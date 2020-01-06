圖片版權 AFP Image caption 在伊朗首都德黑蘭，抗議者焚燒美國國旗表達對蘇萊曼尼將軍被暗殺的憤怒情緒。

美國近日空襲擊斃伊朗頭號軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）的震蕩波觸及全球。

蘇萊曼尼是伊朗在中東軍事行動的幕後總指揮，他的死使美伊之間的緊張局勢驟然升級。美國此舉究竟會導致那些後果，又最終可能把中東局勢導向何方？BBC防衛和外交事務記者馬庫斯（Jonathan Marcus）回答來自讀者的七大關鍵問題。

美伊之間劍拔弩張，一旦局勢惡化會演變為第三次世界大戰嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇萊曼尼作為伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」的指揮官，是伊朗最有權力的人之一，執掌伊朗在伊拉克、黎巴嫩、敘利亞、也門的區域軍事政策。

雖然有人將蘇萊曼尼被殺視為美國對伊朗「宣戰」，不過關鍵之處在於這一事件的重要性既不要過分誇大也不要低估。

蘇萊曼尼之死將不會導致第三次世界大戰。美伊對抗中可能被牽扯上的關鍵國家如中國、俄羅斯等，都不是目前中東這場大戲中的重要角色。

但是，蘇萊曼尼之死，卻很可能成為中東局勢的決定性時刻，並影響美國在中東的作用。普遍預計伊朗將發動大規模的反擊行動，如此一來將引發美、伊之間接下來的進一步的針鋒相對，有可能使美、伊劍拔弩張局勢更為緊張。

伊朗的報復行動很可能針對美國在中東地區的軍事利益，同時也很有可能針對任何與美國有關的薄弱環節和目標。

在國際法框架下，用此手段殺人是否合法？

圖片版權 EPA Image caption 蘇萊曼尼是在伊拉克國際機場附近遭遇空襲被殺

美國將辯解稱，蘇萊曼尼要為美國在伊拉克部隊遭到的無端襲擊承擔責任。美國部隊是應伊拉克現任政府的請求而駐扎在伊拉克的。

在華盛頓的眼中，蘇萊曼尼的雙手沾滿了美國軍人的鮮血。而他所領導的「聖城旅」也被美國視為恐怖組織。因此，空襲殺死蘇萊曼尼之後，美國很可能會從法律角度加以解釋。

但是國際法著名學者、聖母大學法學院（Notre Dame Law School）的瑪麗·艾倫·歐康內爾教授（Prof Mary Ellen O'Connell）對此刺殺行動的法律影響有如下看法：

她說：「為自衛所以先發制人絶不是刺殺的法律依據。實際上，刺殺沒有任何法律依據。聯合國憲章中對自衛的法律規定是，自衛是在實際受到重大武裝攻擊後作出回應的權利。」

「利用無人機在伊拉克殺死伊朗的蘇萊曼尼將軍，並不等同美國受到武裝攻擊後的回應，因為伊朗沒有攻擊美國主權範圍內的領土。」

「在這一刺殺行動中，美國不僅法外殺人，而且是在伊拉克範圍內非法攻擊。」

對美國本次刺殺行動，聯合國是什麼立場？

圖片版權 Reuters Image caption 聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）促請各國領導人拿出」最大程度的克制「

在各方代表的表態之外，很難說聯合國本身有什麼立場，因為根本就沒有聯合國立場這一說法。

聯合國安理會的立場算得上是聯合國的嗎？安理會即便有，很大可能也是有分歧的，無法達成一致。

聯合國秘書長古特雷斯說，他對中東局勢急劇緊張非常關切。

古特雷斯的發言人在聲明中表示：「在這樣一個時刻，各方領導人必須拿出最大的克制。海灣地區的又一場戰爭是全世界無法承受的。」

特朗普總統被彈劾之際，刺殺行動是不是為了轉移視線？

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普說：我們採取行動是為了阻止戰爭，而不是挑起戰爭。

指責特朗普總統轉移視線並不難，難的是作為總統的特朗普，在選舉之年，要同時有兩個關鍵的因素才能做出刺殺的決定：時機成熟、條件成熟。

這一決定的背景似乎是美國在伊拉克設施越來越多受到襲擊，另外就是美國國防部很含糊的推斷：未來還有更多襲擊正在策劃中。

刺殺機會本身，進一步顯示了美國情報的凖確以及深入。而這也是伊朗在決定採取什麼回應行動時，必須考慮的因素之一。

面對選舉年，特朗普總統最關心的是如何避免在中東地區出現美國方面的人員傷亡。

針對蘇萊曼尼的刺殺行動如此戲劇化，似乎不太像特朗普總統素來的風格，因為他從來都是口頭上非常強硬，但行動起來卻極為謹慎。

伊朗動用核武器的危險是否存在？伊朗是否有核打擊能力？

圖片版權 EPA Image caption 伊朗總統魯哈尼曾經威脅說，如果對伊朗的制裁繼續，伊朗將重啟濃縮鈾的核機會。

伊朗沒有核武器。不過，伊朗掌握了很多材料，這些都可能被用於研發核武器，伊朗也掌握了研發核武器的技術。

但是伊朗一直堅稱並不希望擁有核彈。

然而，伊朗已經宣佈，不再遵守2015年核協議規定的任何限制。伊朗發表的聲明表示，不再遵守對伊朗濃縮能力、濃縮水平、濃縮量和研發的限制條規。

這是伊朗議會在德黑蘭開會之後做出的決定。

美國特朗普政府早就退出了有關伊朗核計劃的協議，此舉在很多分析人士看來極為草率。

伊朗將軍蘇萊曼尼前往伊拉克做什麼去了？伊拉克政府對他的死有什麼表態？

圖片版權 Reuters Image caption 蘇萊曼尼將軍（左）2015年在打擊伊斯蘭國IS武裝的軍事行動中。

目前並不清楚蘇萊曼尼將軍為什麼去伊拉克。不過伊朗對伊拉克境內有影響力的不同什葉派民兵組織都予以支持，而在蘇萊曼尼將軍身邊同時被刺殺的還包括阿布·馬赫迪·阿爾-穆哈迪斯。他是卡塔卜真主黨 （Kataib Hezbollah）領導人，該組織宣稱最近用火箭襲擊了美國軍事基地。而另外一名被刺殺的，是伊拉克境內親伊朗民兵組織聯盟的一名副指揮官。

蘇萊曼尼將軍被刺殺後，伊拉克政府處境窘迫。伊拉克與伊朗和美國交好，但刺殺事件卻發生在伊拉克境內。而美國軍隊仍然駐扎在伊拉克幫助打擊伊斯蘭國（IS）武裝。

伊拉克總理辦公室對蘇萊曼尼將軍被殺表示譴責，稱蘇萊曼尼和其他被殺的民兵組織領導人為「烈士」。伊拉克政府同時堅持認為，美國已經超越了與伊拉克簽署的協議所規定的行動範圍。

美國和伊朗在伊拉克扮演什麼角色？

圖片版權 EPA Image caption 蘇萊曼尼據稱是伊朗最高精神領袖哈梅內伊的親信

伊拉克什葉派主導的政府與伊朗關係密切。伊朗同時也通過上文提到的民兵組織在伊拉克境內發揮重要的作用。

美國在伊拉克大約駐有5000士兵，培訓以及指導伊拉克軍隊打擊伊斯蘭國IS的殘餘武裝。

美國和伊朗這兩大勢力，一直都在伊拉克存在並彼此角力。

然而現在的大問題是，危機時刻是否將至，使美國長期以來在伊拉克的存在變得不再能得以維持？