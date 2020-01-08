圖片版權 EPA Image caption 伊朗最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭的會議上表示，「昨晚我們打了他們一耳光」。

伊朗向美軍在伊拉克的兩個基地發射彈道導彈，報復美軍炸死伊朗革命衛隊將領蘇萊曼尼後，各方正在密切關注美國方面的反應。

美國國防部表示，至少兩個美軍基地被十幾枚導彈擊中，截至目前尚無任何傷亡報告。

伊拉克軍方證實伊朗共發射22枚導彈。

被襲擊的基地位於伊拉克的埃爾比勒省（Irbil）和阿薩德省（Al-Asad）。白宮發言人格里莎姆（Stephanie Grisham）透過聲明表示，總統特朗普已經收到相關的匯報，正密切觀察情況，與國家安全團隊緊密溝通。

特朗普在導彈襲擊後發推特稱目前「一切安好」，並透露他稍後將發表聲明。預計特朗普將在美國時間周三早晨發表聲明。

你的器材不支持播放多媒體材料 伊朗官方電視台發佈據報是導彈襲擊的片段。

伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）在導彈襲擊發生後發推特說，「我們不尋求事態升級或戰爭，但將保衛自己不受任何侵略。」

各方反應

英國首相鮑里斯·約翰遜在譴責伊朗導彈襲擊美軍基地的同時，呼籲伊朗「採取緊急措施避免事態擴大」。

約翰遜在英國議會表示，伊朗不應該再有此類魯莽和危險的攻擊行動。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月8日

約翰遜透露，據目前掌握的消息，美軍和英國方面在襲擊中都沒有人員傷亡。

他說：「我們正在盡一切可能保護英國在（海灣）地區的利益，兩艘軍艦正提升戒備狀態待命，隨時可以保護海灣內的航運。」

北約秘書長斯托爾滕貝格也譴責伊朗發動的導彈襲擊，並呼籲伊朗「避免進一步的暴力行動」。

他說，北約將繼續與各方溝通並將一如既往執行在伊拉克的訓練任務。

中國外交部發言人耿爽在1月8日的例行記者會上表示，中方對當前事態「感到憂慮。我們一貫主張有關各方應該在相互尊重的基礎上，通過對話、談判等和平方式妥善解決彼此間的矛盾分歧，共同維護中東海灣地區的和平與穩定。」

耿爽說，「中方將繼續密切關注形勢的發展，同有關各方保持密切溝通，為推動局勢盡快實現降溫，妥善應對當前局勢發展發揮負責任的作用。」

法國外交部長也譴責伊朗發動的導彈攻擊，並強調當務之急是各方為緊張局勢降壓。

法國外交部發表的聲明說，法國正在與有關各方保持聯繫，將努力消除緊張局勢，避免事態擴大。

俄羅斯當局目前尚沒有對伊朗導彈襲擊美國在伊拉克基地發表任何評論，但是俄羅斯總統普京已經就烏克蘭客機在德黑蘭墜毀分別向伊朗和烏克蘭表示慰問。

此前，俄羅斯對美國伊朗對峙也曾表態說，希望事態不要繼續惡化。

以色列總理內塔尼亞胡則表示，如果遭到襲擊，以色列將予以還擊，決不手軟。

塞浦路斯當局表示，已經同意美國在境內駐扎「快速反應小組」，以應對必要時美國從伊拉克撤出政府和軍隊文職人員。

敘利亞外交部表示，支持伊朗的行動，譴責美國的「傲慢自大」。

伊朗最高領導人：「打了一記耳光」

伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）發表電視講話說：「昨晚我們給了他們一記耳光」。他還呼籲要把美國趕出去。

呼應其說法，伊朗總統魯哈尼說，美國在中東地區的腳被「砍斷」。

伊拉克總理阿卜杜勒-邁赫迪說，伊朗在當地時間午夜後通知他，攻擊行動即將開始，只是針對美軍目標。他說，目前還沒有收到伊拉克方面的傷亡報告。

就在伊朗發動導彈攻擊之後，一架烏克蘭國際航空公司的波音737-800飛機在德黑蘭墜毀，機上載有176名乘客和機組人員全部罹難。目前沒有證據顯示兩者之間有關係。

伊朗官方電視台的報道指出，襲擊是為了報復美國上周五（1月3日）發動導彈襲擊，殺死頭號軍事指揮官卡西姆·蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）。

報道引述伊朗革命衛隊一份聲明，以「恐怖分子」形容美國軍隊，警告美國的盟友如果它們「讓恐怖分子使用自己的基地、或讓自己的國土成為發動攻擊的基地，將會成為目標」。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國和伊朗是如何變成死對頭的？

美國目前在伊拉克派駐約5000名士兵。伊拉克國會早前通過決議，要求美軍撤離當地。

社交網站之後流傳一封由美軍向伊拉克政府發出的信件，表示會尊重伊拉克主權，撤離當地。

但美軍之後說信件是「錯誤發出」。特朗普之後說，如果美國從伊拉克撤軍，對伊拉克來說將會是最壞的事。

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英國軍艦和直升機進入波斯灣待命

英國國防部長本·華萊士（Ben Wallace）說，由於中東局勢日益緊張，英國已讓皇家海軍和軍用直升機待命。華萊士對英國下議院表示，政府正在採取「緊急措施」，以保護英國國民和英國在該地區的利益。 他說，英國的非核心人員也已被轉移出巴格達。

英國政府發言人說：「我們正努力核實當地事實。我們的首要任務是確保英國人員安全。」

當被問及英國對伊朗發動軍事打擊的可能性時，華萊士表示，他「不排除任何可能」。

圖片版權 MOD Image caption 英國政府此前宣佈，蒙特羅斯號（HMS Montrose）將恢復護航以保護穿越霍爾木茲海峽（Hotrait）船隻的安全。

油價飆升

至少兩個駐伊拉克美軍的空軍基地遭襲導致油價飆升。

亞洲貿易市場中原油價格上漲4.5％至每桶65.65美元，市場擔心這可能破壞中東的石油供應。

消息傳出後，所謂的如黃金和日元避險資產大幅上漲。同時由於對日益加劇的中東衝突的擔憂，亞洲股市開盤一度急劇下跌。

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日本日經指數早盤一度下跌超過2％，香港恆生指數早盤下跌1.26％。

這可能會破壞世界上最繁忙的石油海上航線霍爾木茲海峽的運輸。在這裏，全球約有五分之一的石油供應通過這個連接海灣與阿拉伯海的海峽。

霍爾木茲海峽對於海灣地區例如沙特阿拉伯、伊拉克、阿聯酋和科威特這些主要石油出口國至關重要。石油和天然氣是這些國家的經濟命脈。伊朗的石油出口也嚴重依賴這條路線。

卡塔爾是世界上最大的液化天然氣（LNG）生產商，其幾乎所有的天然氣都通過該海峽出口。

特朗普發推：「一切安好」

美國總統特朗普在推特上回應稱：「一切安好！伊朗向位於伊拉克的兩個軍事基地發射導彈。目前正在進行傷亡和損害評估。到目前為止，一切安好！我們有世界上最強大、裝備最精良的軍隊！我明天早上會發表聲明。」

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月8日

伊朗外長：「不尋求事態升級」

伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）發推特說："伊朗根據《聯合國憲章》第五十一條採取相應自衛措施，目標鎖定曾對我國公民和高級官員發動懦弱的武裝襲擊的基地。我們不尋求事態升級或戰爭，但將保衛自己不受任何侵略。"