伊朗是世界上最古老文明之一的故鄉，古希臘語稱這片廣袤的地域為波斯，其歷史據信可追溯到公元前4000年。波斯帝國於伊朗高原西南部興起，一種觀點認為它實際上始於鐵器時代，全盛時期疆域橫跨現代的歐亞非三大洲。

說伊朗到處都是文物古蹟、文明遺產，完全不誇張。在成千上萬的歷史遺跡中，有20多處列入了聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄。下面梳理一些最重要的文明遺址。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊瑪目廣場位於伊斯法罕市中心，意思是世界格局廣場

伊斯法罕市中心的納克什雅罕廣場（Naqsh-e Jahan Square，又名伊瑪目廣場）建於17世紀初，是世界上最大的城市廣場之一。廣場名稱意思是「世界格局廣場」。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊瑪目清真寺建築和華麗的瓷磚裝潢之精美令人嘆為觀止

座落在這個廣場上的清真寺，1979年伊朗革命推翻巴列維王朝後改名為伊瑪目清真寺（ Imam Mosque），大量精美瓷磚裝飾令人嘆為觀止，已列入UNESCO世界遺產錄。

圖片版權 Getty Images Image caption 德黑蘭古列斯坦宮大門鑲嵌著精美的瓷磚

古列斯坦皇宮（Golestan Palace）位於德黑蘭，建築群恢宏、內部裝修金碧輝煌，極盡精美，是19世紀卡扎爾王朝（也譯愷加王朝）的宮殿。

圖片版權 Getty Images Image caption 古列斯坦宮內部金碧輝煌

圖片版權 Getty Images Image caption 伊朗西南部設拉子（Shiraz）的波斯波利斯皇宮有2500多年歷史，圖為中央大殿（Apadana 宮）遺址的巨柱和浮雕

波斯波利斯（Persepolis）是阿契美尼德帝國的首都，可追溯到公元前515年，代表了古波斯文明的瑰麗璀璨，1979年列入UNESCO世界遺產名錄。 阿契美尼德帝國也稱第一波斯帝國，是歷史上一個把領土擴張到中亞、西亞的王朝，也是第一個橫跨歐亞非三洲的帝國。

圖片版權 Alamy Image caption 巴希斯敦石雕銘文記錄了阿契美尼德王朝大流士一世國王鎮壓政變和反叛的經過，用三種文字刻寫

大約公元前500年，阿契美尼德王朝國王大流士大帝（Darius the Great）下令在西部一座名叫貝希斯敦山的山崖上用三種語言刻寫銘文和浮雕，石雕顯示大流士一世腳踏政變者高墨達，銘文則記錄了他鎮壓政變和叛亂及取得王位的經過。貝希斯敦（Behistun Inscription）石雕和銘文對破譯人類最早文字之一的楔形文字至關重要。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴姆古城在2003年地震中破壞嚴重

巴姆古城（Arg-e Bam）是世界上規模最大的土坯建築群之一，遺址位於伊朗東南部，座落在古代東西方通商要道 — 古絲綢之路上。2003年巴姆古城所在地區地震，古蹟損毀嚴重，目前仍在整修。

圖片版權 Getty Images Image caption 德黑蘭的阿扎迪塔（自由塔）

伊朗中部的阿扎迪塔（Azadi Tower，自由塔）最初是伊朗末代國王穆罕默德·雷扎·巴列維下令建造，以茲紀念伊朗帝國誕生2500週年。1979年伊朗革命推翻巴列維王朝，塔被改名，而伊斯蘭共和國的重大慶典都在那裏舉行。

圖片版權 Alamy Image caption 霍梅尼陵墓中安葬著阿亞圖拉·霍梅尼及其家族成員

魯霍拉·霍梅尼陵墓是伊斯蘭共和國創始人阿亞圖拉·魯霍拉·霍梅尼及其家人的陵墓，其他一些伊朗已故政界要人也葬於此。這個陵墓群是現代伊朗一個重要朝聖地點。

圖片版權 Alamy Image caption 霍梅尼陵墓

圖片版權 Alamy Image caption 德黑蘭的霍梅尼陵墓內部

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