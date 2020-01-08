伊朗對伊拉克境內美軍發動報復式導彈襲擊
- 2020年 1月 8日
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美國與伊朗的緊張關係升級。美國國防部表示，最少兩個美國駐伊拉克的軍營被總共超過10枚導彈擊中，未知有沒有造成傷亡。
被襲擊的軍營位於伊拉克的埃爾比勒省（Irbil）和阿薩德省（Al-Asad）。白宮發言人格里莎姆（Stephanie Grisham）透過聲明表示，總統特朗普已經收到相關的匯報，正密切觀察情況，與國家安全團隊緊密溝通。
伊朗官方電視台的報道指出，襲擊是為了報復美國上周五（1月3日）發動導彈襲擊，殺死頭號軍事指揮官卡西姆·蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）。
報道引述伊朗革命衛隊一份聲明，以「恐怖分子」形容美國軍隊，警告美國的盟友如果它們「讓恐怖分子使用自己的基地、或讓自己的國土成為發動攻擊的基地，將會成為目標」。
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美國目前在伊拉克派駐約5000名士兵。伊拉克國會早前通過決議，要求美軍撤離當地。
社交網站之後流傳一封由美軍向伊拉克政府發出的信件，表示會尊重伊拉克主權，撤離當地。
但美軍之後說信件是「錯誤發出」。特朗普之後說，如果美國從伊拉克撤軍，對伊拉克來說將會是最壞的事。