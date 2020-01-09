美媒：伊朗導彈錯誤擊落烏克蘭客機

圖片版權 AFP Image caption 目前消息稱機上無人生還。

據美國媒體報道，伊朗導彈錯誤擊落一架烏克蘭客機，機上170多人恐無一生還。

哥倫比亞廣播公司CBS引述美國官員的話說，他們認為烏克蘭國際航空公司的波音737-800客機是被導彈擊中。

伊朗官員證實，一架載有超過170人的波音737-800 NG客機在德黑蘭機場附近墜毀。

CBS新聞援引美國情報人士的話說，一顆衛星檢測到兩次導彈發射的紅外「閃爍」，隨後又發生爆炸。

美國《新聞周刊》援引五角大樓和美國高級情報官員以及伊拉克情報官員的話說，他們認為烏克蘭飛機被俄羅斯製造的Tor導彈擊中。

美國總統特朗普周四表示，他對這架飛機出事表示「懷疑」。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 伊朗擁有俄羅斯製造的導彈防禦系統。

烏克蘭航空墜毀客機的兩個黑匣子已找到，但伊朗當局拒絶交給波音公司或美國進行調查。

CBS新聞和新聞周刊在另外的報道中表示，美國和伊拉克情報官員相信烏克蘭飛機被伊朗發射的導彈擊落。

烏克蘭國際航空（UIA）證實，該公司PS752航班星期三（1月8日）清晨從德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場起飛往烏克蘭首都基輔，德黑蘭時間06:12（格林尼治標凖時間02:42）起飛之後不久墜毀。法新社引述救難人員稱，飛機在機場西北面45公里處，德黑蘭省沙里爾郡（Shahriar）一條村莊處墜毀。

目前認定機上人員當中168人為乘客，餘下9人為機組人員。外長瓦迪姆·普利斯特艾科（Vadym Prystaiko）表示，死者中82人為伊朗人、63人為加拿大人、包括機組在內11人為烏克蘭人、10人為瑞典人、4人為阿富汗人，英國和德國各有3人。

俄塔社報道，飛機其中一台「黑匣子」飛行記錄儀已經被發現，並移交執法部門。

伊瑪目霍梅尼國際機場是德黑蘭主要的國際機場，位於德黑蘭西南面30公里，與更靠近市中心的梅赫拉巴德國際機場共同肩負德黑蘭空中國門的任務。

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圖片版權 AFP Image caption 基輔國際機場的航班信息顯示屏上顯示PS752航班狀況為"取消"。

根據航班追蹤網站flightradar24.com，PS752航班起飛時朝西北方向起飛，約兩分鐘後與追蹤系統失去聯繫，當時之飛行高度為7925英尺（2416米）。

「首次空難」

烏克蘭國際航空公司成立於1992年底，即烏克蘭脫離蘇聯獨立後一年多。烏克蘭政府於2011年出售其控股權之後成為私營企業，但仍是烏克蘭的載旗航空公司。

烏克蘭國際航空自開航以來從未發生過任何事故，這是該公司首次遭遇空難。公司證實，失事波音737-800 NG客機於2016年製造，由波音直接交付該公司使用。飛機剛在三天前完成定期檢查。美國波音公司表示正了解情況。

烏克蘭國際航空網站介紹，該公司共有42架客機，除了少量來自巴西航空工業（Embraer）外，全數為波音客機。其中，波音737-800佔24架。