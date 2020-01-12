圖片版權 EPA Image caption 伊朗內部的調查得出結論認為人為失誤令導彈發射，造成烏克蘭飛機墜毀，176名無辜者身亡。

伊朗總統稱烏克蘭客機被誤擊導致機上176名乘客死亡為「災難性錯誤」，伊朗在非常時期承擔責任，被認為是對緊張局勢降溫，但伊朗也指責「美國冒險主義」導致危機。

伊朗總統哈桑·魯哈尼說，他向所有為遇難者哀悼的家人致歉並為他們祈禱，並就所發生的悲劇致以「誠摯哀悼」。

墜機發生後，魯哈尼已經著手安排對死難者家屬賠償問題，並且下令改革伊朗的防空系統，以避免將來類似災難發生。

伊朗內部的調查「得出結論認為人為失誤令導彈發射，造成烏克蘭飛機墜毀，176名無辜者身亡」。伊朗最初否認烏克蘭客機被防空導彈擊中的說法。後來西方國家的情報官員表示有證據證明伊朗導彈導致飛機墜毀。

伊朗伊斯蘭革命衛隊的高級軍官透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊和軍方並沒有試圖隱瞞真相。伊斯蘭革命衛隊空軍司令哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）說，墜機發生後，伊朗伊斯蘭革命衛隊立即通知當局說他們的防空導彈可能擊中了一架飛機，但在墜機調查的時候這個消息還沒有對公眾披露。

伊朗向伊拉克的美軍基地發射導彈後，飛離德黑蘭的烏克蘭客機墜毀，客機上的176名乘客無一生還。伊朗用導彈攻擊美軍基地旨在報復美國刺殺聖城旅的指揮官蘇萊曼尼少將。

指責美國冒險

伊朗外長賈瓦德·扎里夫（Javad Zarif）在推特上說，「在美國冒險主義引發的危機當口發生了人為錯誤，導致了這場災難。我們對我們的人民，受害者家人和受到影響的其他國家表示深切的懊悔，歉意和哀悼。」

圖片版權 Twitter Image caption 伊朗外長賈瓦德·扎里夫在推特上說：在美國冒險主義引發的危機當口發生了人為錯誤，導致了這場災難

BBC國際事務記者萊斯‧杜塞特（Lyse Doucet）認為，伊朗外長說「這是一場由美國冒險主義引發的危機」，這是試圖轉移指責方向。

但萊斯‧杜塞特認為伊朗坦率承擔責任是為緊張局勢降低溫之舉。她說，伊朗為悲劇性失誤承擔責任非同尋常。顯然伊朗的決定是為了避免同西方發生更多的相互譴責，同時也為了避免伊朗公眾間發生爭執。

防空部隊失誤

伊朗伊斯蘭革命衛隊的高級軍官透露，烏克蘭客機被誤認為來襲的巡航導彈，當時防空部隊指揮官必須在10秒鐘內作出決定。

圖片版權 EPA Image caption 伊斯蘭革命衛隊空軍司令哈吉扎德去年9月對記者講話。他周六（1月11日）在新聞發佈會上說，「聽到烏克蘭客機墜毀的消息後，我真想自己去死」

周六（1月11日）哈吉扎德在新聞發佈會上說，「聽到烏克蘭客機墜毀的消息後，我真想自己去死。」

這位伊朗高級軍官解釋說，墜機發生時，伊朗正凖備應對美國可能發動的空襲，並且凖備應對美國和伊朗「可能發生的衝突」，那是自1979年伊朗伊斯蘭革命後「前所未有的」局面。

伊朗防空部隊最初把烏克蘭的客機誤認為是來襲的巡航導彈。防空部隊的指揮官曾試圖同上級聯繫取得發射防空導彈的許可，但是他解釋說當時發生了通訊故障，因此擅自做了發射的錯誤決定。哈吉扎德說，發射的決定時間只有10秒鐘。

周三（1月8日）伊朗對駐伊拉克的美軍基地進行攻擊報復行動。美國透露，有11枚導彈擊中了巴格達西面的阿薩德空軍基地。攻擊後哈吉扎德說，伊朗導彈報復攻擊的目的不是殺死美國軍人，而是要摧毀美軍的打擊力。

他還透露，伊朗軍隊周三（1月8日）的報復行動中針對美軍戰機和無人機的導航系統還使用了網絡攻擊手段。