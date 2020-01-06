伊朗宣佈不再遵守伊核協議限制

圖片版權 EPA Image caption 伊朗總統魯哈尼（右）威脅稱，如果制裁繼續，伊朗將重啟鈾濃縮。

伊朗方面宣佈，將不再遵守2015年核協議中的任何限制。

北京時間周一（12月6日）凌晨，伊朗政府發表一份聲明稱，伊朗核濃縮能力、濃縮水平、濃縮物質的存量或研發方面將不再受到限制。

宣佈這一消息前，伊朗政府內閣在德黑蘭召開會議。

上周五美國在巴格達刺殺伊朗將軍卡西姆·蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）之後，中東地區局勢十分緊張。

有來自巴格達的消息稱，美國大使館在上周日夜間遭到襲擊。消息人士向BBC透露，大使館共遭到四輪「間接火力」攻擊。沒有與此有關的傷亡報告。

周日發生什麼事？

1月5日周日當天，成千上萬名伊朗人聚集在街頭，向運回國內的蘇萊曼尼遺體致以英雄般的歡迎。蘇萊曼尼葬禮計劃在周二舉行。

1月5日，伊拉克國民議會還通過一項不具約束力的決議，要求外國軍隊離開本國境內。

目前有大約5000名美國士兵在伊拉克境內，這是國際社會聯合打擊伊斯蘭國（IS）勢力的一部分。在伊拉克議會的決議通過前，國際社會在伊拉克打擊伊斯蘭國的共同行動也已暫停。

美國總統特朗普（Donald Trump）多次威脅稱，如果伊朗對蘇萊曼尼之死進行報復，美國必將反擊。特朗普還稱，屆時美國可能採取「一種不成比例的方式」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月5日

分析：美國與伊朗再次來到戰爭邊緣

BBC防務事務記者 喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）

2015伊朗核協議近年一直命途多舛。自特朗普政府於2018年5月退出後，現在這份協議可能真的已經迎來臨終時刻。

特朗普在競選總統期間及就任總統後一直都在批評這份由奧巴馬促成的「壞協議」，但包括英國、法國、俄羅斯、中國、德國及歐盟在內的其他幾個簽署方都認為這項協議有其價值。

這項被稱為「JCPOA」的協議在一定時期內用一種基本可驗證的方式限制了伊朗的核計劃。但它最大的意義是有助於避免近在咫尺的戰爭，這種意義在當下更是尤為重要。協議簽署前，伊朗的核活動和以色列（或者以色列與美國一同）打擊伊朗核設施的可能性不斷發酵，引來諸方擔憂。

自美國退出以來，伊朗已經先後違反JCPOA的幾項主要限制，現在看來伊朗更是將全部協議拋開不談。現在重要的問題是，伊朗究竟要具體做什麼。比如鈾濃縮水平會提高到20％嗎？如果這樣伊朗獲取炸彈所需材料的時間將會大大減少。還是伊朗會繼續遵守加強的國際監察措施嗎？

我們現在已經來到了特朗普政府2018年5月退出協議時希望達到的目的地。但是各個大國雖然對伊朗違反核協議深感不滿，卻也對特朗普下令殺害伊朗精銳部隊指揮官的決定大為震驚。這一決定使得美國與伊朗再次來到戰爭邊緣。

伊朗在核協議上有何新立場？

根據2015年協議，伊朗同意限制其敏感的核活動，並以解除嚴格經濟制裁為交換條件，允許國際監察人員進入該國。

特朗普在2018年放棄了這一計劃，稱他想迫使伊朗談判一項新協議，新協議將無限期限制伊朗核計劃，並停止其研發彈道導彈。

伊朗拒絶談判新協議，並在之後逐步拋棄其在2015年協議作出的承諾。蘇萊曼尼去世消息傳出之前，外界預計伊朗將在周末宣佈針對核協議的最新立場。

伊朗官方媒體周日報道稱，伊朗將不再尊重2015年協議中列出的任何限制。

「伊朗將繼續不受限制地根據其技術需要進行核濃縮，」伊朗官方媒體的聲明稱。

但聲明沒有指明伊朗是否真正退出這項協議。聲明還稱將繼續與聯合國下設核監督機構國際原子能機構進行合作。

伊朗方面稱，如果可以享受到協議帶來的好處，他們將凖備恢復遵守承諾。有記者稱這種態度是因在美國制裁之下，伊朗沒有能力出售石油，也無法獲取銷售石油帶來的收入。

伊朗開發核彈需要多久？

圖片版權 Reuters Image caption 伊朗位於阿拉克的重水核反應​​堆是核協議的關鍵徵結所在。

伊朗一直堅稱其核計劃是完全和平的。但外界質疑伊朗意在暗中製造核彈，因此聯合國安理會、美國及歐盟在2010年對伊朗實施嚴厲制裁措施。

2015年伊朗核協議旨在通過可驗證的方式限制伊朗核計劃，並以減輕制裁為交換條件。

這份協議將伊朗用於鈾濃縮的鈾含量限制在3.67％。鈾是生產反應堆燃料和核武器的主要材料。協議還要求伊朗重新設計正在建造的重水反應堆，該反應堆的燃料將包含適用於炸彈的鈈，並接受國際監察機構監督。

根據白宮當時說法，2015年7月前伊朗擁有大量濃縮鈾和近20000台離心機，足以製造8至10枚核彈。

當時美國專家估計，如果伊朗決定盡快製造核彈，需花費兩到三個月的時間才能擁有濃縮到90%的鈾去製造一枚核武器，這段時間也就是所謂的「突破時間」。

如果伊朗現在試圖製造核彈，目前其「突破時間」估計為一年左右，但如果濃縮水平得到提高，時間還將進一步縮短，例如提到到20%的話時間可以縮短至半年甚至半年以下。

國際社會有何反應？

2018年美國退出後，伊朗核協議的其他各方——英法德中俄五國仍繼續保持核協議有效。

1月5日晚，德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及英國首相約翰遜（Boris Johnson）發表聯合聲明，敦促伊朗中斷違背協議的行為。

「我們已經做好凖備繼續與各方進行對話，以期緩和緊張局勢並為恢復該地區的穩定做出貢獻，」三位領導人說。

5日早些時候約翰遜還表示，「不會哀悼」蘇萊曼尼之死，稱蘇萊曼尼「威脅我們的全部利益」。

中國外交部新聞司副司長趙立堅在推特上透露，中國主管外交的政治局委員楊潔篪表達中方對中東局勢的高度關注，希望各方克制，以對話解決問題。這與中國外交部發言人耿爽較早前的表態一致。耿爽呼籲所有各方，「尤其是美國，保持冷靜，自我克制」。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）已邀請伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）訪問布魯塞爾，討論核協議以及如何化解蘇萊曼尼遇刺危機。