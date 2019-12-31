英國貓咪暖心故事：讓我陪伴你一生

Image caption 喜歡坐公交車的小貓卡斯珀（Casper）。

大約10年前，英國普利茅斯（Plymouth）的一隻小貓出了名，他的名字叫卡斯珀（Casper）。

卡斯珀是一隻黑白相間的小貓，他喜歡乘坐家門口的3路公共汽車兜風。

每天早晨，卡斯珀喜歡跟人們一起等車，車來了，他上車，然後一直坐到終點，再回到原地下車。

就這樣周而復始，一共做了4年公交，而且不用買票，成為當地的一景，並為此齣了名。

英國媒體對此曾進行過廣泛報道。卡斯珀的主人蘇珊收到大量的粉絲來信，有人還把卡斯珀的故事寫成書。

還有電影製作人試圖把卡斯珀的故事拍成電影，但最後由於資金不足未能開機。

Image caption 卡斯珀和主人蘇珊

但2010年，卡斯珀不幸死於交通意外，他被一輛出租車撞死。

卡斯珀死後，他的主人蘇珊女士收到大量信件，人們紛紛表示哀悼。

但像卡斯珀這樣喜歡坐車兜風，或者經常光顧公共汽車站、火車站的喵星人並不罕見。

諾丁漢郡的一隻叫本頓（Benton）的小貓喜歡在家附近的電車站「蹲點」，為候車的乘客帶來驚喜和陪伴。

圖片版權 GINNY HICKS Image caption 小貓本頓以前曾是只流浪貓

有人把本頓放在社交媒體上之後，立刻使他成為當地家喻戶曉的明星。

本頓的主人希克斯女士在回應本頓的粉絲時表示，希望本頓能給人們帶來歡樂和愛。

圖片版權 STEPH STUART Image caption 本頓喜歡在電車站消遣

本頓有一天還搭乘一位坐輪椅的小男孩的車回家。

而小男孩的媽媽事後告訴希克斯女士，能遇到本頓讓她兒子的一天充滿快樂。

火車站的喵星職員

圖片版權 RACHEL OATES Image caption 費利克斯堅守崗位

如果你有機會拜訪英國哈德斯菲爾德火車站（Huddersfield railway station）的話，可以留意一下在那裏兢兢業業工作的兩位喵星人職員：費利克斯和博爾特（Felix and Bolt）。

費利克斯於9年前上崗，從此成為乘客的最愛，她甚至還有自己的員工徽章。

去年，費利克斯的弟弟博爾特也加入員工隊伍，成為一名「學徒」，給熱愛喵星人的當地乘客再添驚喜。

圖片版權 PENGUIN Image caption 有人為費利克斯寫了書

隨著人們分享這兩位喵星人員工的照片，也引起媒體的關注，書約紛至沓來。

火車站經理安迪表示，雖然費利克斯和博爾特只是喵星人而已，但他們的書約和掛歷給當地的慈善機構帶來巨大收入，兩位喵星人向慈善機構的捐款高達20萬英鎊以上。

電車喵星人

圖片版權 MANCHESTER EVENING NEWS Image caption 曼徹斯特的蝙蝠俠

電車喵星人蝙蝠俠（Batman）生活在英國的曼徹斯特。他喜歡光顧家附近的電車站Chorlton。

兩年來，蝙蝠俠經常在Chorlton站「迎送」上班族的通勤人員，特別是在上下班高峰時段，經常可以看到蝙蝠俠的身影。

他的主人卡夫女士還專門為他設立了一個臉書網頁，許多人把能在車站看見蝙蝠俠認為是幸運的一天。

據卡夫女士介紹，蝙蝠俠給那些正經歷生活艱辛和挑戰的人帶來安慰甚至救贖。

還有人告訴卡夫女士，自己當天接受招工面試，感到很緊張。但看到了蝙蝠俠後立刻感到放鬆和精神愉快，而且還成功地拿到了招聘合同。

卡夫女士說，自己經常跟朋友說希望能通過自己的行為讓世界變得更美好，但沒想到倒是讓自己的小貓代勞了。

除了喜歡在車站「站崗」的小貓外，還有許多喵星人喜歡前往當地的超市、學校、圖書館以及健身俱樂部等打發時光。

加貓

圖片版權 BOOK GUILD Image caption 加菲爾德

加菲爾德（Garfield）就是這樣一隻小貓。

他是生活在英國劍橋郡的一隻小黃貓。平時沒事他喜歡去「逛」家門口的超市Sainsbury's，並在那裏一呆就是大半天。

由於他是超市的常客，當地居民對加菲爾德都非常熟悉和喜愛。

他經常懶洋洋地躺在超市大廳的沙發上，接受人們各種各樣的唏噓和撫愛。

但突然有一天，不幸的事情發生了。加菲爾德在超市停車場遭遇車禍身亡，當時只有12歲，雖然以貓齡來看，年紀不輕，但並非壽終正寢。

土耳其的流浪貓

圖片版權 Getty Images Image caption 通比和孩子們在課堂上

一天，土耳其城市伊茲密爾的一個小學來了一隻流浪貓通比（Tombi）。最初，他先是在學校的花園裏閒逛，但有一天通比決定進教室看一看。

孩子們非常喜歡通比，自從通比來後，許多孩子的行為變好了，更加懂事和認真。他們不再在課堂亂跑和打鬧。

而且，他們更喜歡上學了。但好景不長，由於一名學生家長的投訴，學校不讓通比來學校了。

儘管他們為通比找到了一家寄養家庭，但通比十分不開心，連續3天不吃不喝。

與此同時，學校的孩子們也紛紛轉向社交媒體求助，呼籲讓通比回來。

幸運的是，那名原來投訴的學生家長終於想通了，通比又回到了課堂與孩子們團聚，皆大歡喜。