台灣版陳同佳案、美國建太空軍、俄羅斯測試主權網絡與本周更多好故事

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2019年12月第四周，美國總統特朗普宣佈正式成立太空軍（the US Space Force），這是美軍70多年來第一次設立新軍種；莫斯科宣佈，俄羅斯成功測試了與世界不聯通的全俄互聯網，並學習中國加強國有網絡供應商控制；一名台灣籍男子涉嫌在10月初手持氣槍打劫香港尖沙咀一家鐘錶店之後潛逃台灣，台灣尋求港府提供司法互助被港府拒絶，此案被港台媒體稱為「台版陳同佳案」；中國國家主席習近平在北京分別與日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅舉行會談，安倍和文在寅隨後在成都與中國總理李克強共同出席第八次中日韓領導人會議；一名倫敦女孩從購自大型超市便利店連鎖Tesco的聖誕賀卡套裝中發現了一條「來自上海囚犯的求救信息」後，中國外交部與涉事印刷廠均否認強迫囚犯勞動。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1、台版陳同佳案：台灣香港再陷「逃犯」爭議

圖片版權 Google Image caption 涉事的商店「經典時計」拒絶評論案件，暫時未知店鋪會否派人到台灣取回贓物。

一名台灣籍男子涉嫌在10月初手持氣槍打劫香港尖沙咀一家鐘錶店之後潛逃台灣，台灣尋求港府提供司法互助被港府拒絶，兩地政府均連日發聲明，隔空表達不滿。這宗案件被港台媒體稱為「台版陳同佳案」。

「陳同佳案」是引發香港持續超過半年的反修例紛爭的起點。香港籍男子陳同佳涉嫌在台灣殺死女友後逃返香港，因兩地沒有司法互助或《逃犯條例》而無法處理涉及案件，目前陳同佳仍然身在香港。

2、美國創建太空軍 應對中國俄羅斯競爭與威脅

圖片版權 EPA Image caption 特朗普簽署了7380億美元的美軍年度預算，宣佈太空軍正式成立。

美國總統特朗普宣佈正式成立太空軍（the US Space Force）。美國這一新軍種隸屬美國空軍，也是美軍70多年來第一次設立新軍種。

特朗普在華盛頓附近的軍事基地宣佈了這一重大消息。他說：「太空是世界上最新的戰鬥領域」。

特朗普12月20日簽署了7380億美元的美軍年度預算，而成立太空軍獲得的第一年撥款為4000萬美元。

3、俄國「成功測試主權網絡」試驗與全球互聯網斷開

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莫斯科宣佈，俄羅斯「成功測試」了與世界不聯通的全俄互聯網，並學習中國加強國有網絡供應商控制。

俄國電信部沒有詳細說明這次俄國網絡與全球網絡斷開測試的細節，但表示，普通的互聯網用戶並沒有注意到發生了任何變化。

國際上不少專家們仍然對一些國家拆除與世界聯通的互聯網聯接、發展網絡主權的趨勢感到擔憂。有評論稱，越來越多的威權國家都在學習中國和伊朗等國的做法，想要控制公民能看到的內容。這意味著人們將無法參與關於自己國家正在發生的事情的對話，他們將被控制在自己的網絡隔離罩中。

4、中日韓領導人北京會談 借四個議題尋求共同利益

圖片版權 EPA Image caption 三國領導人24日在成都會見。

借第八次中日韓領導人峰會在中國舉行之際，中國國家主席習近平在北京分別與日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅舉行會談。

文在寅和安倍晉三隨後在四川成都與中國總理李克強共同出席峰會。

三人在峰會後共見記者。他們承諾，將通過對話方式推動朝鮮半島無核化進程。

三國領導人的另一個主要議題是經貿合作。三人上午出席中日韓工商峰會時李克強提出，三國應加快推進中日韓自貿區建設，中國為此願擴大開放服務業。而安倍與文在寅則再次對區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）表示支持。這個貿易協定在東盟框架下提出，獲得中國支持。

5、中國否認「Tesco聖誕卡強制勞動指控」

圖片版權 PA Media Image caption 六歲的弗洛倫斯在她購買的聖誕賀卡套裝中發現了「求救信息」。

一名倫敦女孩從購自大型超市便利店連鎖Tesco（中國前稱樂購，又譯特異購）的聖誕賀卡套裝中發現了一條「來自上海囚犯的求救信息」後，中國外交部與涉事印刷廠均否認強迫囚犯勞動。

有關家庭向英國媒體透露，這段信息來自上海青浦監獄，當中要求購卡人聯繫英國前記者兼私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）。

消息曝光後，Tesco宣佈暫時停止向中國浙江的一家工廠的生產，並展開調查。

但中國外交部發言人耿爽星期一（12月23日）稱，這都是曾經被關押在青浦監獄的韓飛龍「自己編造出來的」。據信製造這批賀卡的浙江雲廣印業公司向中共《人民日報》旗下《環球時報》英文版稱，指控「毫無根據」，「有政治動機」。

6、香港示威：聖誕節多處商場區域烽煙四起

你的器材不支持播放多媒體材料 香港示威：不平靜的平安夜

香港周二（12月24日）度過了不平常的平安夜，示威者發起在多區的商場抗議，再次演變成警民衝突，在聖誕裝飾的背景下，出現催淚彈和汽油彈。

往年的聖誕節是市民消費意願高漲的時期，但今年市面慶祝氣氛比往年淡靜，多區商場因有警民衝突而需要提早關門。

香港政府發言人在24日晚表示，嚴厲譴責「蒙面暴徒」在平安夜晚上在多區非法集結。聲明說，「暴徒破壞交通燈、設傘陣、堵路、破壞商場店鋪、縱火，甚至衝擊警務人員。這些行為嚴重擾亂社會秩序，影響市民歡度佳節，破壞節日氣氛，實在令人憤慨。」

香港示威者希望繼續爭取「五大訴求」，批評政府至今仍然沒有回應。「民間人權陣線」計劃1月1日舉辦遊行。