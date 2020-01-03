美國空襲擊斃伊朗軍事指揮官 兩國緊張關係升級

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇萊曼尼作為伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊"聖城旅"的指揮官，是伊朗最有權力的人之一，獨力負責伊拉克、黎巴嫩、敘利亞、葉門的區域軍事政策。

美國周五（1月3日）對伊拉克巴格達機場發動空襲，伊朗最有權勢的軍事指揮官西姆·蘇萊曼尼喪生。

62歲的西姆·蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）是伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）的指揮官，負責中東地區的軍事行動。

在美國總統特朗普下令發動的空襲行動中，除了蘇萊曼尼，還有伊朗支持的當地民兵組織官員也在空襲中身亡。

蘇萊曼尼遇襲身亡標誌著華盛頓與德黑蘭之間的緊張關係進一步升級。

在蘇萊曼尼的指揮下，伊朗加強了對黎巴嫩真主黨以及其他親伊朗極端組織的支持，擴大了伊朗在伊拉克和敘利亞的軍事存在，並策劃了敘利亞當局在長期內戰中對反叛組織的攻勢。

伊朗最高領導人阿亞圖拉·哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）表示，對於襲擊事件背後的「罪犯」，等待他們的是「嚴厲的報復行動」。 他還宣佈為期3天的全國哀悼。

圖片版權 Reuters Image caption 巴格達國際機場外面的汽車殘骸正在燃燒。

在伊朗，蘇萊曼尼將軍被廣泛認為是僅次於阿亞圖拉·哈梅內伊的第二個最有權勢的人物，被譽為民族英雄。 他指揮的「聖城旅」（Quds Force）是伊朗革命衛隊的最精銳部隊，直接向阿亞圖拉報告。

但是美國指責蘇萊曼尼和他指揮的「聖城旅」是恐怖分子，並要求他們對數百名美國人員的死亡負責。

五角大樓發表的一份聲明說，蘇萊曼尼「正在積極制定計劃，攻擊伊拉克和整個地區的美國外交官和軍事人員」。

聲明還說：「這次空襲旨在阻止伊朗未來的進攻計劃。」

襲擊發生後，全球石油價格上漲4％以上。

圖片版權 Reuters Image caption 伊朗革命衛隊說，遇難者當中包括伊拉克民兵組織領導人阿布·馬赫迪·穆罕迪斯（中）。

到底發生了什麼？

據美國媒體報道，當蘇萊曼尼將軍和伊朗支持的當地民兵組織官員乘坐兩輛汽車離開巴格達機場，路過一個貨運地段時，遭到美軍無人機襲擊。

據報道，蘇萊曼尼將軍從黎巴嫩或敘利亞飛抵巴格達機場。 當時有數枚導彈擊中了車隊，據認為至少造成5人死亡。

伊朗革命衛隊說，遇難者當中包括伊拉克民兵組織領導人阿布·馬赫迪·穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

美國五角大樓發表聲明說：「在總統的指揮下，美軍採取了果斷的防禦行動擊斃蘇萊曼尼，旨在保護在國外的美國人員。」

聲明還說：「美國將繼續採取一切必要行動，以保護我們的人民和我們在世界各地的利益。」

幾天前，伊拉克抗議者襲擊了美國駐巴格達大使館，並與美軍在現場發生衝突。 五角大樓說，蘇萊曼尼將軍批准了對美國使館的襲擊行動。

新聞背景分析

BBC國際事務首席記者萊斯‧杜塞特（Lyse Doucet）

伊朗一直在推動雄心勃勃的計劃對中東地區施加影響力，蘇萊曼尼將軍被認為是最有戰略眼光的，最有權勢的軍事領導人。在處理戰爭與和平問題時，他實際上是伊朗的外交部長。

作為最精銳部隊的指揮官，蘇萊曼尼將軍策劃秘密行動，參與在中東地區發展「作為代理人的」民兵組織網絡。他還指揮伊朗國內的政治勢力。他的地位被認為是僅次於伊朗最高領袖阿亞圖拉·哈梅內伊。

他被廣泛認為是阿薩德敘利亞內戰，伊拉克國內衝突，打擊「伊斯蘭國」行動以及許多暴力衝突的主要策劃者。

蘇萊曼尼將軍一頭白髮，蓄著修剪整齊的山羊鬍子，已經成為支持者所崇拜英雄人物以及敵人所仇恨的罪惡嘴臉。多年來，美國一直考慮刺殺這個狡猾的敵手。蘇萊曼尼將軍經常指揮對美軍發動襲擊，並在社交媒體對美軍進行嘲弄。

有的時候，他與美軍的打擊目標是一致的，包括在與「伊斯蘭國」的鬥爭，但是雙方彼此之間仍然視為仇敵。

伊朗官員明確表態——這是戰爭行為，必須通過「嚴厲報復」來回應。 隨著長期醞釀的危機突然走向新的危險篇章，伊朗有許多反擊的方法和手段。