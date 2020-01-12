伊朗墜機：民眾示威譴責哈梅內伊，英駐伊大使被捕

圖片版權 AFP Image caption 示威口號包括「總司令下台」（指最高領導人哈梅內伊）和「處死撒謊者」。

伊朗承認意外擊落烏克蘭客機後，德黑蘭民眾舉行活動悼念遇難者，活動後來變成譴責早前伊朗政府撒謊的示威活動，現場據報有發射催淚彈。

英國駐伊朗大使馬凱爾(Rob Macaire)在抗議活動後被拘留三小時。英國外交部門稱，這種行為「嚴重違反國際法」。

馬凱爾被捕前曾參加悼念死者的燭光活動，但紀念活動隨後變成示威。他離開紀念活動返回英國大使館的途中，本打算在一間理髮店剪頭髮，卻被伊朗方面拘捕。

圖片版權 gov.uk Image caption 馬凱爾被捕前曾參加悼念死者的燭光活動，但紀念活動隨後變成示威。

伊朗媒體稱，馬凱爾被指控煽動反伊朗政府的抗議活動。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在聲明中說：「在沒有任何理由或解釋的情況下逮捕英國駐伊朗大使是公然違反國際法的行為。」

他說：「伊朗政府正處於十字路口：它可以在政治和經濟孤立的情況下，繼續朝被國際社會排斥的方向邁進，或者想辦法緩解緊張局勢，通過外交途徑解決問題。」

伊朗官方改口

烏克蘭國際航空公司飛往基輔的PS752航班在德黑蘭的伊瑪目霍梅尼機場附近被擊落。伊朗最初否認和此事有關。但周六（1月11日）承認自己的導彈意外擊落了該航班，原因是「人為失誤」。

烏克蘭客機被擊落導致機上所有176人死亡，機上人員當中168人為乘客，餘下9人為機組人員。外長普利斯特艾科（Vadym Prystaiko）表示，死者中82人為伊朗人、63人為加拿大人、包括機組在內11人為烏克蘭人、10人為瑞典人、4人為阿富汗人，英國和德國各有3人。

伊朗駐英國大使貝伊迪賈德（Hamid Baeidinejad）曾就墜機事件分享「錯誤發現」表示歉意，此前他曾表示「確信」伊朗沒有發射導彈（打落客機）。他對當時基於官方調查結果向媒體作虛假陳述表「遺憾」。

周六（1月11日）德黑蘭和其他城市舉行示威活動，人們聚集在一起紀念遇難者。

德蘭黑示威現場

德蘭黑的抗議活動至少在當地兩所大學校園外進行，報道稱現場有發射催淚瓦斯。

半官方的法斯通訊社（Fars）罕見地報道稱，約有1000人高呼反領導人伊朗最高領導人哈梅內伊的口號，並撕毀在美軍襲擊中身亡的蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)的照片。

學生們要求起訴那些負責擊落飛機的人和掩飾該行動的人。口號包括「總司令下台」（指最高領導人哈梅內伊）和「處死撒謊者」。

法斯通訊社稱警方已「驅散」封鎖道路的示威者。社交媒體片段顯示現場發射了催淚彈。社交媒體用戶也對政府的行為感到憤怒。

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一位推特用戶寫道：「永遠不會原諒我國的當權者和在現場撒謊的人。」

美國總統特朗普在推特上表示支持「鼓舞人心」的抗議活動。

美國總統特朗普用英語和波斯語在推文中說：「勇敢和受苦的伊朗人民：從我擔任總統以來我就一直和你們在一起，我的政府將繼續和你們在一起。我們正密切關注你們的抗議。你們的勇氣鼓舞人心。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月11日

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特上發佈一段關於伊朗抗議活動的視頻，並說：「伊朗人民的聲音很清晰：他們厭倦了在哈梅內伊暴行統治下的政權謊言、腐敗、無能和殘酷的革命衛隊（IRGC）。我們與應該擁有更美好未來的伊朗人民站在一起。」

然而，德蘭黑周六（1月12日）的抗議活動規模遠不及蘇萊曼尼被殺後支持和悼念他的示威規模。