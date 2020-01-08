台灣大選2020：選舉結果將如何拉動中美台關係

圖片版權 Getty Images Image caption 一名韓國瑜的支持者在造勢活動上吶喊。

2020年，注定是對微妙的中美台關係帶來未知與衝擊的一年。

台灣大選將至，在「九合一」選舉、叫停陸客赴台、多個邦交國斷交、香港示威等撼動政局的事件之後，再次探問台灣民意。

而在美國，備受爭議的總統特朗普身處彈劾案旋渦，與伊朗關係急轉直下，將在11月謀求連任。

隨著中國大陸的經濟、外交影響力提升，北京對台胡蘿蔔與大棒兩手抓，在國際舞台上也越來越敢於與美國唱反調。美中貿易戰已持續近兩年，定在台灣選舉後數日簽署第一階段協議。然而，中美在科技、軍事、經貿等領域劍拔弩張的競爭態勢預料將持續，而台灣一向被認為是中美之間最可能爆發軍事衝突的區域。

台灣的選舉結果牽一發而動全身，將如何拉動中美台三角關係？

華盛頓智庫「史汀生中心」中國項目主任孫韻對BBC表示，在美中大國競爭白熱化的大背景下，台灣在美國的印太戰略中的地位上升。然而，美國對台政策的核心始終沒有變化，即是保持不對統一或台獨表態的戰略模糊，以和平為解決台海問題的最高原則。

過去三年多來，美國國會通過多項台灣相關法案，包括重啟高層互訪的《台灣旅行法》，以及年底要求美國政府幫助台灣鞏固外交、支持其參與國際組織的《台北法案》。《2020財年國防授權法案》也有助力台灣的條文，比如要求情報部門在台灣大選後45天內，向國會報告中國對選舉的「干預或破壞行動」。

而在行政機關方面，特朗普政府任內四次對台軍售，雖總金額不大，但美國霍夫斯特拉大學國際法教授古舉倫（Julian G. Ku）此前對BBC表示，特朗普政府或希望通過頻繁而小額的交易將對台軍售「常規化」。

但華盛頓的專家普遍認為，這些示好與支持沒有在根本上背離美國對台政策的戰略框架。無論是哪位總統候選人獲得台灣大選勝利，美國將繼續其進可攻、退可守的對台政策。

一名美國國務院高層官員7日（周二）表示，美國對誰勝出台灣大選「不感興趣」，重要的是整個選舉過程「保持神聖不可侵犯」，美國的目標是鼓勵台灣享有正常運行的民主選舉流程。該名官員形容，目前看來選舉流程穩定，美方沒有觀察到任何惡意行為的跡象。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名支持蔡英文的選民參加民進黨的拉票活動。

孫韻表示，美中台陷入的僵局持續多年，而三方都沒有改變政策的動機，不希望用激烈的政策轉向來破局。不過，隨著台灣民主的成熟和中美大國競爭的激化，僵局顯現越來越殭的趨勢。

美國與台灣的大選年重合，台灣選舉10個月之後，美國也將迎來總統大選。每次選舉總存在政黨輪換的可能，而兩地又都黨爭激烈。布魯金斯學會的亞洲政策專家何瑞恩（Ryan Haas）撰文提醒，不應讓黨爭毒害了美台關係。

從多屆美國政府的往績、國會對台灣相關法案的投票可見，目前華盛頓對台灣的支持是跨越黨派的。何瑞恩留意到，有一些觀點提出「民進黨支持更緊密的台美關係，而國民黨並不持相同看法」，他寫道，無論是屬於哪一個美國黨派的總統，都不應對這樣的觀點展現同情。「不然就是把台美關係置於危險境地。」何瑞恩指出，在華盛頓與台北，無論是來自哪個政黨的領袖贏得選舉，都應該認識到更緊密的台美關係帶來的好處。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年，蔡英文宣誓就任中華民國台灣總統。

去年「九合一」選舉，台灣政治鐘擺再度擺向國民黨，在2019年6月前，韓國瑜的支持率仍領先蔡英文。但在香港爆發連月示威後，民調顯示蔡的勝算更高。

孫韻認為，在台灣政局曾出現如此巨大變化的情況下，如果這次民進黨依然取得勝利，對中國大陸來說是一記重要提醒。「北京可能要認識到，和平統一的可能性很低，『台獨政黨』可能長期執政。」

她預期，若蔡英文當選，北京的政策短期內不會有大震蕩，將保持大陸對台灣的經濟壓力，同時對蔡英文「聽其言、觀其行」，並希望與蔡重建對話，但前提是她能作出某些讓步。「如果不是在九二共識上，可能是其他條件，例如修改民進黨的台獨黨綱。」

胡佛研究所的台灣項目顧問祁凱立（Kharis Templeman）認為，若蔡英文連任，中國大陸眼前的選項是：加重對台壓力、重新評估、或是根本上重新修改對台政策。他撰文稱，如果北京選擇對台灣施加更強壓力，美國可能也被迫作出更直接的回應，以維持兩岸現狀。

祁凱立形容，北京可能對台採取的外交和經濟威脅性行動，很多處於公開敵對與和平衝突之間的「灰色地帶」，然而，目前華盛頓沒有太多手段可用於適當反制。台灣或會成為美國在印太應對中國日益上升影響力的重要試驗案例。