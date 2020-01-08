圖片版權 AFP Image caption 失事的波音737-800客機據知只有三年多機齡。圖為烏克蘭國際航空公司同型號客機。

伊朗官方媒體報道，一架烏克蘭的波音737-800客機從德黑蘭機場起飛時墜毀，機上載有180人。

據法爾斯通訊社報道，該客機屬於烏克蘭國際航空，星期三（1月8日）清晨德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場起飛後不久因技術原因墜毀。

綜合初步消息，失事客機航班號PS752，從德黑蘭飛往烏克蘭首都基輔。目前未知這起事故與伊朗和美國之間的武裝衝突有否關聯。

伊朗緊急醫療服務首長庫利萬德（Pirhossein Koulivand）表示，救難人員已找到著火焚燒中的飛機，正派員趕往墜機現場。他稱有信心發現生還者。

根據航班追蹤網站flightradar24.com，客機朝西北方向起飛，約兩分鐘後與追蹤系統失去聯繫，當時之飛行高度為7925英尺（2416米）。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @flightradar24 We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) 2020年1月8日

綜合其他航空網站紀錄，涉事飛機於2016年6月首飛，機齡約三年半。

伊瑪目霍梅尼國際機場是德黑蘭主要的國際機場，位於德黑蘭西南面30公里，與更靠近市中心的梅赫拉巴德國際機場共同肩負德黑蘭空中國門的任務。