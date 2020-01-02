為了讓兒子放下手機，這位加拿大父親帶他騎車騎馬穿越蒙古

  • 2020年 1月 2日
Jamie Clarke and his son Khobe in Mongolia 圖片版權 Jamie Clarke

如何讓青少年放下手中的手機和你談心？傑米·克拉克（Jamie Clarke）到蒙古尋找答案。

探險家克拉克騎著摩托車穿梭在蒙古的一個偏僻山谷，發動機的嗡嗡聲和他的思緒在腦海迴蕩。

幾個小時後他停下來，脫下頭盔看看地圖。

這就是他喜歡冒險的原因：獨處、亮麗的風景和掌控自己命運的感覺。

但當他18歲的兒子騎著摩托車在他身後停下時，他對剛剛結束的長途旅行有了不同的看法。

對他來說，一個人待著雖然新穎但令人不安。「我的天，那太可怕了！我的大腦不能一直這樣！」

Jamie Clarke and his son Khobe in Mongolia 圖片版權 Jamie Clarke

但這就是兩人決定一起踏上旅程的原因。

克拉克一直堅持滑雪、登山和徒步旅行，他覺得自己失去了與兒子科比的聯繫，在位於加拿大第四大城市阿爾伯塔省卡爾加裏的家裏，科比一直沉溺於玩手機。

他覺得部分責任在自己。像其他所有人一樣，他有智能手機。兒子很小的時候，他很喜歡和兒子在黑莓手機上玩遊戲。

克拉克對BBC說：「如果個人和家庭成員有任何上癮(情況)，是我們（父母）讓其持續下去。它們是很酷的設備，但我們開始覺得它們在控制我們，反之則不然。」

幾年前，當克拉克和家人一起去一個偏遠滑雪小屋過周末以慶祝他的50歲生日時，這個問題就浮出水面了。

該地區沒有wi-fi，也沒有手機信號。

科比告訴BBC：「那以前，我沒過過沒有手機的周末，我覺得很奇怪。」

Jamie Clarke and his son Khobe in Mongolia 圖片版權 Jamie Clarke

科比承認，當時他因為不得不離開社交平台Snapchat而痛苦不堪，因為沒有Snapchat或Instagram，他不知道自己的朋友在做什麼，這讓他很生氣。

這使得他的父親開始思考技術在家庭生活中的作用，以及如何解決它帶來的問題。

很長一段時間，他一直夢想著騎車穿越蒙古。現在兒子大了，為什麼不和他在一起呢？

大約一年前，他把這個想法告訴科比，結果也不是一擊即中。

「我想都沒想就拒絶了。」科比說。

「但過程變得有趣，凖備的過程讓人興奮。」

科比拿到了摩托車執照，兩人一起練習長途旅行。雖然父親兩次登上珠穆朗瑪峰，但科比從未攀登過一座山，因此他必須練習。

Mongolian mountains 圖片版權 Jamie Clarke

他們於7月28日出發，在接下來的一個月中，他們騎摩托車，騎馬和駱駝穿越了2200多公里（1367英里）。

儘管這次旅行的經歷可以發佈在社交平台Instagram上，但直到他們返回離開前，他們都避免在網上發照片。

科比說，不用手機是個挑戰。

他說：「全程我都因為沒有手機變得非常沮喪。一切變得無聊。（以前）無聊時我可以打開視頻網站YouTube或看網飛（Netflix）。現在呢？看星星玩手指嗎？」

他還說，為了進一步了解父親，這樣做是值得的，特別是在離開道路一起在帳篷裏做飯的時候。

Khobe Clarke in Mongolia 圖片版權 Jamie Clarke

他說：「當父親離開工作環境和家庭時，他的舉止可能會接近我的年齡，這讓我驚訝。」

克拉克也驚訝地發現，當不拘泥於父子關係時，兒子很成熟。

他說：「它讓我用新視角看科比。以前我看到的他還是小孩子，他一直把夾克忘在餐桌上，不洗碗。這次看到他一步步成長為年輕人，他出色的抗壓能力給我留下深刻印象。」

致力於向父母普及媒體和科技知識的非營利組織「常識媒體」（Common Sense Media）育兒編輯卡羅琳·克諾爾（Caroline Knorr）說，不必為了拉近和子女的距離特意跑到世界的另一端去。

她說：「父母可以全年在家裏設立無屏幕的時間，尤其是在假期裏。」

她說，嘗試在沒有手機的時間做一些例如玩遊戲、散步或看電影這些有趣的事情。

放假期間，躺在沙發上時很容易就要伸手拿電話，但是克諾爾說，為孩子樹立榜樣很重要。她說：「父母要解釋這樣做的價值：為什麼遠離手機的生活是一種家庭價值觀。 」

要明確說，「我正關機，這樣我們才有家庭時間。」

克諾爾說，不要妖魔化技術本身或妖魔化孩子使用科技產品的行為。

她說：「很多時候父母非常擔心，認為媒介改變孩子的行為。」

「但真正導致這種行為的是孩子們對流行文化產生興趣的自然結果，他們對家庭時間不感興趣。」

社交應用程序抖音和Snapchat加重了這些後果，這些程式旨在增加用戶粘度，好通過廣告賺錢。

克諾爾說：「這真是禍不單行。」

Jamie Clarke and his son Khobe in Mongolia 圖片版權 Jamie Clarke
Image caption 科比說整個旅程他最喜歡帳篷生活。

克拉克說，旅行結束後，他和兒子正試圖將他們學到的一些經驗應用到日常生活中。

他說：「我意識到技術的價值並擁抱科技，他正在意識到技術對人的消耗。也許我們倆都要提醒自己，控制權在誰手裏：我們自己還是應用程序？」

科比說，他正嘗試讓技術變成「他想做的事，而不是必須做的（事）」。

他說：「當你和一群人一起，本該有社交互動時，但每個人都在玩手機，那是我要試圖改變的習慣。」

「（和人交往的時候）分心很粗魯。」

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