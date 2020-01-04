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伊朗僅次於最高領導人阿亞圖拉·哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的二號人物、軍事指揮官西姆·蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）被美國擊斃。BBC防務及外交事務記者喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）分析稱，這意味著美伊之間此前維持的低程度衝突出現了重大升級，其後果十分嚴重。

伊朗方面的報復行動可想而知。一系列的報復一旦展開，必將導致雙方朝著直接衝突的方向越走越近。美軍在伊拉克的存在也將面臨威脅。另一方面，特朗普的中東戰略將面臨前所未有的測試和挑戰。

曾在奧巴馬執政時期擔任白宮中東及波斯灣事務官員的菲利普‧戈登（Philip Gordon）表示，這起襲擊僅次於美國對伊朗宣戰。

圖片版權 Getty Images Image caption 德黑蘭舉行示威遊行紀念蘇萊曼尼。

最新反應

美國總統特朗普在蘇萊曼尼喪生後說，美國此舉的目的是「遏止而不是發起戰爭」。他在海湖莊園舉行的記者會上說，美國軍隊執行了一次「沒有瑕疵的精凖打擊」，擊斃了全世界「頭號恐怖分子」。

美國方面還宣佈，將增派3000名士兵前往中東，目的是預防。

伊拉克國家電視台稱，在蘇萊曼尼喪生24小時後，當地還發生了一起空襲並導致6人死亡。但這一消息沒有得到白宮確認。

伊朗最高領袖哈梅內伊誓言要進行「嚴厲報復」。「一場強有力的報復在等待著那些受傷沾有鮮血的罪犯。」

伊朗大使在致聯合國安理會的信中說，德黑蘭保留在國際法框架下進行自衛的權力。

報復目標

有分析指，伊朗的報復目標和方式可能包括：

直接或通過民兵組織打擊美國在伊拉克、敘利亞和黎巴嫩等地的利益；

對以色列發動火箭襲擊；

扣押或劫持在伊朗、伊拉克甚至整個中東地區的外國人；

打擊美國在阿富汗以及阿塞拜疆的利益；

在霍爾木茲海峽、紅海等地劫持導彈；

對沙特阿拉伯發動攻擊；

限制伊朗國內互聯網使用。

喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）分析稱，特朗普可能希望通過這種富有戲劇性的行動嚇唬伊朗，同時向不太安分的盟友比如以色列和沙特展示自己的實力。即使伊朗方面的報復行動沒有立刻發生，但可以想見，伊拉克境內的5000名美軍士兵將成為明確目標。

此外還有伊朗及其代理人以前經常打擊的目標。波斯灣的緊張局勢會日趨嚴重，隨之帶來石油價格上漲。

伊朗的報復可能顯得不對等，並不一定同樣以刺殺方式實現，但其行動將建立在該區域盟友廣泛支持的基礎上，比如，伊朗可能重新策劃圍攻美國駐巴格達的大使館；在其它地方發起抗議示威，等等。