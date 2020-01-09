圖片版權 Getty Images Image caption 伊拉克軍方表示，該國在周三凌晨被22枚導彈襲擊。

1月8日凌晨，伊朗向伊拉克的美軍基地發動了襲擊，報復上周五（1月3日）美軍在巴格達發動無人機攻擊，殺害了伊朗革命衛隊指揮官卡西姆·蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。

不過，儘管德黑蘭方面猛烈警告美國將為此次刺殺行動付出沉重代價，但是據美國總統特朗普所指，報復攻擊當中沒有任何人受傷。

於是，伊朗是有意避免造成美國人員傷亡的嗎？

伊朗和美國分別怎麼說？

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的一份聲明稱：「數十枚地對地導彈」在周三早上發射，目的是「摧毀阿薩德省被美國恐怖主義侵略者佔領的空軍基地」——那是美軍在伊拉克西部的行動據點。

伊朗親革命衛隊的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社報道，攻擊行動中使用的是「征服者－313」（Fateh-313）和「起義」（Qiam）導彈，且由於導彈裝配了集束彈頭，美軍未能將它們攔截。該通訊社還指，彈頭在阿薩德造成了「數十起爆炸」。

美國國防部表示，伊朗發射了超過12枚彈道導彈，目標指向至少兩個伊拉克軍事基地——分別位於阿薩德和庫爾德地區半自治的埃爾比勒。

特朗普稱，美軍在伊朗導彈襲擊中沒有傷亡，且遇襲基地「僅有很小的損毀」。在一次電視講話中，特朗普表揚了「運作良好的防範措施、兵力分佈以及警報系統」，並且宣稱「伊朗明顯後退了」。

不過，美國軍方高級將領馬克·米爾利（Mark Milley）將軍表示，他相信襲擊的原本目標是要殺人的。

他說，他「個人的評斷」是，伊朗「意圖造成結構性破壞，毀掉車輛、設施和飛機，並且造成人員死亡」。

導彈實際上擊中了什麼？

同樣沒有傷亡報告的伊拉克軍方表示，該國在周三的1時45分至2時15分（格林尼治標凖時間周二22時45分至23時15分）之間，受到了22枚導彈攻擊，並指有17枚導彈是射向阿薩德的空軍基地。

商業公司行星實驗室（Planet Labs）為蒙特雷國際研究院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）拍攝的衛星圖片顯示，阿薩德至少有五處顯示出被破壞的建築。蒙特雷研究院的分析家大衛·舒默勒（David Schmerler）向美國全國公共廣播電台（NPR）表示：「其中一些被打擊的部位看起來像是被導彈擊中的中心位置。」

Image caption 阿薩德軍事基地受破壞建築的衛星圖片。

不過，其中一些導彈也確實沒有擊中軍事基地。據伊拉克軍方指，其中兩枚以阿薩德為目標的導彈擊中了希特（Hit）小鎮以西的希坦（Hitan）一帶，之後沒有爆炸。

之後，社交媒體上流傳了其中一枚導彈的殘骸的照片，包括三大塊機身殘片。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Hamzoz احدى صواريخ قصف ايران البالستية التي سقطت في قرية حيطان في هيت ٤٠ كم عن قاعدة عين الاسد

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One of the ballistic missiles of Iran that landed in the village of Hitan in Heet, 40 km from the Ein Al-Assad Airbase#insm_iq#Iran #Iraq #USvsIran #IranUsa pic.twitter.com/8MFI8xMUnB — Hamzoz 🇮🇶 حمزوز (@Hamzoz) 2020年1月8日

伊拉克軍方表示，伊朗向北部庫爾德地區的埃爾比勒空軍基地發射了五枚導彈，但沒有說有多少枚擊中了基地，而官方電視台報道，兩枚導彈在埃爾比勒市西北16公里（10英里）的錫丹（Sidan）村落地，另一枚則落在了埃爾比勒西北約47公里的巴達拉什什（Bardah Rashsh）地帶。

與此同時，有記者拍下了安保部隊人員運走殘骸的照片，他們相信那是在巴達拉什什被導彈擊中之後的位置。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴達拉什什一處受襲擊的位置上，安保人員在清理殘骸。

伊朗是有意避免美軍傷亡嗎？

美國和歐洲政府消息源向路透社表示，他們認為伊朗有意將傷亡降到最低，且避免擊中美軍的設施，以避免危機升級至失控的地步，但仍然顯示他們的姿態。

CNN記者傑克·塔帕（Jake Tapper）引述五角大樓官員稱，伊朗「有意選擇那些不會造成人命傷亡的目標」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @jaketapper Pentagon official tells me that many US military leaders think Iran deliberately chose targets that would NOT result in loss of life especially US life: “Deliberate targets, minimum damage, maximum warning/effect.” — Jake Tapper (@jaketapper) 2020年1月8日

《華盛頓郵報》報道，美國官員表示至周二下午，他們已經知道伊朗有意圖攻擊美國在伊拉克的目標，只不過不清楚具體是哪些。

該報道指，情報源頭在較早前已經給予了警告，伊拉克方面也傳達了伊朗有意圖發動攻擊的訊息。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的五角大樓事務記者大衛·馬丁（David Martin）表示，一名國防部官員告訴他，美國在襲擊發生前「很多個小時」就已經收到了警告，給了部隊很多時間躲進掩體。

該消息源指，警告來自衛星信號和通訊攔截等手段——與監察朝鮮武器試驗的是同一套系統。

不過，馬丁稱，他沒有找到任何一個人查證伊拉克總理有沒有給予過通知。

一名官員告訴他：「我們的行動救了美國人的命。」

BBC國防事務記者喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）表示：「這可能是有意為之，也可能是由於導彈的生產質量和凖確度不夠好，目前仍然不清楚。不過，向美國基地發射遠程導彈來顯示姿態，是一種危險的做法。」

他還表示：「從原始的民間衛星圖片看來，伊朗導彈對阿薩德空軍基地似乎是摧毀了其中幾處結構，所以沒有人命傷亡可能更多是運氣，而不是有意為之。」