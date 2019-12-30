圖片版權 KENA BETANCUR/Getty Images Image caption 桑伯格的父親斯萬特（圖右）早前陪同自己的女兒，乘坐一艘帆船前往紐約出席聯合國氣候變化大會。

瑞典少女格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）在全球喚起對氣候變化的關注，倡導全球學生「為氣候罷課」，早前獲選本年度《時代》雜誌風雲人物。她的父親接受BBC訪問時說，他並不支持女兒走在抗擊氣候變化鬥爭的「前線」，也不支持她為參加社會運動而不上學。

格蕾塔·桑伯格的父親斯萬特·桑伯格（Svante Thunberg）說，格蕾塔曾經十分抑鬱，開始參加社會運動後性格變得開朗，但他擔心女兒所受到的批評。

斯萬特透露他尤其擔心針對自己女兒的「假新聞」，也擔心外界對她的恨意，但他認為格蕾塔處理得「十分好」。

「我不知道她是如何辦到的，但她仍然可以經常保持笑容。她覺得這些批評都很可笑。」

Image caption 格蕾塔·桑伯格早前透過視像通話接受BBC自然科學節目主持人大衛·艾登堡（David Attenborough）訪問。

「終極惡夢」

斯萬特在訪問期間透露，格蕾塔在開始社會運動前數年飽受抑鬱困擾，甚至不說話、也不願上學。直至有一天她更拒絶進食，斯萬特形容那是他身為一名家長的「終極惡夢」。

為了讓格蕾塔的病情好轉，斯萬特花多了許多時間陪伴她和妹妹貝婭塔（Beata）。格蕾塔的母親埃爾曼（Malena Ernman）是一名著名的歌劇演唱家，受到女兒情況的影響，她決定不再到外地參加演出，讓一家人可以多點時間團聚。

之後數年，格蕾塔一家人開始討論和研究氣候變化，而格蕾塔對這個議題也越來越有興趣。她成功改變自己父母的習慣，變得更環保，例如斯萬特成為了一個素食者，埃爾曼也不再乘搭飛機。

斯萬特早前也陪同自己的女兒，乘坐一艘帆船前往紐約出席聯合國氣候變化大會。格蕾塔拒絶乘坐飛機，她認為飛行太不環保。

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變得平凡

斯萬特認為自己這些改變都正確，但他並不是因為環保而做，而是為了格蕾塔而做。「我有兩個女兒，除了她們其他事情都不重要，我只想她們快樂。」

他說雖然外界會覺得格蕾塔參加環保運動後變得特別，但在他眼中，格蕾塔在這個過程中只是變得「平凡」：「其他人可以做的事，她都可以做。」

「她會到處跳舞，她經常會笑，我們很快樂，她現在也很好。」

格蕾塔快將17歲，到時候斯萬特再不需要陪伴左右，但他說如果格蕾塔需要，他仍然會跟她一起。「但我認為，她會希望自己一個人獨自出國，我認為這是十分好的事情。」