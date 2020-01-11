伊朗官媒：伊朗軍方表示意外擊落烏克蘭航空客機

圖片版權 EPA Image caption 聲明說，當時這架烏克蘭航班在起飛後靠近伊朗革命衛隊的一個敏感地點時因「人為失誤」被擊中。

伊朗國家電視台報道說，伊朗軍方承認，由於操作失誤，意外擊落了烏克蘭航空一架客機。

聲明說，當時這架烏克蘭航班在起飛後靠近伊朗革命衛隊的一個敏感地點時因「人為失誤」被擊中。聲明並說，那些責任者將被追究責任。

就在周五（1月10日），德黑蘭還再次反駁西方指稱，重申在德黑蘭附近墜毀的烏克蘭客機不是被伊朗導彈擊落的。

美國、加拿大等西方國家領導人此前表示，有證據顯示，烏克蘭航空公司的波音客機可能錯誤地被地對空導彈擊中。

伊朗政府發言人周四曾指責美國和盟友推斷空難原因是「說謊，心理戰」。

1月8日，一架載有176人的烏克蘭航空公司波音737-800 NG客機經烏克蘭首都基輔飛往加拿大多倫多市，起飛後不久在德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場附近墜毀，機上170多人無一生還。

墜機事件發生之前幾個小時，伊朗對駐伊拉克美軍的兩個空軍基地剛剛實施了導彈打擊。

伊瑪目霍梅尼國際機場是德黑蘭主要的國際機場，位於德黑蘭西南面30公里，與更靠近市中心的梅赫拉巴德國際機場共同肩負德黑蘭空中國門的任務。

圖片版權 Getty Images Image caption 烏航波音客機墜毀，機上170餘人無一生還

據美國媒體此前猜測，伊朗導彈錯誤擊落一架烏克蘭客機。美國媒體引述美國官員的話說，他們認為烏克蘭國際航空公司的波音737-800客機是被導彈擊中。

伊朗曾向美軍在伊拉克的兩個基地發射彈道導彈，對美軍炸死伊朗革命衛隊將領蘇萊曼尼的行動進行報復。

伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）在周六的一條推文中說，美國的「冒險主義」是造成烏克蘭客機墜毀的其中一個原因。

隨著有關證據開始指嚮導彈襲擊，伊朗承諾將展開全面調查。但在周四，墜機現場電視畫面顯示一台機械挖掘機正在清理墜機現場，引發人們對重要證據可能已被清除的擔憂。

加拿大外長弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）周五警告伊朗說，「世界在注視著」，並稱那些罹難者的家屬「想知道真相」。

加拿大總理杜魯多周四表示，加拿大有情報顯示，周三早上在伊朗墜毀的客機是被伊朗的地對空導彈擊落的，但可能是意外。

《紐約時報》獲得的一段視頻似乎顯示一枚導彈在德黑蘭上空劃過夜空，然後在與飛機接觸時爆炸。大約10秒後，地面上一聲巨響。飛機起火，火花四濺。