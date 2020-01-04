圖片版權 Getty Images Image caption 這只是一面旗，還是帝國主義歷史的象徵？

在任何國際體育賽事中，支持者們在賽場內揮舞旗幟是再平常不過的畫面。

但是，如果某一面旗幟對於一些國家來說是一種冒犯，能激起一場運動來要求封殺，那可怎麼辦？

BBC記者安德烈亞斯·伊爾默（Andreas Illmer）的觀察稱，在將要到來的2020年東京奧運會，舊日本軍使用的旗幟「旭日旗」就面臨這樣一種境況。最猛烈的批評來自於韓國——一些政客甚至將之與納粹標誌相提並論。

批評者指，揮舞旭日旗的粉絲，是想要將日本軍隊過去踐踏人權的行為浪漫化，意圖改寫歷史。

韓國希望該面旗幟能在奧運會上被禁止——但2020東京奧運的組委會表示，該旗幟「在日本被廣泛使用」，並且「不是一種政治陳述」。

旭日旗到底代表什麼

日本國旗是一個非常簡單的圖案，一個紅色圓盤在白旗上——對於國旗，沒有人有任何爭議。

圖片版權 Getty Images Image caption 二戰中的日軍和當代日本的海上自衛隊。

而旭日旗則是在一個相似的圓盤上還放射出16道紅色的光線。事實上，這兩面旗都已經使用了很長時間，從多個世紀前就開始。

在19世紀，旭日旗成為日本軍隊的一個象徵。因此在日本帝國主義擴張，佔領韓國和中國時，這面旗就已經到處飛揚了。

二戰期間，它成為了日本海軍的旗幟——而它的大部分爭議都來自於這個階段。日本軍隊在二戰佔領亞洲多國領土，並對各國人民實施了暴行。

今天，它仍是日本海上自衛隊的旗幟，而其他武裝部隊則使用的是一面圖案稍有區別的旗幟。

韓國的不滿

1905年，日本佔領韓國，將之變成其保護國，五年後又將其變成完全的殖民地。

當時的日本統治是一種經濟侵略，數以十萬計的韓國人被強制勞動，來幫助日本在亞洲其他地方擴張。

那段殘酷的統治還使數以千計的女童和年輕女性被迫成為二戰中的日軍的軍妓。

這些被委婉地稱作慰安婦的女性被迫成為性奴。除了韓國，日本軍隊也逼迫台灣、中國大陸和菲律賓等地的女性成為軍妓。

很多韓國人將旭日旗與日本一連串的戰爭罪行和對別國的壓迫聯繫在了一起，並且認為繼續使用這面旗幟是日本未能正視歷史的證據。

圖片版權 Mary Evans Picture Library Image caption 1945年4月，這些韓國女性被美軍在中國的一個「慰安所」發現。

韓國事務分析專家艾倫·斯威考德（Ellen Swicord）解釋說，韓國人對於日本不能——或者不願意——承擔殖民侵略責任方方面面的不滿，這一面旗就是其中一個方面。

韓國外交部形容，該面旗幟是日本「帝國主義和軍國主義」的象徵。

與此同時，韓國國會的一個體育事務委員會就表示，這面旗「對亞洲和韓國人民來說類似於一個魔鬼的標記，就像納粹標誌讓歐洲人回憶起被侵略的恐怖」。

中國的態度

由於被日本侵略的歷史記憶，中國對於旭日旗出現在奧運會上，反應可能是與韓國一樣的。

日軍在1937年攻佔中國南京，隨後他們開始了長達數月的屠殺、強姦和搶掠，造成了二戰中最惡劣的大屠殺之一。

據中國方面估計，當時大約有30萬人被殺，其中有大量是婦女和兒童，有約2萬名女性被強姦。

不過，這一次，中國對於旭日旗的抗議卻很少。

約翰·霍普金斯大學南京分校區大衛·阿雷斯教授（Prof David Arase）解釋指，這純粹是政治原因。

中國媒體由國家控制，而北京當前正致力於改善與東京的關係。事實上，國家主席習近平正計劃要在2020年春天訪日，屆時將與日本新天皇會面。

「這意味著中國不會對此大做文章，於是人們也不會被引導對這面旗表達憤怒，」阿雷斯說。

但是，中國民間對日索賠聯合會曾在去年9月致函國際奧委會，對東京奧組委允許觀眾攜帶旭日旗表示抗議，要求東京奧運會禁用旭日旗。

信中說：旭日旗被戰爭受害國家視為侵略戰爭和軍國主義的象徵。出於這樣的原因，無論出於何種目的，都不能讓旭日旗出現在奧運會賽場上。「允許在奧運會期間展示旭日旗，是想利用奧運會來淡化日本昔日所犯下的滔天罪行，是對奧林匹克和平精神的玷污，將對奧運會的正常舉辦造成極大的影響。」

它能與納粹標誌相提並論嗎

對此，正反雙方都有自己的論據。

「旭日旗」被用途日本國的傳統國家象徵已經有數個世紀，在廣告和商業產品上也經常出現。

而在德國，納粹標誌僅在納粹黨執政期間使用。現在，該標誌在德國已經被禁止使用，而納粹的任何象徵也只有一些極端組織在使用。

圖片版權 EPA

不過，儘管旭日旗的歷史要更長一些，但是東京上智大學（Sophia University）的政治科學教授中野晃一指：「在日本使用旭日旗的人都是出於浪漫化和重寫日本帝國犯下的可怕侵略歷史的目的。」

他表示，比起納粹標誌，更好的類比是美國的聯盟旗（Confederate flag）。該面旗是在美國南北內戰時期由美國南部想要保留奴隸制的州份使用。

該面旗沒有被禁，而且仍然在美國南部各州飄揚，但是批評者說，它是種族隔離和白人至上主義的象徵。

日本為什麼不禁旭日旗

儘管韓國一直在施壓，但是日本至今也沒有作出任何讓步。

外交部還對此作了解釋，當中看的是該面旗的大體歷史，但沒有提及它在二戰中的角色。

「旭日旗的設計在全日本各地被廣泛使用，比如漁民與使用的『大漁旗』，一些嬰兒出生和節日使用的慶祝旗幟，以及日本海上自衛隊船隻所使用的旗幟等。」

「說該面旗是表達政治主張或者象徵軍國主義的說法是絶對錯誤的。」

事實上，甚至日本的自由派報紙《朝日新聞》的標誌也有該面旗的一個版本。

日本的選擇是政治考慮嗎

日本不願讓步的當下，正值日韓關係處在新低的時期。

在去年夏天，一場關於戰時勞工賠償的外交爭議逐漸擴大成兩國全面的貿易爭端。

日本首相安倍晉三的拒不行動，被看作是有意討好國內的極端保守派。

「目前的日本政府正在讓極端民族主義持續，並且默許其表達，」夏威夷大學的歷史系助理教授哈里森·金（Harrison Kim）說。

不過，他表示，日本被指未能恰當地處理過去殘暴的帝國主義歷史，「並不只是日本單方面的錯」。

更多的一部分原因在於，美國在冷戰時期想要確保與東京的盟友關係。

「日本政府當時並不需要通過恰當地修補和糾正過去的歷史，」哈里森·金說。

他認為，這樣的結果就是，日本沒有以任何永久的方式來「紀錄其帝國犯罪歷史並為之道歉——在法律上、教育上和文化上，都沒有。」