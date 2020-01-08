美伊對峙：一文看懂伊朗軍事實力到底有多強

圖片版權 Getty Images Image caption 導彈攻擊能力是伊朗軍事實力的一個關鍵部分

1月8日，伊朗發射至少10枚導彈攻擊美國駐伊拉克軍營。

伊朗官方電視台報道稱，這是為了報復美國上星期空襲巴格達機場、炸死伊朗頭號軍事指揮官卡西姆·蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）。

美伊緊張關係急劇升級。舉世關注的一大問題是：伊朗的軍事實力到底有多強？

圖片版權 Getty Images Image caption 伊斯蘭革命衛隊有自己的陸海空三軍

伊朗軍隊共有多少兵力？

英國智庫「國際戰略研究所」估計，伊朗共有大約523000名現役軍人。這其中包括35萬常規軍，至少15萬伊斯蘭革命衛隊。

此外，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）還有2萬海軍，巡邏守衛霍爾木茲海峽。

革命衛隊麾下還有一支志願軍，主要負責打壓國內異見人士。該部門有能力徵召動員數以十萬計的民兵。

革命衛隊創建於40年前，主要職責是保衛伊朗伊斯蘭體制，此後逐漸演化成一股強大的軍事、政治、經濟力量。

雖然革命衛隊人數不及常規軍，但通常被看作伊朗最強的部隊。

伊朗海外軍事行動力量怎樣？

蘇萊曼尼生前統領的革命衛隊聖城旅 （Quds Force）負責執行革命衛隊的海外秘密行動，直接向伊朗最高精神領袖報告。據信聖城旅大約有5000兵力。

聖城旅曾被派往敘利亞，協助效忠總統阿薩德的武裝組織和其它一些什葉派民兵組織。在伊拉克，聖城旅也曾協助參與打擊「伊斯蘭國」的什葉派民兵組織。

但是美國說，聖城旅職責範疇更大，曾向華盛頓定性為地區恐怖組織的團伙提供資金、培訓、武器、裝備，包括黎巴嫩真主黨、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織。

連年經濟困境和制裁限制了伊朗進口武器。伊朗進口武器的規模和地區其他組織相比相對更小。

根據斯德哥爾摩和平研究所數據，2009到2018年間，伊朗武器進口總值只相當於沙特同期的3.5%。

伊朗進口武器主要來自俄羅斯，其它來自中國。

伊朗導彈有多厲害？

和對手以色列、沙特相比，伊朗的空中打擊能力相對較弱，因此，導彈是伊朗軍事實力的一個關鍵部分。

美國國防部一份報告形容，伊朗導彈力量是中東地區最強大的，主要由短程、中程導彈組成。美國還說，伊朗正在測試空間技術、開發射程更遠的洲際導彈。

但是，英國智庫「皇家三軍聯合研究所」（Rusi）指出，作為2015年伊朗和國際社會達成的核協議的一部分，伊朗暫停了遠程導彈項目；不過，考慮到圍繞核協議的不確定因素，不能排除伊朗已經重啟遠程導彈項目的可能性。

不管實際情況怎樣，至少，沙特、海灣地區的許多目標、或許還包括以色列境內的一些目標，都在伊朗現有的短程、中程導彈射程之內。

去年5月，鑒於與伊朗緊張加劇，美國在中東部署了愛國者反導防禦體系，攔截彈道導彈、巡航導彈和空中打擊。

伊朗有核武器嗎？

伊朗目前沒有核武器研發項目，此前也曾多次表示不想擁有核彈。但是，伊朗確實掌握製造核武器所需的許多元素和技術。

2015年，奧巴馬任期內美國政府曾經估計，伊朗僅需要兩到三個月的時間就可以生產出製造核武器的足夠核材料。

當年德黑蘭與世界六大強國簽署的核協議規定，國際社會可以檢查伊朗核開發活動，2018年特朗普退出核協議。

美國刺殺蘇萊曼尼之後，伊朗表示將不再遵守協議限制，但是伊朗還表示，將繼續與聯合國國際原子能機構合作。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國指責伊朗向也門胡賽反叛組織提供無人機

伊朗還有其它什麼武器？

儘管連年受到強力制裁，伊朗仍然研發出軍用無人機。

自從2016年起，伊朗無人機就在伊拉克境內參與打擊「伊斯蘭國」目標。皇家三軍聯合研究所說，伊朗還曾經在位於敘利亞的基地指揮軍用無人機進入以色列領空。

2019年6月，伊朗擊落一架美國無人機，伊朗稱，美國侵犯了霍爾木茲海峽地區的伊朗領空。

BBC防禦事務記者馬庫斯說，有關伊朗無人機計劃需要注意的是，伊朗向地區盟友、代理人出售、轉讓它的無人機項目。

2019年，沙特兩處重要的原油設施遭無人機和導彈攻擊，美國、沙特都認為這與伊朗有關，但是德黑蘭否認，並說也門的反叛力量對攻擊負責。

伊朗的網絡攻擊能力怎樣？

2010年伊朗核設施遭受嚴重網絡攻擊，此後，德黑蘭致力加強升級網絡防禦能力。

伊朗伊斯蘭革命衛隊據信設有網絡指揮部，從事商業、軍事情報活動。

2012年，美國指責伊朗對美國銀行系統遭受的一系列網絡攻擊負責。

美國軍方2019年一份報告指出，伊朗還曾針對世界各地的航空公司、國防承包商、能源和自然資源公司、電訊公司展開網絡間諜活動。

同樣是在2019年，微軟說，「源於伊朗、與伊朗政府有關」的黑客組織對美國總統大選展開網絡攻擊，並試圖侵入美國政府官員賬戶。