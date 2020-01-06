圖片版權 Getty Images Image caption 瓦昆·菲尼克斯任《小丑》奪得戲劇類最佳男主角。

在洛杉磯舉行的第77屆金球獎全部揭曉，奧卡菲娜（Awkwafina）成為歷史上第一個獲音樂或喜劇類最佳女主角的亞裔女性。 這位美籍中韓混血兒演員憑《別告訴她》（The Farewell）獲得這一殊榮。

今年金球獎英國人收獲頗豐，英國導演薩姆·門德斯（Sam Mendes）憑一戰史詩片《1917年》獲得最佳導演和戲劇類最佳電影獲得兩項大獎； BBC出品的電視喜劇《邋遢女郎》（Fleabag，另譯《倫敦生活》）亦斬獲兩個獎項；《王冠》（The Crown）的奧利維婭·科爾曼（Olivia Colman）則奪得電視劇類最佳女主角。

《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time In Hollywood）成為當晚最大贏家，布拉德·皮特（Brad Pitt，畢·彼特）和昆汀·塔倫蒂諾（Quentin Tarantino，昆頓·泰倫天奴）分別獲得最佳男配角和最佳電影劇本兩個獎項，其中皮特是第二度獲獎。

這部講述美國電影業的半虛構寓言亦奪得音樂或喜劇類最佳電影。

自9月以來已經造成至少24人死亡的澳大利亞山火在頒獎禮當晚被多次提及。

圖片版權 Reuters Image caption 艾格頓在台上感謝艾爾頓·約翰爵士「活了一個不平凡的人生」。

《火箭人》（Rocketman，另譯《搖滾太空人》）中飾演艾爾頓·約翰爵士（Sir Elton John，艾頓·莊）的威爾士演員泰隆·艾格頓（Taron Egerton）則獲得音樂或喜劇類最佳男主角。艾爾頓·約翰和創作伙伴貝爾尼·陶賓（Bernie Taupin）為電影創作的歌曲《I'm Gonna Love Me Again》成為最佳電影歌曲。

瓦昆·菲尼克斯憑《小丑》奪得戲劇類最佳男主角，而蕾妮·齊薇格（Renée Zellweger，雲妮·斯穎嘉）則憑在《朱迪》（Judy）中飾演朱迪·嘉蘭（Judy Garland）贏得戲劇類最佳女主角。

圖片版權 Getty Images/Reuters Image caption 奧卡菲娜和蕾妮·齊薇格分別奪得兩個類別最佳女主角。

以下是全部獲獎名單：

戲劇類最佳電影：《1917》

戲劇類最佳女主角：蕾妮·齊薇格（雲妮·斯穎嘉）－《朱迪》（Judy）

戲劇類最佳男主角：瓦昆·菲尼克斯（華堅·馮力士）－《小丑》（Joker）

圖片版權 Getty Images Image caption 自左至右：奧利維婭·科爾曼、門德斯和菲比·沃勒-布里奇。

音樂或喜劇類最佳電影：《從前，有個好萊塢》（Once Upon A Time In Hollywood《好萊塢往事》）

音樂或喜劇類最佳女主角：奧卡菲娜（Awkwafina）－《別告訴她》（The Farewell）

音樂或喜劇類最佳男主角：泰隆·艾格頓－《火箭人》（Rocketman，《搖滾太空人》）

圖片版權 Reuters Image caption 布拉德·皮特憑《從前，有個好萊塢》贏得最佳男配角。

最佳動畫電影：《大冒險家》（Missing Link，《遺失的環節》）

最佳外語片：《寄生蟲》（Parasite）

最佳女配角：勞拉·鄧恩（Laura Dern）－《婚姻故事》（Marriage Story）

最佳男配角：布拉德·皮特（Brad Pitt，畢彼特）－《從前，有個好萊塢》（《好萊塢往事》）

最佳導演：薩姆·門德斯（Sam Mende）－《1917》

最佳編劇：昆汀·塔倫蒂諾（Quentin Tarantino）-《從前，有個好萊塢》（《好萊塢往事》）

最佳原創配樂：希爾杜爾·古德納多蒂爾（Hildur Gudnadottir）－《小丑》

最佳原創電影歌曲：《I'm Gonna Love Me Again》－《火箭人》（《搖滾太空人》）

圖片版權 Reuters/Getty Images Image caption 湯姆·漢克斯和艾倫·德傑尼雷斯（Ellen DeGeneres，艾倫·狄珍妮）獲得特別大獎。

戲劇類最佳電視劇：《繼承之戰》（Succession）

戲劇類電視劇最佳女主角：奧利維婭·科爾曼（Olilvia Colman）－《王冠》（The Crown）

戲劇類電視劇最佳男主角：布萊恩·考克斯（Brian Cox）－《繼承之戰》

圖片版權 Reuters Image caption 勞拉·鄧恩在《婚姻故事》中飾演一個強硬的離婚律師。