片版權 Reuters Image caption 貝克航空成立於1999年，最初的目標是VIP班機客戶。

後續處理

該國將設立一個特別調查委員會來調查墜機原因。

哈薩克斯坦總統卡葉夫 （Qasym-Jomart Toqayev）向遇難者家屬表示深切哀悼。並說：「相關負責人等必須依法嚴懲。」

貝克航空

根據貝克航空官方網站說，公司成立於1999年，最初的目標是VIP班機客戶。

如今，該公司自稱是哈薩克斯坦的第一家廉價航空公司，機隊由七架Fokker-100飛機組成。

這不是該市首次發生嚴重的飛行事故。

2013年1月29日，一架從該國北部城鎮科克舍陶（Kokshetau）起飛的客機在阿拉木圖附近墜落，20人喪命。一個月前，一架載有哈薩克高級安全官員的軍機在該國南部墜毀，造成27人死亡。