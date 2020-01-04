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美國在1月3日發動空襲，擊斃伊朗頭號軍事指揮官卡西姆·蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）。美國政府稱此次空襲為自衛防守行動，而地區分析人士普遍認為，這是最近三十年來美國對伊朗最沉重的打擊，意味著華盛頓與德黑蘭之間長期角力驟然升級。

像伊朗這樣日益被美國孤立的國家，不可避免地與中國與俄羅斯走得更近。本周一，中國、伊朗與俄羅斯剛舉行罕見的三國海上軍演。伊朗外長隨即訪問北京，這是他一年內第四度外訪中國。兩國外長不點名地抨擊了美國的外交政策是「單邊主義與霸權行為」。

空襲之後，北京會採取何種行動，引外界關注。BBC中文訪問美中伊關係專家，分析北京將在此輪衝突中扮演何種角色。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊朗外長扎里夫與中國外長王毅

蘇萊曼尼之死為何重要？

去年12月最後一周，美伊關係急轉直下，一名美國承包商在伊拉克軍事基地遭襲死亡，美國認為德黑蘭授意了該襲擊。2019年最後一天，伊拉克民眾衝擊美國駐伊拉克使館，當時特朗普就威脅伊朗要承擔全責，將付出「巨大代價」。

但美國選擇在此時暗殺伊朗最有權勢的將軍，出乎許多觀察家的預料。蘇萊曼尼在中東什葉派武裝中是具有象徵意義的領袖，人脈與聲望可說是無人能及。

美國在伊拉克巴格達機場擊斃蘇萊曼尼。邁入2020年僅僅三日，但此襲擊勢必牽一發而動全身，影響今年甚至未來多年的中東局勢。

美國總統特朗普授權了此次空襲，他在推特上表示，蘇萊曼尼正計劃殺害更多美國人、他直接或間接要為數百萬人的死亡負責。

特朗普的政敵、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）則說，特朗普此舉猶如「將炸藥扔進了火藥盒」，讓中東局勢火上澆油。

美伊緊張，中國如何盤算？

美國國務卿蓬佩奧3日上午與中國國務委員楊潔篪通話。蓬佩奧表示，他重申了美方不希望升級局勢的立場。

中國外交部新聞司副司長趙立堅在推特上透露，楊潔篪表達中方對中東局勢的高度關注，希望各方克制，以對話解決問題。這與外交部發言人耿爽較早前的表態一致。耿爽呼籲所有各方，「尤其是美國，保持冷靜，自我克制」。

約翰霍普金斯大學學者克里斯蒂娜·林（Christina Lin）認為，中國不希望美伊爆發戰爭，「一帶一路」的順利執行亟需一個和平穩定的中東。「潛在的美伊戰爭會給中國的地區利益帶來毀滅性影響，」她對BBC中文說。

伊朗是溝通中東與亞洲的「一帶一路」沿線關鍵國，並對華存在經濟依賴，中國是伊朗最大的貿易伙伴。

中伊關係的關鍵一環在於石油。中國是伊朗原油的最大進口國，在美國禁令之下，依然購入伊朗原油並對其出口大量工業產品。

另一方面，隨著頁岩油的開採日漸成熟，美國在能源方面日益獨立。

原油生產國 2019第二季度平均產量（每日百萬桶）

喬治亞理工大學教授加佛（John Garver）對BBC中文表示，中伊互為戰略伙伴，伊朗對中國有經濟與政治的雙重戰略意義。

加佛認為，一個平穩安定的伊朗符合中國的利益，而隨戰爭而來的能源供應短缺、原油成本提高、政治風險增高都會讓北京頭疼。

同時，中國一向反對中東國家套用西方民主政制，擔憂隨即而來的政治動蕩將助長恐怖主義發展，威脅國家安全。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）此前發表報告稱，由於中國在中東的政治遺產近乎為零，能夠與地區一些傳統「死敵」同時建立聯繫，例如以色列與巴勒斯坦、沙特與伊朗、阿聯酋和卡塔爾。

不過，克里斯蒂娜·林對BBC中文表示，儘管北京需要平衡與沙特的關係，伊朗提供的能源對中國來說十分關鍵。「在中國的戰略盤算中，伊朗的角色更為重要，而沙特及其他海灣國家仍處在美國的安保庇護之下。」

然而，儘管蘇萊曼尼之死為地緣政治投下震撼彈，分析家認為，中國或許不會在伊朗和其在中東的敵對國家間明確選邊站。通過經貿和基礎設施建設，中國在中東的影響力蒸蒸日上，但其一向在中東奉行不干涉政策，避免捲入種種衝突中。

加佛預期，北京會密切關注空襲事件，但除了外交表態外，不會輕易採取更進取的行動。「俄羅斯近年來決定在中東扮演高風險、高調的角色，但不同於俄羅斯，中國會非常謹慎，不會輕舉妄動，」他說。

長期關注中伊關係的加佛觀察到，中國的戰略分析家普遍認為中東十分複雜，可謂是「帝國的墳墓」。中國自認目前還未能徹底摸清局勢，避免正面介入衝突是最明智的選擇。

加佛曾寫道，中國從伊拉克的案例上學到教訓，伊拉克80年代仍是區域內重要國家，但經過兩度與美國作戰的創傷，如今變成一個四分五裂、民不聊生的國家。北京擔心一旦美國與伊朗開戰，伊朗會重蹈伊拉克覆轍，損害中國在中東的利益。

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然而，日趨緊張的中美關係，可能正悄然影響中國在中東的判斷。

克里斯蒂娜·林認為，中國以往的中東政策是在華盛頓與德黑蘭之前求平衡，但在中美面臨「脫鉤」的今時今日，美國制裁伊朗的高壓政策正催生一個中俄伊聯盟，近日的海上軍演正正體現了這一新趨向。美國陸軍退役上校麥格雷戈（Douglas Macgregor）去年也曾表示，美伊若開戰，勢必將俄羅斯和中國拉入戰局。屆時，美國恐面臨一個比以往都更強大的敵對陣營。

更一種觀察是，擊斃蘇萊曼尼後引發地區震蕩，美國的戰略中心或會重回中東，無暇制衡中國。

《泰晤士報》寫道，從黎巴嫩到阿拉伯地區，蘇萊曼尼之死將會引發連鎖反應，同時對美國重返亞太的努力帶來深重影響。有觀察人士指出，繼兩伊戰爭、阿富汗戰爭、阿拉伯之春等事件後，美國再度疲於解決中東困境，給唯一有能力與之抗衡的中國更多崛起的空間。