圖片版權 Iranian TV Image caption 伊朗電視屏幕打上黑條以示哀悼。蘇萊曼尼將軍是伊朗在中東施加影響的核心人物，被認為是伊朗第二號實力人物。

美國總統特朗普在推特上發文警告說，如果德黑蘭對美國人和美國目標發動攻擊，美國將針對伊朗境內52目標發動「迅速和強力打擊」。

美國周五（1月3日）用無人機刺殺了伊朗高級將軍卡西姆·蘇萊曼尼，導致美伊對抗升級，伊朗發誓要採取「嚴厲報復」措施。蘇萊曼尼將軍是伊朗在中東施加影響的核心人物，被認為是伊朗第二號實力人物。

特朗普總統似乎在努力樹立美國的威懾力，但是下一步如何發展完全要看伊朗如何動作。BBC的防務記者馬庫斯說，很難想象伊朗會無所作為。BBC記者萊斯‧杜塞特也說毫無疑問伊朗會報復，只不過問題是伊朗會何時，何地，並採用何種方式進行報復。

馬庫斯認為這是特朗普試圖防止衝突升級的手法，即表明如果德黑蘭採取報復會遭到何種嚴重後果，通過說明伊朗可能面臨的巨大代價來達到化解危機的目的。

圖片版權 Reuters Image caption 卡西姆·蘇萊曼尼的車隊在巴格達國際機場外遭到美國無人機轟炸，圖為轟炸後的汽車殘骸

伊朗的信息部長在推特上回應了特朗普的推特：「特朗普是個穿西裝的恐怖分子。他很快就會領教歷史，即沒人能戰勝偉大的伊朗民族和文化」。

52個伊朗目標

特朗普在推特上指責伊朗「毫無忌憚地談論打擊一些美國目標」。他說美國已經確認伊朗的52個目標，其中一些是對於伊朗和伊朗文化具有重要意義的目標。

特朗普說，選定這52個目標代表著1979年被伊朗扣留一年多的的52名美國人質。在1979年下半年，伊朗民眾衝擊了德黑蘭美國使館，扣留了裏面的美國人員。

特朗普提到選定對伊朗和伊朗文化具有重要意義的目標說明美國可能會打擊除了伊朗領導層，軍事以及經濟效果的目標外，還有其他目標。

特朗普發推特後不久，美國政府網站受到黑客攻擊。黑客自稱「伊朗網絡安全組織黑客」。他們在美國聯邦貯藏圖書館計劃網站上發信息說：「這是來自伊朗伊斯蘭共和國的信息。」

「我們不會停止支持我們的地區盟友：被壓迫的巴勒斯坦人民，被壓迫的也門人民，敘利亞人民和政府，伊拉克人民和政府，被壓迫的巴林人民，黎巴嫩和巴勒斯坦的聖戰抵抗者，他們永遠得到我們的支持。」

圖片版權 AFP Image caption 蘇萊曼尼的遺體周日被運抵伊朗阿瓦士機場，大批哀悼者在機場迎接

「自相矛盾」的政策

BBC的防務記者馬庫斯說，自從特朗普放棄同伊朗達成的核協議後，他一直推行某種自相矛盾的伊朗政策，即一方面加大對伊朗經濟的壓力，同時威脅對伊朗採取軍事行動，但是並沒有採取多少實際行動。即使在伊朗擊落美國先進的無人機，攻擊了沙特的煉油設施後，美國也沒有採取有效行動。

特朗普一直在表示對美國軍事介入中東感到厭倦。特朗普的這些做法當然降低了美國的威懾力，這次特朗普似乎在採取行動恢復美國的威懾力。

在特朗普發推特的時候，大批民眾參加了在巴格達舉行的蘇萊曼尼將軍的葬禮。哀悼者揮舞伊拉克和民兵組織的旗幟，高喊「美國滅亡」的口號。

在葬禮遊行後，發生了幾次火箭攻擊，美國使館附近的綠區也受攻擊。但是伊拉克軍方說，沒有人在攻擊中受傷。還沒有人聲稱對這些火箭攻擊負責。但有人把火箭攻擊歸咎於支持伊朗的武裝。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，蘇萊曼尼的遺體周日被運抵伊朗。據信，伊朗當局希望對蘇萊曼尼將軍的舉國哀悼及其烈士地位會讓國家空前團結，同時伊朗同美國的緊張對峙也達到了空前的程度。