圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯部署了能夠利用"滑翔彈道"高度機動的高超音速導彈，據認為新武器能夠突破現有的任何反導系統

俄羅斯國防部宣佈，俄軍一個團已經部署了新型高超音速導彈「前衛」（Avangard）。他們沒有公開新部署的具體位置，但俄羅斯官員早先說這種新型武器會部署在烏拉爾地區。

從冷戰時期繼承的軍控協議體系正在瓦解的時候，俄羅斯部署了能夠利用"滑翔彈道"高度機動的高超音速導彈，加劇了對新核軍備競賽的擔憂。

俄羅斯認為新部署的武器令現有的反導系統防不勝防。之前俄羅斯總統普京在12月24日說，俄羅斯成為世界上唯一部署高超音速武器的國家。俄國防部長紹伊古24日證實了"前衛"導彈系統將在莫斯科時間12月27日上午10點開始服役，並說那是個具有重大意義的事件。

普京在2018年的國情咨文講話中首次披露了"前衛"和其他高超音速武器。2018年12月，從俄羅斯南部烏拉山頓巴羅夫斯基（Dombarovskiy）導彈基地發射「前衛」導彈擊中了6千公里外的演習目標。普京在那次演習後說，「前衛」超高音速導彈能夠突破潛在敵人現在的或可能擁有的任何反導系統。

中國的導彈發展

BBC防務記者馬庫斯認為，目前還很難確定"前衛"導彈是否真進入了部署階段，也可能是它的部署試驗進入後期階段。不過他認為普京的誇耀仍然有所依據，俄羅斯似乎在高超音速領域取得領先，中國也在發展這類武器，美國似乎有些落後。

圖片版權 Getty Images Image caption 12月普京觀看新高超音速武器試驗

如果俄羅斯的聲明屬實，馬庫斯認為，這種新型遠程洲際導彈的確難以防禦，其部署也令核軍備競賽進入一個新的危險階段。

今年8月，美國已經退出了在1987年由里根總統和戈爾巴喬夫簽署的中程導彈條約。美國總統特朗普表示，他希望新的核武條約除了美國和俄羅斯，還要把中國包括進來。

中國的導彈發展迅速，白宮官員曾表示，中國不受中程導彈條約約束，把美國置於劣勢。美國政府明確表示，中國是美國退出中程導彈條約的理由之一。

但中國的立場一直是無意參加美俄的裁軍談判。今年7月底中國外交部發言人說，中程導彈條約是美俄的雙邊條約，讓中國加入美俄對話和協議是一種變相「甩鍋」。

新削減戰略武器條約

由洲際彈道導彈運載的"前衛"系統可以攜帶兩百萬噸級的核彈。俄羅斯國防部已經公布了這種先進武器系統的視頻，但是也有專家對其有效性發出質疑。

圖片版權 Xinhua Image caption 近年10月北京閲兵中展示的東風-17高超音速彈道導彈。另外2018年中國還測試了代號為「星空-2」的高超音速武器

美國國防部發表聲明說，他們不會為俄羅斯關於"前衛"系統性能的說法作定性判斷。目前美國和中國都有自己的高超音速武器項目。

在11月26日，俄羅斯根據2010年新削減戰略武器條約讓美國專家觀看了「前衛」導彈。該協議旨在削減戰略核導彈的發射裝置。

新的削減戰略武器條約將在2021年2月結束，這將是俄羅斯和美國核軍備控制的最後主要條約。雖然俄羅斯希望延續這個削減戰略武器條約，但特朗普政府似乎並不熱心。

路透社曾報道，在2017年特朗普同普京長達60分鐘的電話交談中，普京曾詢問續簽新的削減戰略武器條約的可能，但特朗普大發牢騷，說該條約只對俄羅斯有利，且是「奧巴馬政府達成的幾個壞協議之一」。

路透社最近援引俄羅斯外交部官員說，他認為莫斯科和華盛頓在新的削減戰略武器條約到期前已經沒有起草新協議的足夠時間。