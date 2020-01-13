台灣大選2020: 美國祝賀蔡英文，強調台美「超伙伴關係」
蔡英文及民進黨在2020年台灣選舉中取得大勝，美國政府隨即對她表示祝賀，強調台灣與美國的「超伙伴關係」。而台海問題專家認為，蔡英文憑借強調民主自由的價值勝選，同時，選舉結果顯示國民黨與北京的雙重失利。
美國國務卿蓬佩奧在蔡英文勝選後發表聲明，祝賀她在台灣總統選舉中連任、台灣再次展現「強健民主體制的力量」，稱其成為印太地區的模範和世界上的一股良性勢力。
美國國務院在聲明中認可了蔡英文對台美、兩岸關係上的往績。「美國感謝蔡總統發展與美國伙伴關係的領導力，以及讚揚她在持續的壓力面前，維持兩岸穩定的貢獻。」
蓬佩奧還在聲明中強調美台共享的民主價值。「美國和台灣人民不僅是伙伴，我們還是共同的民主社會的成員。」民主自由也是蔡英文近年來屢屢強調、台美關係深植的長久價值，以及「台灣的生存之道」。
除了行政機關外，美國國會多位參眾議員在社交媒體上對蔡英文表示祝賀。
民主自由價值的勝利
美國霍夫斯特拉大學國際法教授古舉倫（Julian Ku）認為，有別於民進黨籍前總統陳水扁，蔡英文成功在美國的政治精英與民眾間建立起「民主自由的捍衛者」形象。他說，陳水扁當年糾纏於獨立與否的問題，因而被美方看作麻煩製造者，「而蔡英文在把焦點集中在自由民主價值上，做得非常成功，」他對BBC說。
關注美台關係的專家普遍認為，蔡英文連任後，美國對台政策不會發生重大變化。
華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻此前對BBC表示，在美中大國競爭白熱化的大背景下，台灣在美國的印太戰略中的地位上升。然而，美國對台政策的核心始終沒有變化，即是保持不對統一或台獨表態的戰略模糊，以和平為解決台海問題的最高原則。
芝加哥大學政治學教授楊大利表示，美國在台灣選舉中保持中立，不過在與美方溝通上，蔡英文可能更為通暢。由於已有以往三年多的磨合，她與美方存有一定信任，雙方有交流溝通的基礎。
從中國大陸的視角看台灣大選
習近平在今年的新年賀詞發言中，罕見未提到台灣。楊大利認為，北京亦意識到在台灣大選前多加評論，反倒會導向更不被中國大陸期待的結果。
楊大利對BBC說，台灣選舉制度日漸成熟，透明度高，沒有再出現類似2004年大選「319槍擊案」、「公投綁大選」的戲劇化爭議。「從體制、流程、民眾參與度上，都非常成熟。」
他觀察到，中國大陸媒體關於台灣選舉的報道亦因此減少。「因為擔心讓大陸民眾看到，台灣選舉不像過去那麼亂。」
《環球時報》主編胡錫進在推特上說，蔡英文和民進黨「看來取得一場大勝」，「希望他們不會用更激進的政策來刺激大陸」，警告蔡英文不要誤讀情勢。在微博上，胡錫進則解讀選舉結果為「國民黨的失敗，而不是大陸的失敗」，強調「陸強台弱」的趨勢將持續下去，大陸綜合實力將變得不可阻擋。
國民黨與「一國兩制」的雙重失敗
落敗的韓國瑜得票數比上屆總統選舉的國民黨候選人朱立倫多出100多萬票，總得票率也有所提升，然而，蔡英文的得票率比上屆還有所提高，達到57%。
華盛頓威爾遜中心基辛格中美研究所所長戴博（Robert Daly）對BBC表示，國民黨不僅在爭取選票上沒有有效辦法，在這次選舉中無法說明黨的核心價值。
國民黨一向標榜更務實的兩岸及經濟政策，但在這次選舉中，親中標籤成為黨沉重的負資產。在大部分年輕選民眼中，國民黨成了因循守舊、為與大陸的經濟關係而犧牲主權的代名詞。
與國民黨一同面臨失利的，還有北京及其提倡的一國兩制政策，蔡英文及韓國瑜都明確反對這一政策。
美國智庫布魯金斯學會資深對台專家卜睿哲對BBC表示，選舉結果有力地證實，台灣人民對北京解決兩岸爭端的方案毫無興趣。
一國兩制本意是創造政治共識，但香港區議會、台灣總統大選的結果顯示，它在兩地已失去信譽。除了以武力強行執行，已經幾無在台灣實行的可能。目前沒有跡象表明，中國大陸政府將提出其他替代方案。
「北京沒有除了一國兩制之外的新主意。」戴博認為，中國大陸僵化的政治氣氛限制了政策想象力。
北京或加重對台壓力
面對蔡英文的大勝及民進黨可能長期在台灣執政的未來，北京需要重新評估對台政策。與此同時，專家認為，對台壓力只會有增無減。
美國智庫戰略與國際研究中心的學者葛來儀（Bonnie Glaser）預期，在蔡英文的第二任期，中國將在軍事、經濟和外交層面加重對台灣的壓力。
「但我認為，對習近平來說，統一併不是急迫優先的議題。」葛來儀對BBC指出，在習近平去年1月2日的演講中，他提到「祖國統一是必然的歷史大勢」，潛台詞是並不急迫。
葛來儀認為，由於選前民調已顯示蔡英文勝算高，北京對台灣選舉的結果並不會感到驚訝。而在香港示威持續、中國經濟增長放緩及中美關係緊張的內憂外患下，她並不預期習近平會在台灣問題上冒險。