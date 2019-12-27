中俄伊40年來首次軍演 美國三大對手聯合引關注

圖片版權 Getty Images Image caption 2017中俄在波羅的海進行聯合軍演。

中國國防部周四表示，中國、伊朗、俄羅斯在本周五舉行聯合軍事演習，演習地點在印度洋北部的阿曼灣。演習將持續四天。這是三國40年來首次舉行聯合軍演。

國防部新聞發言人吳謙說，「中國將派西寧號導彈驅逐艦參加，此次演習旨在深化三國海軍之間的交流合作。展示三方共同維護世界和平與海上安全，積極構建『海洋命運共同體』的良好意願和能力。」

他強調這次演習是三國間一次「正常的軍事交流」，與地區形勢沒有必然聯繫。

阿曼灣是非常敏感的戰略航道，它與霍爾姆斯海峽相連，全球約五分之一的石油通過阿曼灣和霍爾姆斯海峽運輸。

美國三大對手的聯合演習

演習背景之一是伊朗和美國之間日趨緊張的關係。

去年，美國總統特朗普退出2015年簽署的伊朗核協議。該協議由六個國家共同簽署。美國退出後，再次對伊朗進行經濟制裁，沉重打擊了伊朗的經濟。

該區域的緊張局勢不完全因為伊朗重啟頗具爭議的核計劃，亦源於九月一起針對沙特石油設施的襲擊。沙特和美國都指責伊朗是始作俑者。伊朗否認。

此外，今年5月和6月，連續發生多起針對國際商船的襲擊，包括在海灣區域一次針對沙特運輸船的襲擊。美國指責伊朗為幕後黑手，但後者依然否認。華盛頓隨即提議進行美國主導的海洋軍事行動。

本周三伊朗的軍方發言人表示，印度洋和阿曼灣是國際貿易的關鍵海域，保持安全與秩序是重要的任務。

長期以來，中國與伊朗之間有緊密的外交關係，在貿易和能源領域關係也很密切。中國和伊朗的軍方互動頻繁，2017年中伊在霍爾姆斯海峽舉行過聯合軍演，中國與俄羅斯也經常進行聯合軍演，然而三國聯合軍演是伊朗在1979年伊斯蘭革命後的首次。

圖片版權 Xinhua Image caption 2019年6月14日，國家主席習近平在比什凱克會見伊朗總統魯哈尼。

在美國單方面退出伊朗核協議之後，中國、俄羅斯乃至美國多年盟友——歐盟都仍然表態支持伊朗。

而隨著美國與中國在貿易問題上的對峙不斷升級，以及美俄之間日關係日趨緊張，美中、美伊、美俄之間都形成了戰略競爭的關係，這使三國的聯合軍演被放在一個更大的國際政治格局下加以觀察。

對中國而言，並不是簡單的選邊站隊。雖然今年6月，習近平在會見伊朗總統魯哈尼時曾承諾，「無論國際和地區形勢如何變化，中方願同伊方一道努力，推動中伊全面戰略伙伴關係持續穩步發展。」

但中國與伊朗在的區域對手沙特阿拉伯也維持這良好的關係，這意味著中國需要在該區域而國際關係上保持微妙的平衡。中國國家主席習近平明年很有可能會訪問沙特阿拉伯，屆時2020年的G20峰會將在沙特阿拉伯舉行。

2016年，中國領導人稱在中東將堅持「不尋找代理人，不搞勢力範圍，不填補權力真空」三不原則。