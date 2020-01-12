台灣大選蔡英文連任 國際間各方評論與分析

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周六（1月11日）舉行的台灣大選，現任總統蔡英文以高票獲勝，成功連任。

英國廣播公司BBC駐中國記者沙磊（John Sudworth）對蔡英文創紀錄的高票當選分析認為：「本次台灣選舉在競選過程中，台灣與中國之間關係的緊迫性是關鍵問題，也是讓蔡英文改變頹勢重新翻盤的原因。」

「蔡英文取勝過程頗有讓人啼笑皆非的政治諷刺效果。」

「北京僵化、專制且自己設定條件的大一統中國願景，在台灣這個有機會表決的地方，遭到了選民們全心全意地排斥。」

「如果中國共產黨沒有加大對台灣的壓力，如果對香港危機處理的手法更加高明，那麼北京極為希望阻撓當選的這個候選人，通向勝利的道路恐怕會沒這麼有勝算。」

美聯社（AP）報道稱，「適逢北京疲於應對經濟放緩以及香港延續多時、甚至有時暴力的反政府示威之際，蔡英文的勝利是中國國家主席習近平的一個挫折。」

美聯社認為，蔡英文連任之後，現在面臨的挑戰包括保持經濟增長，兌現承諾改善台灣人民的生活。

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英國《衛報》（The Guardian）分析認為，「蔡英文此次獲勝，是民進黨在2018年中期選舉大敗之後的劇情反轉，得益於台灣經濟緩慢改善、反對派陣營的失誤以及香港的大規模示威。」

「香港的示威向台灣很多年輕人揭示，在北京威權管治之下可能出現的情況。中國方面加大的恫嚇對反對與大陸統一的蔡英文來說，似乎是助了一臂之力。在台灣大選投票之前，中國的航空母艦兩次駛過台灣海峽。」

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）認為，在習近平的領導下，中國對自己的管治和經濟模式越來越自信，公開拒絶所謂的西方凖則，在國內實行越來越嚴格的共產黨控制，同時認為自己強大的經濟實力是與周邊地區進一步融合的原因。

「中國共產黨的理論人士和學者們都認為中國的經濟實力有強大的磁鐵效應，中國與台灣的統一成為必然。去年，習近平認為香港的 『一國兩制』模式也同樣可以適用於台灣。這樣的想法在台灣幾乎得不到支持，台灣很多人看到隨後在香港爆發的暴力抗議心生恐懼，在一些台灣人看來，香港的現狀就是落入中國統治之後台灣黑暗未來的預演。」

中東地區的半島電視台（Al Jazeera English）報道說，「僅僅一年前，中國國家主席習近平在向台灣人民的致辭中，宣佈了把香港『一國兩制』模式引入到台灣的計劃。」

「習近平的這一宣佈助推了台灣選情的走勢，使台灣的生存成為選舉的重點。『芒果乾』諧音『亡國感』，很快成為選民，特別是年輕選民中的流行語。」

美國《紐約時報》（The New York Times) 報道說，「蔡英文的勝利顯示她在競選過程中把握住了選民對中國企圖越來越警惕的心態。香港已持續數月的抗議活動也為蔡英文勝選增添了動力。」

「對中國當政的共產黨來說，台灣的選舉結果是香港反政府抗議運動影響力的巨大顯示，香港的抗議活動正在中共認為對其利益至關重要的其他地區影響著人們對中國大陸的態度。」

法新社(AFP) 報道說，「台灣大選結果對北京是沉重的打擊。北京一直視台灣是自己的領土，也從來不掩飾要蔡英文下台的企圖。」

「過去四年，北京拿出了經濟、軍事和外交手段向台灣施壓，希望嚇唬選民去支持蔡英文的反對陣營。」

「但是北京的強權策略適得其反，台灣選民蜂擁支持蔡英文的民進黨，部分原因也是中國強硬回應香港持續數月的大規模暴力反政府抗議。」

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）刊登報道說，台灣總統蔡英文以史無前例的壓倒優勢獲勝的結果，「被廣泛視為是對北京想控制台灣民主所做努力的懲罰。」

《華爾街日報》也提及台灣民眾對香港反北京抗議示威的支持，習近平向台灣提出的「一國兩制」構想，以及對台灣在國際間的外交孤立和軍事壓力。

「所有這些努力都沒有讓台灣選民們轉而支持北京更喜歡的候選人——韓國瑜。」