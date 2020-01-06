金球獎：奧卡菲娜成為史上首位亞裔音樂或喜劇類最佳女主角
在洛杉磯舉行的第77屆金球獎全部揭曉，奧卡菲娜（Awkwafina）成為歷史上第一個獲音樂或喜劇類最佳女主角的亞裔女性。 這位美籍中韓混血兒演員憑《別告訴她》（The Farewell）獲得這一殊榮。
今年金球獎英國人收獲頗豐，英國導演薩姆·門德斯（Sam Mendes）憑一戰史詩片《1917年》獲得最佳導演和戲劇類最佳電影獲得兩項大獎； BBC出品的電視喜劇《邋遢女郎》（Fleabag，另譯《倫敦生活》）亦斬獲兩個獎項；《王冠》（The Crown）的奧利維婭·科爾曼（Olivia Colman）則奪得電視劇類最佳女主角。
《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time In Hollywood）成為當晚最大贏家，布拉德·皮特（Brad Pitt，畢·彼特）和昆汀·塔倫蒂諾（Quentin Tarantino，昆頓·泰倫天奴）分別獲得最佳男配角和最佳電影劇本兩個獎項，其中皮特是第二度獲獎。
這部講述美國電影業的半虛構寓言亦奪得音樂或喜劇類最佳電影。
自9月以來已經造成至少24人死亡的澳大利亞山火在頒獎禮當晚被多次提及。
《火箭人》（Rocketman，另譯《搖滾太空人》）中飾演艾爾頓·約翰爵士（Sir Elton John，艾頓·莊）的威爾士演員泰隆·艾格頓（Taron Egerton）則獲得音樂或喜劇類最佳男主角。艾爾頓·約翰和創作伙伴貝爾尼·陶賓（Bernie Taupin）為電影創作的歌曲《I'm Gonna Love Me Again》成為最佳電影歌曲。
瓦昆·菲尼克斯憑《小丑》奪得戲劇類最佳男主角，而蕾妮·齊薇格（Renée Zellweger，雲妮·斯穎嘉）則憑在《朱迪》（Judy）中飾演朱迪·嘉蘭（Judy Garland）贏得戲劇類最佳女主角。
以下是全部獲獎名單：
- 戲劇類最佳電影：《1917》
- 戲劇類最佳女主角：蕾妮·齊薇格（雲妮·斯穎嘉）－《朱迪》（Judy）
- 戲劇類最佳男主角：瓦昆·菲尼克斯（華堅·馮力士）－《小丑》（Joker）
- 音樂或喜劇類最佳電影：《從前，有個好萊塢》（Once Upon A Time In Hollywood《好萊塢往事》）
- 音樂或喜劇類最佳女主角：奧卡菲娜（Awkwafina）－《別告訴她》（The Farewell）
- 音樂或喜劇類最佳男主角：泰隆·艾格頓－《火箭人》（Rocketman，《搖滾太空人》）
- 最佳動畫電影：《大冒險家》（Missing Link，《遺失的環節》）
- 最佳外語片：《寄生蟲》（Parasite）
- 最佳女配角：勞拉·鄧恩（Laura Dern）－《婚姻故事》（Marriage Story）
- 最佳男配角：布拉德·皮特（Brad Pitt，畢彼特）－《從前，有個好萊塢》（《好萊塢往事》）
- 最佳導演：薩姆·門德斯（Sam Mende）－《1917》
- 最佳編劇：昆汀·塔倫蒂諾（Quentin Tarantino）-《從前，有個好萊塢》（《好萊塢往事》）
- 最佳原創配樂：希爾杜爾·古德納多蒂爾（Hildur Gudnadottir）－《小丑》
- 最佳原創電影歌曲：《I'm Gonna Love Me Again》－《火箭人》（《搖滾太空人》）
- 戲劇類最佳電視劇：《繼承之戰》（Succession）
- 戲劇類電視劇最佳女主角：奧利維婭·科爾曼（Olilvia Colman）－《王冠》（The Crown）
- 戲劇類電視劇最佳男主角：布萊恩·考克斯（Brian Cox）－《繼承之戰》
- 音樂或喜劇類最佳電視劇：《邋遢女郎》（Fleabag，《倫敦生活》）
- 音樂或喜劇類電視劇最佳女主角：菲比·沃勒-布里奇（Phoebe Waller-Bridge）－《邋遢女郎》
- 音樂或喜劇類電視劇最佳男主角：拉米·尤素夫（Ramy Youssef）－《拉米》
- 最佳限定劇/電視電影：《切爾諾貝利》（Chernobyl，《切爾諾貝爾》）
- 限定劇/電視電影最佳女主角：米歇爾·威廉姆斯（Michelle Williams，米雪·威廉絲）－《佛西與沃登》（Fosse/Verdon，《福慧雙全》）
- 限定劇/電視電影最佳男主角：拉塞爾·克羅（Russell Crowe，羅素·高爾）－《最響亮的聲音》（The Loudest Voice，另譯《腥聞教父》/《轟天傳媒》）
- 電視劇/限定劇/電視電影最佳女主角：帕特裏夏·阿奎特（Patricia Arquette）－《惡行》（The Act）
- 電視劇/限定劇/電視電影最佳男主角：斯特蘭·斯卡斯加德（Stellan Skarsgård）－《切爾諾貝利》