澳大利亞森林大火：至少七人喪生200房屋被燒燬

圖片版權 AFP Image caption 高溫和數月的乾旱加劇了森林大火，對澳大利亞部分地區造成嚴重破壞。

當2020年新年鐘聲敲響，全世界人民在慶祝新年時，澳大利亞的森林大火已燒燬200多個房屋，致成千上萬的人流離失所。

澳大利亞維多利亞州的東吉普斯蘭郡（East Gippsland）至少有43所房屋被毀，新南威爾士州又損失了200棟房屋。

周二（12月31日）大火包圍城鎮，成千上萬無法撤離的人被迫逃到海灘。周三（1月1日）情況略有緩解，維多利亞州關閉的一條主路重新開放兩個小時讓人們撤離。

自本周一起，大火在新南威爾士州至少造成7人死亡。警方稱，一名63歲男子和29歲兒子決定留下捍衛家園和農用設備後死亡。

元旦當天早些時候，人們在燒焦的汽車中發現另一名男子，至此與澳大利亞大火相關的死亡總數達到18人。

圖片版權 AFP Image caption 2020年元旦凌晨，僅新南威爾士州仍有112起大火在燃燒

圖片版權 ABC NEWS Image caption 周二（12月31日）大火包圍城鎮，成千上萬無法撤離的人被迫逃到海灘

但2020年元旦凌晨，僅新南威爾士州仍有112起大火在燃燒。其中兩處被歸類為緊急情況。

在維多利亞州，有45處叢林大火警告，其中一處為緊急情況。新南威爾士州州長格拉迪斯·貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說，工人們將在溫和天氣下清理道路和恢復供電。

但她說預計周六（1月4日）氣溫會再次上升。她說：「最壞情況下，天氣情況會和昨天一樣惡劣。」

圖片版權 EPA Image caption 澳大利亞的森林大火已燒燬200多個房屋，致成千上萬的人流離失所。

圖片版權 Kurt Crnic via REUTERS Image caption 馬拉庫塔一處被大火燒燬的房屋。

與此同時消防部門警告稱，他們無法解救偏遠地區的一些居民。

新南威爾士州農村消防專員沙恩·菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）說：「我們收到了有關市民受傷和燒傷的報告。」

「我們無法通過公路或飛機進入，要麼道路（跑道）已關閉或者太危險了。」

維多利亞的馬拉庫塔（Mallacoota）是受影響最嚴重的城鎮之一。

澳大利亞九號電視台（9 News）記者稱郊區的房屋已被夷為平地，周三（1月1日）該處「仍在燃燒」。

鎮裏已經經受了最嚴重的火勢，但許多人整夜在汽車或露天躺椅上睡覺。其他人則躲在電影院或（商業中心）的大廳裏。

澳大利亞政府周二(12月31日)表示，軍方將增派飛機，直升機和船隻幫助新南威爾士州和維多利亞州的緊急救援服務。

軍方表示，到周五（1月3號）從悉尼出發的船隻將抵達新南威爾士州和維多利亞州遭受火災的沿海地區。

悉尼元旦煙花爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 悉尼港跨年焰火如期綻放。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞全國各地其他許多煙花匯演也被取消。

即使澳大利亞國內有反對聲音要求取消悉尼2020元旦煙花表演，全世界還是如期看到悉尼的煙花升起。

澳洲其他一些地區取消了煙花表演。批評者認為繼續燃放新年煙花會釋放錯誤信息。煙花匯演的組織者被要求取消活動，並將錢捐給農民和消防。

悉尼市長克洛弗·莫爾（Clover Moore）周二（12月31日）稱，煙花表演「帶給人希望」。

高溫和數月的乾旱加劇了森林大火，對澳大利亞部分地區造成嚴重破壞。澳大利亞全國各地其他許多煙花匯演也被取消。

你的器材不支持播放多媒體材料 世界各大城市以璀璨煙花迎接2020年，送別2019年和2010年代。

悉尼市長怎麼說？

圖片版權 EPA Image caption 悉尼市長莫爾稱，煙火慶祝"給人希望"。

摩爾在新聞發佈會上說，跨年夜是重要的慶祝活動，它「在黑暗時期給人們帶來希望」，但她呼籲採取行動應對氣候變化。

她強調，為迎接新十年的煙花活動的籌備工作早在15個月前就開始。

她說：「來跨年的全球遊客的航班已落地，他們已付好酒店住宿和餐廳消費。它為新南威爾士州經濟帶來了1.3億澳元（6900萬英鎊； 9100萬澳元）的收入，為我們的旅遊業提供了動力，創造工作並支持無數的微小企業」。

但她辯稱：「氣候變化是這裏迫在眉睫的問題。」

她並呼籲政府為減少全球排放做出更多努力。摩爾補充說：「世界各地正盡己所能來應對全球氣候變暖；我們的中央政府讓我們失望。」