步入2020：全球接力迎來新十年

你的器材不支持播放多媒體材料 世界各大城市以璀璨煙花迎接2020年，送別2019年和2010年代。

隨著倫敦、愛丁堡和其他大城市點燃新年煙火，英國迎接了2020年的到來，也與全世界一起進入新一個十年。

全球最先迎來2020年的地方是太平洋島國基里巴斯，還有鄰近的薩摩亞和查塔姆群島等。

新西蘭的奧克蘭則是最先進入新一個十年的大城市，數以千計民眾齊聚到奧克蘭天空塔附近觀賞迎接2020年的煙火。

澳大利亞雖然受到了森林火災的影響，有民眾呼籲取消新年煙花，但是悉尼港傳統的煙花表演仍然如期進行。

巴黎、柏林、馬德里和雅典等歐洲城市也舉行了煙花表演。

在國際時區的另一端，無人居住的貝克島和豪蘭島，將是最後進入2020年的地方。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴黎迎接2020年的煙花。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西里約熱內盧海灘上的煙花。

圖片版權 Getty Images Image caption 新加坡濱海灣的煙花。

2020年：英國「或會脫歐，但不會離開歐洲」

在倫敦，1.2萬枚煙花點亮了英國首都的天際線。

在蘇格蘭愛丁堡，「霍格莫內」（Hogmanay，低地蘇格蘭語「新年」之意）慶祝活動當中包括了全英國「最大的街上派對」。

此外，曼徹斯特、卡迪夫、紐卡斯爾、諾丁漢等城市均有新年煙火活動。

你的器材不支持播放多媒體材料 倫敦的2020年煙火慶典。（英文）

圖片版權 Getty Images Image caption 在威斯敏斯特宮（西敏寺），彩色的煙花點亮天空。

圖片版權 PA Media Image caption 在倫敦泰晤士河畔的煙花，被倫敦市長薩迪克·汗形容為「前所未見」。

圖片版權 PA Media Image caption 「倫敦眼」上空的煙花。

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圖片版權 Reuters Image caption 約十萬名民眾聚集在倫敦市中心迎接新年。

在倫敦，過去都是由大本鐘的鐘聲宣告慶典的開始，只不過今年由於大本鐘的修復工程仍在進行，因此少了鐘聲。

約有10萬慶祝者聚集在維多利亞堤岸。在2020年，這座城市仍將迎來歐洲足球錦標賽（歐洲國家杯）半決賽和決賽的主辦，因此慶祝活動當中也包括了一些與這個主題相關的部分，民眾也唱起了《三獅》（Three Lions）等代表英格蘭的足球歌曲。

倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）指，今年的倫敦慶典表演將是「前所未見」的。斯托姆齊（Stormzy）、威力（Wiley）和巴士底樂隊（Bastille）等音樂人的作品都出現其中。

薩迪克說：「我們或許將離開歐盟，但是我們不會離開歐洲。所以今年的煙火是為我們作為一個全球化的城市、一個歐洲城市而慶祝的。」

他強調，倫敦和英國在新的十年裏需要「再次團結」起來。

「我不會假裝這場煙火或者這一個晚上就能實現這一切，但是我認為，真正重要的是，我們今年在這裏慶祝我們的城市和我們的國家裏一些美好的事情。」

在愛丁堡，煙花則從城堡裏被點燃和發射出來。

圖片版權 PA Media Image caption 在愛丁堡，盛大的街頭派對迎接新年。

圖片版權 PA Media Image caption 愛丁堡著名的城堡是這座城市煙花表演的最佳背景。