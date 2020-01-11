哈里梅根告別王室身份、伊朗襲擊美軍基地、中美貿易協議等本周不容錯過的故事

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里與梅根發表聲明稱，他們未來計劃將時間分配在英國與北美兩地。

2020年第二周，英國哈里王子和梅根宣佈將告別「高級」王室成員身份，通過自己工作獲得經濟獨立。聲明一齣引起軒然大波。二人在發表聲明前沒有徵求其他王室成員意見，而白金漢宮對此感到「失望」。美伊關係持續發酵，伊朗對美國進行報復，用導彈打擊美國在伊拉克的基地，同一天，一架由德黑蘭起飛的烏克蘭民航客機墜毀，報道稱可能是伊朗導彈誤傷。1月9日，中國最終確定副總理劉鶴將於15日在美簽署中美第一階段的貿易協議，我們分析了白宮內部的派系與談判的關係。本周六將是台灣大選，BBC中文推出一系列文章幫您了解大選如何拉動中美台之間的三角關係。

1. 哈里梅根告別王室「高級」身份 揭露王室重大分歧

圖片版權 PA Image caption 梅根和哈里王子於2018年5月結婚

英國薩塞克斯公爵哈里王子與公爵夫人梅根宣佈，他們將告別"高級"王室成員身份，通過自己工作獲得經濟獨立。聲明稱，他們未來計劃將時間分配在英國與北美兩地。

BBC獲悉，二人在發表聲明前沒有徵求過包括英國女王與威廉王子在內的其他王室成員意見，而白金漢宮對此感到"失望"。英國王室高級成員均對二人聲明感到"受傷"。

哈里夫婦這份聲明出乎所有人的意料。聲明中二人指出，這一決定是"數月反思與內部討論的結果"。BBC王室事務記者戴蒙德（Jonny Dymond）稱，王室成員表示失望說明這件事衝擊很大，這透露出今晚白金漢宮內的情緒十分強烈，這種情緒可能不是因為他們做了什麼，而是他們做這件事情的方式，他們沒有與他人商議這件事情會讓人感到刺痛。這明顯是一個重大分裂，一邊是哈里和梅根，另一邊是其他王室成員。

2. 台灣大選2020：選戰專輯

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2020年，注定是對微妙的中美台關係帶來未知與衝擊的一年。

台灣大選將至，在"九合一"選舉、叫停陸客赴台、多個邦交國斷交、香港示威等撼動政局的事件之後，再次探問台灣民意。

而在美國，備受爭議的總統特朗普身處彈劾案旋渦，與伊朗關係急轉直下，將在11月謀求連任。

隨著中國大陸的經濟、外交影響力提升，北京對台胡蘿蔔與大棒兩手抓，在國際舞台上也越來越敢於與美國唱反調。美中貿易戰已持續近兩年，定在台灣選舉後數日簽署第一階段協議。然而，中美在科技、軍事、經貿等領域劍拔弩張的競爭態勢預料將持續，而台灣一向被認為是中美之間最可能爆發軍事衝突的區域。

台灣的選舉結果牽一發而動全身，將如何拉動中美台三角關係？請關注BBC中文對台灣選取的深入報道。

3.美國情報官員：烏克蘭客機或被伊朗導彈誤擊墜毀

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據美國媒體報道，伊朗導彈錯誤擊落一架烏克蘭客機，機上170多人無一生還。美國官員認為，烏克蘭國際航空公司的波音737-800客機是被導彈擊中。

伊朗官員證實，一架載有超過170人的波音737-800NG客機在德黑蘭機場附近墜毀。CBS新聞援引美國情報人士的話說，一顆衛星檢測到兩次導彈發射的紅外「閃爍」，隨後又發生爆炸。

美國《新聞周刊》援引五角大樓和美國高級情報官員以及伊拉克情報官員的話說，他們認為烏克蘭飛機被俄羅斯製造的Tor導彈擊中。

烏克蘭航空墜毀客機的兩個黑匣子已找到，但伊朗當局拒絶交給波音公司或美國進行調查。報道援引消息人士的話說，伊朗對美國空軍基地發動襲擊後，其防空系統很可能處於開機狀態。

4. 劉鶴身邊的「鴿」與「鷹」：誰主導了第一階段中美貿易協議

圖片版權 Getty Images Image caption 劉鶴（中）、萊特希澤（左）和姆努欽（右）

過去兩年，中美兩國邊打邊談。一邊關稅戰不斷升級，一邊談判13輪。

新聞報道中最常見的照片，除了特朗普，外界最熟悉的畫面是三個人的合影——中國副總理劉鶴，身旁站著美國財長姆努欽和貿易代表萊特希澤。

這種組合令人疑惑，像中國一樣派出一名談判負責人是國際場合通行做法，美國卻派出兩人進行雙頭領導。所以，中國駐美大使才感慨「非常困惑」美國總統到底聽誰的建議。

姆努欽和萊特希澤兩人，其實背後還分別站著白宮國家經濟會議主席庫德洛，與白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅。他們代表兩股力量，在美國媒體的敘述中，是溫和派與強硬派，在中國媒體的語境中，他們是白宮中的對華鴿派與鷹派。

5. 中國律師大抓捕， 「709」事件重演？

圖片版權 Reuters Image caption 中國知名政治活動家許志永說，自己因為擔心被捕，已逃亡，警方對此詢問過他的家人。

從2019年末開始，中國公安（警方）多地拘留或傳訊了十幾名律師和公民運動人士，包括著名律師丁家喜、曾任大學老師的張忠順、戴振亞等。另一名人權行動者，法學博士許志永因擔心被捕，已躲藏起來， 警方也已就其下落詢問過家人。

此次抓捕是四年前「709」事件之後對公民運動最大規模的打壓。2015年7月起，當局在中國20多個省份抓捕了上百名律師及維權人士，被稱為「709」事件。多位被檢控的律師曾經處理過政治敏感案件。