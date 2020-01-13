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蔡英文及民進黨在2020年台灣選舉中取得大勝，美國政府隨即對她表示祝賀，強調台灣與美國的「超伙伴關係」。而台海問題專家認為，蔡英文憑借強調民主自由的價值勝選，同時，選舉結果顯示國民黨與北京的雙重失利。

美國國務卿蓬佩奧在蔡英文勝選後發表聲明，祝賀她在台灣總統選舉中連任、台灣再次展現「強健民主體制的力量」，稱其成為印太地區的模範和世界上的一股良性勢力。

美國國務院在聲明中認可了蔡英文對台美、兩岸關係上的往績。「美國感謝蔡總統發展與美國伙伴關係的領導力，以及讚揚她在持續的壓力面前，維持兩岸穩定的貢獻。」

蓬佩奧還在聲明中強調美台共享的民主價值。「美國和台灣人民不僅是伙伴，我們還是共同的民主社會的成員。」民主自由也是蔡英文近年來屢屢強調、台美關係深植的長久價值，以及「台灣的生存之道」。

除了行政機關外，美國國會多位參眾議員在社交媒體上對蔡英文表示祝賀。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SenCoryGardner I extend my warmest congratulations to @iingwen. It’s been a privilege working with her to advance the friendship between our nations. As China continues its campaign to delegitimize Taiwan, it’s critical for the US to reaffirm our support for Taiwan’s vibrant democracy. https://t.co/rNv6IFENgc — Cory Gardner (@SenCoryGardner) 2020年1月11日

民主自由價值的勝利

美國霍夫斯特拉大學國際法教授古舉倫（Julian Ku）認為，有別於民進黨籍前總統陳水扁，蔡英文成功在美國的政治精英與民眾間建立起「民主自由的捍衛者」形象。他說，陳水扁當年糾纏於獨立與否的問題，因而被美方看作麻煩製造者，「而蔡英文在把焦點集中在自由民主價值上，做得非常成功，」他對BBC說。

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關注美台關係的專家普遍認為，蔡英文連任後，美國對台政策不會發生重大變化。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻此前對BBC表示，在美中大國競爭白熱化的大背景下，台灣在美國的印太戰略中的地位上升。然而，美國對台政策的核心始終沒有變化，即是保持不對統一或台獨表態的戰略模糊，以和平為解決台海問題的最高原則。

芝加哥大學政治學教授楊大利表示，美國在台灣選舉中保持中立，不過在與美方溝通上，蔡英文可能更為通暢。由於已有以往三年多的磨合，她與美方存有一定信任，雙方有交流溝通的基礎。

從中國大陸的視角看台灣大選

習近平在今年的新年賀詞發言中，罕見未提到台灣。楊大利認為，北京亦意識到在台灣大選前多加評論，反倒會導向更不被中國大陸期待的結果。

楊大利對BBC說，台灣選舉制度日漸成熟，透明度高，沒有再出現類似2004年大選「319槍擊案」、「公投綁大選」的戲劇化爭議。「從體制、流程、民眾參與度上，都非常成熟。」

他觀察到，中國大陸媒體關於台灣選舉的報道亦因此減少。「因為擔心讓大陸民眾看到，台灣選舉不像過去那麼亂。」

《環球時報》主編胡錫進在推特上說，蔡英文和民進黨「看來取得一場大勝」，「希望他們不會用更激進的政策來刺激大陸」，警告蔡英文不要誤讀情勢。在微博上，胡錫進則解讀選舉結果為「國民黨的失敗，而不是大陸的失敗」，強調「陸強台弱」的趨勢將持續下去，大陸綜合實力將變得不可阻擋。

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國民黨與「一國兩制」的雙重失敗

落敗的韓國瑜得票數比上屆總統選舉的國民黨候選人朱立倫多出100多萬票，總得票率也有所提升，然而，蔡英文的得票率比上屆還有所提高，達到57%。

華盛頓威爾遜中心基辛格中美研究所所長戴博（Robert Daly）對BBC表示，國民黨不僅在爭取選票上沒有有效辦法，在這次選舉中無法說明黨的核心價值。

國民黨一向標榜更務實的兩岸及經濟政策，但在這次選舉中，親中標籤成為黨沉重的負資產。在大部分年輕選民眼中，國民黨成了因循守舊、為與大陸的經濟關係而犧牲主權的代名詞。

與國民黨一同面臨失利的，還有北京及其提倡的一國兩制政策，蔡英文及韓國瑜都明確反對這一政策。

美國智庫布魯金斯學會資深對台專家卜睿哲對BBC表示，選舉結果有力地證實，台灣人民對北京解決兩岸爭端的方案毫無興趣。

一國兩制本意是創造政治共識，但香港區議會、台灣總統大選的結果顯示，它在兩地已失去信譽。除了以武力強行執行，已經幾無在台灣實行的可能。目前沒有跡象表明，中國大陸政府將提出其他替代方案。

「北京沒有除了一國兩制之外的新主意。」戴博認為，中國大陸僵化的政治氣氛限制了政策想象力。

北京或加重對台壓力

面對蔡英文的大勝及民進黨可能長期在台灣執政的未來，北京需要重新評估對台政策。與此同時，專家認為，對台壓力只會有增無減。

美國智庫戰略與國際研究中心的學者葛來儀（Bonnie Glaser）預期，在蔡英文的第二任期，中國將在軍事、經濟和外交層面加重對台灣的壓力。

「但我認為，對習近平來說，統一併不是急迫優先的議題。」葛來儀對BBC指出，在習近平去年1月2日的演講中，他提到「祖國統一是必然的歷史大勢」，潛台詞是並不急迫。

葛來儀認為，由於選前民調已顯示蔡英文勝算高，北京對台灣選舉的結果並不會感到驚訝。而在香港示威持續、中國經濟增長放緩及中美關係緊張的內憂外患下，她並不預期習近平會在台灣問題上冒險。