圖片版權 Getty Images Image caption 烏航波音客機墜毀，機上170餘人無一生還

德黑蘭周五（1月10日）再次反駁西方指稱，重申在德黑蘭附近墜毀的烏克蘭客機不是被伊朗導彈擊落的。

伊朗民航局負責人說，他「確信」，客機沒有被導彈擊中。

此前，美國、加拿大等西方國家領導人說，有證據顯示，烏克蘭航空公司的波音客機可能錯誤地被地對空導彈擊中。

1月8日，一架載有176人的烏克蘭航空公司波音737-800 NG客機起飛後不久在德黑蘭機場附近墜毀，無人生還。

伊朗說了什麼？

在周五舉行的新聞發佈會上，伊朗民航局負責人阿里·阿貝扎德（Ali Abezadeh）重申了伊朗的立場：導彈不是空難的起因。

「正如我昨天所說的那樣，飛機起火燃燒超過一分半鐘，而且是在空中，定位顯示，飛行員（曾經）試圖返航。」

周四，伊朗政府發言人指責美國和盟友推斷空難原因是「說謊，心理戰」。

伊朗官員周五告訴BBC，有文件記錄證實，烏航飛機在起飛前存在機械故障。客機沒有獲得起飛許可，但是烏克蘭航空公司人員拒絶（聽從）伊朗的決定。不過，這位伊朗官員沒有提供更詳細的解釋。

西方國家怎麼說？

美國媒體周四（9日）報道，伊朗導彈錯誤擊落一架烏克蘭客機。

哥倫比亞廣播公司CBS引述美國官員的話說，他們認為烏克蘭國際航空公司的波音737-800客機是被導彈擊中。

CBS新聞援引美國情報人士的話說，一顆衛星檢測到兩次導彈發射的紅外「閃爍」，隨後又發生爆炸。

美國總統特朗普周四表示，他對這架飛機出事表示「懷疑」。

加拿大總理杜魯多周四在新聞發佈會上說，加拿大有情報顯示，星期三早上在伊朗墜毀的客機是被伊朗導彈擊落的，可能是意外。

他說，「我們有來自多個來源的情報，包括我們的盟友和我們自己的情報。證據表明飛機是被伊朗的地對空導彈擊落的。這很可能是無意的。」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 伊朗擁有俄羅斯製造的導彈防禦系統。

「兩次導彈發射」

烏克蘭航空墜毀客機的兩個黑匣子已找到，但伊朗當局拒絶交給波音公司或美國進行調查。

CBS新聞和新聞周刊在另外的報道中表示，美國和伊拉克情報官員相信烏克蘭飛機被伊朗發射的導彈擊落。

哥倫比亞廣播公司在Twitter上發佈了一份簡短的報道說，這些信息是基於美國的情報，消息人士說，偵測到雷達打開的信號。

據報道，在烏克蘭客機爆炸前，美國衛星還偵測到兩次導彈發射。

《新聞周刊》援引美國和伊拉克官員的話說，他們相信這架客機被俄羅斯製造的Tor M-1地對空導彈系統擊中。

《新聞周刊》還說，五角大樓的兩名官員認為這是一起意外事故。

報道援引消息人士的話說，伊朗對美國空軍基地發動襲擊後，其防空系統很可能處於開機狀態。

美國五角大樓尚未對此問題發表任何公開評論。

圖片版權 AFP Image caption 烏克蘭航空墜毀客機的兩個黑匣子已找到，但伊朗當局拒絶交給波音公司或美國進行調查。

新聞分析：令人不安的跡象

BBC防務記者馬庫斯

令人感到不安的跡象正在出現，表明PS752航班很可能是被伊朗自己的防空系統錯誤擊落。

雖然衝突地區的防空系統擊落客機並非史無前例，但這將是一個非常大的錯誤。

客機剛從國際機場起飛，而且是一個定時的航班，應該很容易被識別。

但是，目前尚不清楚俄羅斯提供的蘇聯時代的Tor（或北約所知的SA-15 / Gauntlet系統）的操作人員偵測到什麼。

所有這一切使伊朗當局陷入極為尷尬的境地，並使調查這一悲劇的政治因素變得更加錯綜複雜。

烏克蘭和伊朗必須合作進行調查。

現在可能需要第三國分析墜毀飛機攜帶的數據記錄器。 儘管伊朗當局公開表示美國不得介入，但是這架飛機的製造商波音公司肯定對此很關注。

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大渥太華悼念空難死者

死難者來自七個國家

烏克蘭國際航空（UIA）證實，該公司PS752航班星期三（1月8日）清晨從德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場起飛往烏克蘭首都基輔，德黑蘭時間06:12（格林尼治標凖時間02:42）起飛之後不久墜毀。法新社引述救難人員稱，飛機在機場西北面45公里處，德黑蘭省沙里爾郡（Shahriar）一條村莊處墜毀。

目前認定機上人員當中167人為乘客，餘下9人為機組人員。外長瓦迪姆·普利斯特艾科（Vadym Prystaiko）表示，死者中82人為伊朗人、63人為加拿大人、包括機組在內11人為烏克蘭人、10人為瑞典人、4人為阿富汗人，英國和德國各有3人。

伊瑪目霍梅尼國際機場是德黑蘭主要的國際機場，位於德黑蘭西南面30公里，與更靠近市中心的梅赫拉巴德國際機場共同肩負德黑蘭空中國門的任務。

根據航班追蹤網站flightradar24.com，PS752航班起飛時朝西北方向起飛，約兩分鐘後與追蹤系統失去聯繫，當時之飛行高度為7925英尺（2416米）。

圖片版權 Getty Images / LightRocket / SOPA Images Image caption 烏克蘭國際航空擁有24架波音737-800客機。

「首次空難」

烏克蘭國際航空公司成立於1992年底，即烏克蘭脫離蘇聯獨立後一年多。烏克蘭政府於2011年出售其控股權之後成為私營企業，但仍是烏克蘭的載旗航空公司。

烏克蘭國際航空自開航以來從未發生過任何事故，這是該公司首次遭遇空難。公司證實，失事波音737-800 NG客機於2016年製造，由波音直接交付該公司使用。飛機剛在三天前完成定期檢查。美國波音公司表示正了解情況。

烏克蘭國際航空網站介紹，該公司共有42架客機，除了少量來自巴西航空工業（Embraer）外，全數為波音客機。其中，波音737-800佔24架。