金正恩說要繼續發展核威懾對付美國的侵略

圖片版權 Getty Images Image caption 美國拒絶解除對朝鮮制裁，堅持要朝鮮必須先放棄其核項目。但是金正恩發誓除非美國放棄敵對政策，否則繼續發展戰略武器

朝鮮領導人金正恩說，朝鮮要繼續發展能夠針對美國侵略的核威懾。不過他還說朝鮮的武器計劃要取決於美國的態度。

金正恩表示要中止關於核項目和遠程導彈測試的談判。他還譴責華盛頓在討論部分解除對朝鮮制裁時缺乏誠意，並說由於美國「像匪徒勒索」，所以美朝沒有能夠達成協議。

金正恩還說朝鮮不久會啟動「一種新的戰略武器」。但是他並沒有完全關閉對話大門，說測試的範圍取決於美國的態度。

隨後美國總統特朗普對記者說，他和金正恩確實簽署過協議，討論過去核問題。特朗普還說金正恩是個說話算數的人。美國國務卿蓬佩奧則說他希望朝鮮選擇和平，而不是選擇戰爭。

朝鮮不再受約束

美國要求朝鮮完全放棄核計劃，並堅持以此作為解除制裁的條件。由於雙方立場無法調和，因此過去幾年與朝鮮形成的緩和勢頭陷入停頓。

朝鮮在2019年進行了幾次小型武器試驗，許多觀察認為朝鮮此舉旨在對美國施壓，要美國作出退讓。但朝鮮宣佈暫停核試驗和洲際彈道導彈試驗是美朝談判的條件之一。

2020年1月1日朝鮮國家媒體報道說，金正恩表示朝鮮不再受自己宣佈的暫停計劃約束，因為美國繼續與韓國舉行聯合軍演，而且加強了對朝鮮的制裁。

圖片版權 AFP Image caption 去年12月初，金正恩騎馬上白頭山。當時朝鮮表示為美國備好了"聖誕節禮物"

朝鮮中央通訊社說，在這種情況下朝鮮沒有理由單方面受到承諾義務的約束。金正恩還說，「世界將見證（來自朝鮮的）一個新的戰略武器」。

2017年美朝關係開始緩和，但在過去幾個月中，美國和朝鮮關係急速惡化。

2017年朝鮮測試了核裝置，並且試驗了能夠打到美國本土的洲際彈道導彈。

2018年1月1日， 金正恩說他對韓國和美國「願意對話」。

2018年6月，金正恩和特朗普在新加坡舉行了歷史性會晤，雙方大致同意實現朝鮮半島去核。

金正恩還同韓國總統文在寅舉行多次會面，其中以此會談在朝鮮境內舉行。

2019年2月，金正恩同特朗普在越南舉行會談，不過那次會談提前結束，沒有產生任何協議。

2019年6月，金正恩和特朗普在板門店非軍事區舉行了僅具象徵意義的臨時會見。

金正恩的前車之鑒

2019年5月，朝鮮重啟短程導彈試驗，美國和朝鮮的相互譴責開始激烈化。朝鮮將年底設為解除對朝制裁的最後期限，威脅說如果美國不讓步，就會收到「聖誕節禮物」。

但是美國拒絶解除對朝鮮制裁，堅持要朝鮮必須先放棄其核項目。但是金正恩發誓「除非美國放棄敵對政策，否則繼續發展戰略武器」。

一般認為金正恩不願意完全棄核的原因之一是之前美國的幾個敵人都在放棄核武器後被搞垮，例如利比亞的卡扎菲，伊拉克的薩達姆。

美國國務院周二表示，不會支持中國和俄羅斯最近在安理會提出的關於部分解除對朝鮮制裁的建議，即不再禁止朝鮮出口煤炭，鐵礦石和紡織品，「以改善朝鮮平民的生活」。