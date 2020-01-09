台灣大選在即 中國「間諜」王立強案再發酵

圖片版權 Steven Siewert/The Age

2019年11月轟動世界的「中國叛逃間諜」王立強案，因為出現了新的涉及台灣政黨的指稱，在台灣大選之前引發又一波輿論大潮。

當地時間1月8日出版的澳大利亞《世紀報》及《悉尼晨驅報》說，自稱中國間諜的王立強2019年底受到威脅：要求他公開收回先前的說辭，否則可能被遣返中國、甚至被殺死。

澳大利亞聯邦警方發言人說，警方已經對王立強受到威脅的指稱展開調查。

王立強去年11月在澳大利亞的爆料引發軒然大波。當時他指控中國情報部門干預香港抗議、台灣選舉。

澳大利亞媒體說了什麼？

澳洲媒體周三（8日）報道援引熟知王立強事件內情、不願意透露姓名的消息人士稱，澳大利亞安全部門獲悉，王立強從去年聖誕夜開始收到「一系列威脅和誘導」。

消息人士說，在「一系列短信」中，王立強被告知，如果他公開發表聲明、收回說辭，他的家人將不會受到懲罰、他的債務也將被還清。

澳洲媒體說，發送給王立強的短信「似乎是一位台灣的政界高層人士和在一名來自中國的商人」協調而為。

報道後來詳細介紹，涉案的兩人分別是蔡正元（國民黨副秘書長）和孫姓商人。

報道說，媒體和消息人士曾親眼看到這些短信。

圖片版權 Reuters Image caption 台灣國民黨總統侯選人韓國瑜

據報道，王立強還收到對方提供的劇本和指令：錄製、發表一段視頻，指控原來是台灣的民進黨給了他「一大筆錢」讓他說謊。

蔡正元被指發給王立強的短信包括蔡和中國領導人習近平的合影。短信告訴王立強，如果他在台灣大選前按指令行事，他將可以返回中國或者台灣，得到經濟好處，家人也將受到保護。但是，如果不照辦，他將被遣返中國面對死刑，甚至可能會在澳大利亞受到報復。

王立強收到的劇本中還包括其他一些內容：收回對商人向心做出的「中共間諜」指控；澄清他去年11月爆料台灣間諜活動是因為「民進黨的一個人向我作了保證……民進黨將保證給我一大筆錢、幫我辦托澳大利亞避難申請、幫我在台灣定居」。

台灣將於周六（1月11日）舉行大選，中共的影響以及王立強此前指稱「受命干預台灣大選」是一個非常重要的爭議性話題。

台灣各方怎樣回應？

被指涉案的國民黨副秘書長蔡正元1月9日召開記者會，否認曾威脅王立強。

圖片版權 Reuters Image caption 爭取連任的台灣現任總統蔡英文

蔡正元還在記者會上公開了中國商人孫天群與澳大利亞記者周安瀾通話的錄音，同時公開了自己與王立強對話的視頻。

國民黨文化傳播委員會在新聞稿中說， 該錄音內容提及前民進黨秘書長邱義仁承諾給王立強一筆錢。

蔡正元還呼籲台灣國安局、調查局、法院等司法人員心中要有司法法庭的天平，「勿依循上意，進行選舉操作」。

之後，台灣民進黨召開記者會回應稱，蔡正元並未把事實說清楚，指責國民黨想借此幫助香港中國創新投資公司負責人向心脫罪，指責國共合作打擊台灣2020年大選。

民進黨還表示，將與澳大利亞司法互助，找出真相。

王立強事件背景介紹

圖片版權 上海公安局

去年11月，澳洲媒體爆料，中國間諜王立強「冒著生命危險出逃」，揭露北京情報機構如何通過操縱媒體，滲透大學，干預香港抗議運動和台灣選舉，並在澳洲開展業務。

澳大利亞報道稱，現年27歲的王立強10月在向澳洲安全情報組織（ASIO）提供的宣誓聲明中說：「我本人曾涉入並參與了一系列間諜活動」， 如果返回中國，可能會被拘留並判刑。他目前在澳洲尋求庇護。

作為中國官方的回應，上海公安局靜安區分局發佈微博，確認了王立強的真實姓名，但指他是「無業，系涉案在逃人員。」

被王立強指控為負責滲透指揮的中國創新投資公司執行董事向心與替任董事的妻子龔青，11月在桃園機場凖備離開時被台灣調查局扣押；兩人隨後被移送台北地檢署複訊，被限制出境至今。他們二人都否認是中國間諜。

中國媒體在報道中還指所謂「中國特工叛逃澳大利亞？當騙子遇到騙子，到底誰騙誰？」

中國國台辦發言人馬曉光則表示，大陸方面從不介入台灣選舉，相關報道完全是無稽之談。「誰在這個時候炮製這樣一個消息，誰才是意圖干涉影響台灣選舉，謀取不正當選舉利益。」

台灣島內，有人對王立強指稱深信不疑，也有人認為這純屬「烏龍共諜案」。有媒體引述前台灣情報人員論述王立強所言的種種「疑點」，也有評論人士對台灣大選期間如此爆炸新聞對選情的影響提出種種問題。