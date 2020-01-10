台灣大選2020：了解促使大量海外僑民返鄉投票的驅動力

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台灣大選前夕，在美國紐約從事科技業的葉先生選擇11日抵達台灣投票，隔天又要馬上返美。作為成千上萬返鄉投票的海外選民中的一個，究竟是什麼原因促使他們不惜代價，一定要投下手中一票？

葉先生在自己臉書頁面上的留言或許說明了其中一個重要原因：「飛行時間：30小時。民主自由：無價。」

簡單幾個字，道出了許多不遠萬里也要回家投票台灣人的危機感：每屆選舉都像是「最後的選舉」。不少人表示，民主一旦被完全侵蝕，可能就不再有回頭的餘地。

台灣未設「不在籍投票」，意味著海外公民無法在當地使領館或郵寄方式投票，必須回到原籍地；而本屆大選海外台灣人返台投票的熱情，遠高於往屆。

香港抗議與資訊戰影響

BBC採訪多位旅美台灣年輕人，他們在談到這屆大選的特殊性時，不約而同反覆提到兩個詞：香港與資訊戰。

據台灣僑務委員會公布的數據，2020年大選中登記返台投票人數為5328人，比2016年大選多一倍以上。而且，由於大量旅外台灣人依然保有台灣戶籍，返台投票無需登記，真正從海外返台的選民遠超出以上數字。

政策研究員楊光舜在美國生活5年，往年從未回台投票，但今年感受到了非投票不可的危機感。「我感覺現在的選舉不太一樣了。」

「以往民主是我們習以為常的事情，但看到香港，發現原來並不是。」 楊光舜對BBC說，香港「反送中」的抗議激起許多台灣人對於「今日香港就是明日台灣」的擔憂。

據悉，近年來北京方面益發高調強勢地表示要「統一」台灣的決心，對於無法接受被中共政權統一的台灣人來說，威權的陰影越走越近。

習近平在2019年明確表示「祖國必須統一，也必然統一」，首次提出「台灣方案」。他說，和平統一、一國兩制是統一的最佳方式，但並不承諾放棄武力。

蔡英文則回應稱，絶不接受一國兩制。她在選舉前夕表示，香港已經證實一國兩制的失敗，民主和維權無法同時存在。「一定要用選票告訴世界，台灣不接受一國兩制。」

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「芒果乾」背後的集體焦慮

與「亡國感」發音相近的「芒果乾」成為本屆台灣大選的關鍵詞，背後是民眾對台灣「被統一」的集體憂慮。

「芒果乾是戲謔的說法，但這不是開玩笑的事情，」葉先生認為，北京通過散佈虛假、充滿黨派偏見的資訊來干預台灣大選或製造輿論分裂，是一個近在眼前的危機。

不久前，自稱是中國情報人員的王立強在澳大利亞尋求庇護，他指中國正企圖收買台灣的媒體集團，並在社交媒體上散播虛假資訊來幫助親北京的候選人。

王的很多說法尚未被證實，但一些跡象表明，北京正利用現代科技與媒體升級其宣傳機器。

去年，推特和臉書移除了數百個他們認為由中國政府掌控、散播香港示威虛假信息的賬號。台灣人常用的通訊軟件Line也成為假資訊傳播的溫牀。美國《外交政策》雜誌的一篇文章指，大陸網軍疑似介入高雄市長選舉，幫助韓國瑜迅速崛起。路透社也有報道指出，國台辦付費給至少五家台灣媒體作新聞置入，引發台媒自我審查的憂慮。

在資訊戰的疑雲下，楊光舜看到了假資訊誤導大量民眾的危險後果，下定決心以回家投票的行動捍衛民主權利。 「一個人的票造成的改變不大，但要是每個人都這樣想就很危險。」

蔡英文的競選廣告呼籲選民用手上的一票「守護這得來不易的自由民主」。

「中華民國到了生死存亡的關頭」

國民黨支持者對「芒果乾」有不同定義，他們批評民進黨操弄恐懼感、有意放棄「中華民國」、傷害台灣長遠經濟發展。

國民黨也在推特上喊話，「千萬別浪費選票」，要集中選票力挺韓國瑜，不讓2000年大選中藍營因分裂而戰敗的一幕再次上演。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @kuomintang Don’t waste your vote this Sat. Either the vote going to the 3rd-party candidate or abstention will eventually help Tsai’s re-election bid. Vote Han & Chang on the KMT ticket. Grateful to civic groups, businesses, and individuals who pledge full support for us.#TaiwanElection pic.twitter.com/W3R4Yp5iZs — 中國國民黨KMT (@kuomintang) 2020年1月8日

對於許多年紀較長、來自軍工教背景的僑胞來說，韓國瑜是他們心中總統的不二人選。韓原本規劃11月前往美國訪問，但其後取消了行程，由妻子李佳芬代為赴美，爭取海外選票。

李佳芬在華盛頓的造勢活動，被當地僑領稱為「30年來場面最熱烈的與台灣有關的活動」，數百名僑胞齊聲高喊「佳芬姐加油」、「韓國瑜凍蒜」。韓對傳統意義上政治取向偏藍的僑胞的吸引力可見一斑。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國瑜在造勢晚會上發言，身旁是妻子李佳芬。

在台灣選舉中，主要黨派的總統候選人通常都會強調維持兩岸現狀。無論是對於國民黨還是民主黨的支持者來說，這一次，現狀似乎尤其脆弱危急。

李佳芬在華盛頓活動發言時感嘆，中華民國在許多台灣年輕人心中成了說不出口的敏感詞。她說，「中華民國到了生死存亡的關頭」、「中華民國四個字如此岌岌可危」。

「台灣」、「中華民國」，抑或蔡英文近期的提法「中華民國台灣」，名稱爭議背後是台灣人複雜的身份認同與代際演變。在海外台灣人中，這一現象也展現無遺。

生活在華府地區的台美人王福權，日前在美國《國家利益》雜誌上投稿指，蔡英文政府的兩岸政策以台灣的經濟未來作為犧牲品，只有蔡英文下台，兩岸交流才能和解信任、共同發展。王福權是台美關係研究中心董事，該智庫被認為立場親國民黨。

而多位旅居海外的台灣年輕人告訴BBC，他們對韓當選後能否維持兩岸現狀、捍衛台灣的民主並不具信心，防止韓國瑜當選成為他們回家投票的重要動機之一。

正在美國休斯頓念博士的台灣人廖育嶒擔心，熱衷使用煽動性語言的韓國瑜一旦當選，不僅無法團結台灣民眾，還會創造更多世代割裂。

葉先生則不諱言，他返台投票不是為了確保蔡英文當選，而是希望韓國瑜大敗，他寄望這能止住國民黨越發傾向北京的態勢。

「主權是最重要的價值，」 他說。