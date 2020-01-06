你的器材不支持播放多媒體材料 成千上萬澳大利亞東南部沿海地區居民須轉移至安全地方。

也許是全球氣候變暖的關係，也許有人為或其他原因，過去一年中世界各地大規模、長期間野火災難最近頻有發生，危害巨大。

俄羅斯遠東西伯利亞2019年7月發生過持續月餘的森林大火，焚毀2.6萬平方公里的原始森林，也就是相當於2/3個台灣的面積。南美巴西2019亞馬遜雨林大火也覆蓋了近一萬平方公里。另外中非剛果原始森林業發生了類似的巨大火災。而澳大利亞東南的大面積叢林野火迄今為止還在蔓延，把澳洲政府搞得應接不暇。

如果不巧遭遇火災，特別是大規模野火燎原，人們應該具備哪些基本防火和逃生知識呢？BBC記者匯總了以下的專家建議與知識：

Image caption 火速示意圖

疏散逃生須知

注意收聽、收看官方廣播，一旦接到命令應該立即疏散

事先做好出行凖備，熟悉逃亡路線，備好必需物品和依照自己需要制定的備忘錄

備好防護服飾和裝備，特別是可以放熱的厚底鞋靴，以防地面火星灰燼

減少家中財產損失

盡量減少家中「燃料」，比如切斷電、天然氣、煤氣以及其他可能助長火勢的來源

盡量把家中的比如木柴、木材、煤、酒精等鬆散易燃物移到室外

關閉一切內外門窗，以減少火災時的氣流流動

利用家中所有可能利用的容器，包括浴缸、鍋、盆、罐子等等盛滿水，以便遭遇火災時盡可能降低火場溫度

如果被野火圍困

不要與火速賽跑。人跑不過火。一旦受困，需盡快找到如水池、水潭、水井、河、湖等水源並屈身低就

如果周邊沒有水源，盡量尋找無草木的窪地躺下，用濕布或泥土覆蓋身體，直到火勢燎過

地面氣溫最低，為保護內臟，鼻孔呼吸盡量靠近地面

如有濕潤毛巾保護口鼻最好，可以減少因呼吸煙霧而窒息昏迷可能性