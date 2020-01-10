圖片版權 EPA Image caption 美國卡西姆·蘇萊曼尼後伊朗宣佈暫時停止履行《伊朗核協議》，魯哈尼總統還說如果不解除對伊朗制裁，可能將恢復濃縮鈾活動

美國刺殺了伊朗將軍後，德黑蘭宣佈暫停履行核協議義務，引發獲取核武器的猜測。伊朗發展核武器可能會遭受來自美國和以色列的攻擊，另外一個選項就是在不擁核的情況下取得擁核能力。

周五（1月10日）法國外長讓-伊夫·勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）說，如果伊朗不遵守2015年的《伊朗核協議》，就可能在很短時間內獲得核彈。他說，如果伊朗繼續突破聯合全面行動計劃的限制，德黑蘭在不久的將來就能擁有一件核武器。

2015年7月伊朗同所謂的五加一國家，即聯合國安理會五個常任理事國，加上德國，簽署了解決伊朗核危機的《聯合全面行動計劃協議》。該協議被簡稱為《伊朗核協議》，協議限制伊朗生產武器級的高度濃縮鈾，作為回報對伊朗的制裁將被解除。

《伊朗核協議》

但在2018年5月總統特朗普宣佈美國退出《伊朗核協議》。不過伊朗隨後聲明說要暫時留在此協議中以保持對話，如果對話產生結果，則繼續維持《伊朗核協議》。

今年1月5日美國在巴格達用無人機發射導彈刺殺了伊朗將軍卡西姆·蘇萊曼尼後，伊朗宣佈暫時停止履行《伊朗核協議》，伊朗持有離心機的數量將不再有任何限制。

不過伊朗駐聯合國代表拉萬希（Majid Takht-Ravanchi）對公眾承諾說，即使《伊朗核協議》受到威脅，伊朗對製造核武器並沒有興趣。他在美國公共廣播公司《新聞時刻》節目中說，「在伊朗的防務方針中沒有核武器的位置」，伊朗仍然遵守1968年簽訂的《核不擴散條約》。

圖片版權 Getty Images Image caption 平壤閲兵：朝鮮頂住國際壓力取得核武器的原因之一是之前美國的幾個敵人都在放棄核武器後被搞垮，例如利比亞的卡扎菲，伊拉克的薩達姆。

另外德黑蘭表示，國際原子能機構的核查員仍然可以繼續視察伊朗的核設施，似乎留下了一些外交迴旋空間。

周三（1月8日）英國首相約翰遜表示，英國仍然認為《伊朗核協議》是防止伊朗取得核武器的最好辦法。

去核與擁核的平衡

以色列總理內坦尼亞胡一直指責伊朗違反核協議，隱藏秘密核武器設施。他把2015年美國總統奧巴馬同伊朗簽署核協議稱為「歷史性的錯誤」。

2018年9月內塔尼亞胡在聯合國大會上說，「我們反對這一計劃，因為它威脅到以色列的未來，甚至我們的生存。」他還展示「從未公開過的」照片說，照片顯示伊朗擁有一個秘密核項目倉庫，裏面有大量核項目相關的設備和材料。

面對內坦尼亞胡的指責，伊朗外長扎里夫（ Mohammad Javad Zarif）在社交媒體上回應說，「真正擁有核武器的人」在「喊狼來了」。他說以色列總理不過是尋找發動戰爭的借口。

英國利茲大學的國際問題專家沃拉爾博士（James Worrall）說，早在2003年伊朗最高領袖哈梅內伊曾根據伊斯蘭法發佈了一項譴責核武器的正式命令， 這就意味著至少在理論上，伊朗發展核武器會違反伊斯蘭法。但是沃拉爾博士認為實際情況比較複雜，上述伊斯蘭法令是否有效也受到許多質疑。

沃拉爾博士在英國媒體報道中說，即使伊朗不發展核武器，也希望突破伊朗核協議，取得發展核武器的基礎設施和能力。那樣伊朗既可避免發展核武器招致美國可能發動的攻擊，又可以維持某種國際尊重的同時，有能力在萬一需要的時候迅速取得核武器。