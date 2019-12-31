英國貓咪暖心故事：讓我陪伴你一生
大約10年前，英國普利茅斯（Plymouth）的一隻小貓出了名，他的名字叫卡斯珀（Casper）。
卡斯珀是一隻黑白相間的小貓，他喜歡乘坐家門口的3路公共汽車兜風。
每天早晨，卡斯珀喜歡跟人們一起等車，車來了，他上車，然後一直坐到終點，再回到原地下車。
就這樣周而復始，一共做了4年公交，而且不用買票，成為當地的一景，並為此齣了名。
英國媒體對此曾進行過廣泛報道。卡斯珀的主人蘇珊收到大量的粉絲來信，有人還把卡斯珀的故事寫成書。
還有電影製作人試圖把卡斯珀的故事拍成電影，但最後由於資金不足未能開機。
但2010年，卡斯珀不幸死於交通意外，他被一輛出租車撞死。
卡斯珀死後，他的主人蘇珊女士收到大量信件，人們紛紛表示哀悼。
但像卡斯珀這樣喜歡坐車兜風，或者經常光顧公共汽車站、火車站的喵星人並不罕見。
諾丁漢郡的一隻叫本頓（Benton）的小貓喜歡在家附近的電車站「蹲點」，為候車的乘客帶來驚喜和陪伴。
有人把本頓放在社交媒體上之後，立刻使他成為當地家喻戶曉的明星。
本頓的主人希克斯女士在回應本頓的粉絲時表示，希望本頓能給人們帶來歡樂和愛。
本頓有一天還搭乘一位坐輪椅的小男孩的車回家。
而小男孩的媽媽事後告訴希克斯女士，能遇到本頓讓她兒子的一天充滿快樂。
火車站的喵星職員
如果你有機會拜訪英國哈德斯菲爾德火車站（Huddersfield railway station）的話，可以留意一下在那裏兢兢業業工作的兩位喵星人職員：費利克斯和博爾特（Felix and Bolt）。
費利克斯於9年前上崗，從此成為乘客的最愛，她甚至還有自己的員工徽章。
去年，費利克斯的弟弟博爾特也加入員工隊伍，成為一名「學徒」，給熱愛喵星人的當地乘客再添驚喜。
隨著人們分享這兩位喵星人員工的照片，也引起媒體的關注，書約紛至沓來。
火車站經理安迪表示，雖然費利克斯和博爾特只是喵星人而已，但他們的書約和掛歷給當地的慈善機構帶來巨大收入，兩位喵星人向慈善機構的捐款高達20萬英鎊以上。
電車喵星人
電車喵星人蝙蝠俠（Batman）生活在英國的曼徹斯特。他喜歡光顧家附近的電車站Chorlton。
兩年來，蝙蝠俠經常在Chorlton站「迎送」上班族的通勤人員，特別是在上下班高峰時段，經常可以看到蝙蝠俠的身影。
他的主人卡夫女士還專門為他設立了一個臉書網頁，許多人把能在車站看見蝙蝠俠認為是幸運的一天。
據卡夫女士介紹，蝙蝠俠給那些正經歷生活艱辛和挑戰的人帶來安慰甚至救贖。
還有人告訴卡夫女士，自己當天接受招工面試，感到很緊張。但看到了蝙蝠俠後立刻感到放鬆和精神愉快，而且還成功地拿到了招聘合同。
卡夫女士說，自己經常跟朋友說希望能通過自己的行為讓世界變得更美好，但沒想到倒是讓自己的小貓代勞了。
除了喜歡在車站「站崗」的小貓外，還有許多喵星人喜歡前往當地的超市、學校、圖書館以及健身俱樂部等打發時光。
加貓
加菲爾德（Garfield）就是這樣一隻小貓。
他是生活在英國劍橋郡的一隻小黃貓。平時沒事他喜歡去「逛」家門口的超市Sainsbury's，並在那裏一呆就是大半天。
由於他是超市的常客，當地居民對加菲爾德都非常熟悉和喜愛。
他經常懶洋洋地躺在超市大廳的沙發上，接受人們各種各樣的唏噓和撫愛。
但突然有一天，不幸的事情發生了。加菲爾德在超市停車場遭遇車禍身亡，當時只有12歲，雖然以貓齡來看，年紀不輕，但並非壽終正寢。
土耳其的流浪貓
一天，土耳其城市伊茲密爾的一個小學來了一隻流浪貓通比（Tombi）。最初，他先是在學校的花園裏閒逛，但有一天通比決定進教室看一看。
孩子們非常喜歡通比，自從通比來後，許多孩子的行為變好了，更加懂事和認真。他們不再在課堂亂跑和打鬧。
而且，他們更喜歡上學了。但好景不長，由於一名學生家長的投訴，學校不讓通比來學校了。
儘管他們為通比找到了一家寄養家庭，但通比十分不開心，連續3天不吃不喝。
與此同時，學校的孩子們也紛紛轉向社交媒體求助，呼籲讓通比回來。
幸運的是，那名原來投訴的學生家長終於想通了，通比又回到了課堂與孩子們團聚，皆大歡喜。