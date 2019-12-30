網絡文學平台Wattpad創始人：「我們把很多權力還給粉絲」

圖片版權 Wattpad Image caption 創始人艾倫·劉（左）和伊萬·袁於2006年創辦Wattpad。

BBC每周的商業領袖系列《老闆》向讀者介紹世界各地的商業領袖。本周人物是全球在線網絡文學平台Wattpad的聯合創始人劉艾倫（Allen Lau音譯）。

公司成立初期，艾倫·劉（Allen Lau音譯）有自己喜愛的夜間娛樂。他會泡在和聯合創始人伊萬·袁（Ivan Yuen 音譯）一起開發的網絡文學平台上發掘新作家。

艾倫會定期發現10位，也許是20位從未見過的在Wattpad上分享原創作品的作家。今年51歲的艾倫說，有一晚：「我一直點鼠標，一直沒停。我不斷交到新朋友。」

不僅有新作家湧向平台，而且粉絲們也在與自己喜歡的作家互動。艾倫知道他擊中了一個用戶需求點：一個講故事的社區就這樣誕生了。

圖片版權 Wattpad Image caption 用戶可以發表作品，也可以創建閲讀清單。

Wattpad於2006年推出，目前有8000多萬讀者，每個月有400萬作者活躍在線上。這是一個由來自亞洲、美國和加拿大的國際投資者投資超過1.17億美元（8800萬英鎊）的全球性平台。

Wattpad的收入來自軟文、付費閲讀、品牌和贊助內容，信息技術和服務網站Crunchbase估計，該公司的年收入現在超過2400萬美元。

從一開始艾倫和現年42歲的伊萬就志向遠大，但Wattpad的成功故事非一蹴而就。

1980年代末，19歲的艾倫從出生地香港移居加拿大。他學電氣工程專業畢業後進入微軟工作。但他認為這項工作不適合有創業激情的年輕大學畢業生。

他離開微軟後加入一家加拿大軟件初創公司。他見證了公司「坐火箭飛船」般的發展速度：大約三年時間該公司從約100名員工發展到700多名，後被一家美國公司收購。對艾倫來說，他學到了獲得成功的指導性經驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 艾倫·劉現在想進軍娛樂行業。

伊萬·袁也是工程師，他最初是艾倫第一家初創公司的員工。公司位於多倫多，是一家手機遊戲公司。伊萬後來移居溫哥華，但兩人保持聯繫。某一天天伊萬給艾倫發了一條消息想向他展示自己正在完善的項目：一個可以讓用戶共享原創文學的網站。

既喜歡閲讀又喜歡電子產品的艾倫，已經在開發類似的產品：讓人們可以在當時流行的摩托羅拉Razr手機上閲讀。

艾倫說：「我們很快就決定『一起做』。」他們將其取名為Wattpad （電子書）。Watt「瓦特」表示電，再加上「pad」 （平台），人們可以分享想法的平台。

那是2006年年底，那一年Google以16.5億美元收購視頻網站YouTube。艾倫回憶說：「如果YouTube一年內可以從零吸引4000萬用戶，也許我們可以有幾百萬。但最後只有1000左右，顯然我們的想法不奏效。」

為了吸引讀者，他們提供了很多包括《傲慢與偏見》等經典的公共領域書籍。但事與願違，他們2007年的谷歌廣告收入只有兩美元。總之，早期結果「令人沮喪」。

圖片版權 Wattpad Image caption 該公司最初的員工數量屈指可數。

但2008年蘋果發佈iPhone和蘋果商店，給Wattpad帶來了閃閃星光：幾乎在一夜之間，手機文本從可讀性變成對用戶友好。

艾倫說：「如果我有個水晶球，我希望可以晚一年創辦公司。但好消息是，早點總比晚點好。」

Wattpad推出兩年後才有第一個用戶在上面發佈原創作品：一部名為Blind Truths的維多利亞時代吸血鬼小說。最初的18個月公司克服了艾倫眼裏的「雞生蛋蛋生雞」的問題：「沒有內容，我們就沒有讀者。沒有讀者，就沒人會上傳內容。因此我們不得不讓雪球滾起來。雪球一旦滾起來，速度就越來越快。」

平台和社區的影響力越來越大。創作者可以直接和粉絲互動並建立自己的受眾群體。該平台對從越南語到菲律賓語的多種語言支持，幫助和吸引了國際用戶。到2011年，該公司已有100萬註冊用戶，並且用戶數量在持續增長。此後幾年，Wattpad的一些作者取得了巨大的商業成功。

美國人安娜·陶德（Anna Todd）的小說《之後》（After）成為一種文學現象，她用手機寫作，並逐章發表。

圖片版權 AFP Image caption 蘋果手機的發佈極大幫助Wattpad的增長。

該作品已被6億多Wattpad用戶閲讀，而隨後的系列迄今已被閲讀15億次，並首次與出版商達成協議。改變的電影於2019年4月發行，並於11月獲得「人民選擇獎」（People's Choice Award）

與此同時，17歲的英國作家瑞可（Beth Reekles）的愛情喜劇小說《親吻亭》（The Kissing Booth）取得巨大成功。後來由企鵝出版社出版。也被改編成網飛（Netflix）電影。

據流媒體巨頭Netflix稱，該電影是2018年「最受歡迎的電影之一」。

Wattpad現在業務擴展到更廣闊的娛樂領域，與北美、歐洲、東南亞和拉丁美洲的公司合作，將該平台最受歡迎的作品帶到電視和電影屏幕上。Wattpad還成立自己的印刷出版公司。

艾倫說：「一旦有百萬用戶就會有百種賺錢的方式，一旦擁有一億用戶，就會有一萬種賺錢的方式。」

圖片版權 Getty Images Image caption 陶德是Wattpad上早期獲得成功的作家。

為了發現新趨勢和在十億上載內容中發掘暢銷書和爆款，Wattpad使用受眾數據和人工智能算法將信息分解成句子結構那樣的細粒度。

該公司估計，像陶德和瑞可一樣的成千上萬的作家已在平台上賺到錢。Wattpad為作家提供了多種套現方式，比如最近推出的程序讓讀者可以直接付費閲讀指定作家的作品。

此外，頂級作家還有機會與品牌合作。可口可樂和H＆M等公司對Wattpad上的千禧一代和Z世代用戶感興趣。作家有可能成為該平台的下一個陶德。

圖片版權 Courtesy Wattpad Image caption Wattpad現在有8000多萬用戶。

出版業顧問香利（Lorraine Shanley）說：「出版商對Wattpad著迷，並對他們所取得的（成績）印象深刻」。

「Wattpad為作家提供各種通過作品套現的方式，因此看起來他們並未利用粉絲，他們在吸引和推銷粉絲。這是一根繃緊的鋼絲，他們做得很好。」

艾倫說，看著Wattpad的作者取得成功「非常激動」。他說：「我們證明了我們不必以傳統方式做事，也不需要審查者。」

「我們可以民主化整個過程，我們還可以還很多權力給粉絲。」