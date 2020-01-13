圖片版權 EPA

台灣大選2020，民進黨大獲全勝：不僅總統蔡英文成功連任，立法院也維繫一家獨大地位。面對這一結果，北京官媒震怒稱，台灣選舉受到「外部暗黑力量操控」；美國發電祝賀並盛讚強有力的民主自由價值觀；多數國際分析則將台灣民意現狀歸結於北京現行涉台政策及處理香港抗議不當所引發的"一國兩制"反面效應。

在台灣大選震蕩波漣漪未盡之時，北京未來對台政策可能有哪些選項？台北與尋求修正美中關係的華盛頓之間又會有哪些新互動，並由此可能帶來哪些新變量? BBC中文特此匯總一些國際觀點和分析。

北京的選項有限

美國斯坦福大學台灣民主與安全項目負責人、哈佛大學胡佛研究院學者和智庫布魯金斯學院資深研究員祁凱立（Kharis Templeman）在近日的一篇分析文章中認為，面對民進黨大勝的現實，北京過去幾年對台政策失敗是明顯的。習近平政府當下面對的選項只有兩個——繼續甚至強化現行「軟硬手」政策，或酌情局部或全面修正。

所謂軟硬兩手政策，即北京一方面大力加強與台灣民間團體與個人的交流、溝通，推出一攬子「惠台」政策同時，另一方面則凍結與台灣的官方交流並加強對台灣國際生存空間的打壓，加強軍事心理戰和資訊戰等等方面的打壓力度。

英國《金融時報》也在近日一篇題為「台灣大選結果給北京的選項不多」的分析文章中指出，由於修正現行對台政策不外乎要麼採取軍事手段，要麼尋求與民進黨政府改善關係，因此面對進退兩難狀況的北京更可能選擇延續或強化目前的對台政策。

圖片版權 AFP Image caption 美國國務卿蓬佩奧讚揚蔡英文在"持續壓力面前，維持兩岸穩定的貢獻。"

美國的台灣政策選項與變量

華盛頓智庫「史汀生中心」中國項目主任孫韻此前曾對BBC中文表示，在美中競爭白熱化大背景下，儘管台灣在美國印太戰略中的地位上升，但是美國對台政策的核心，即是保持不對統一或台獨表態的戰略模糊，以和平為解決台海問題的最高原則沒有變化。

台灣大選後，美國國務卿蓬佩奧第一時間發表聲明，祝賀蔡英文在總統選舉中成功連任，並讚揚台灣再次展現「強健民主體制的力量」。美國國務院聲明還認可了蔡英文在台美、兩岸關係上的往績。讚揚她在「持續壓力面前，維持兩岸穩定的貢獻」。

媒體觀察到，此次蓬佩奧通過聲明方式祝賀，雖然招致北京方面的抨擊，但是從政策層面上講比上次大選由特朗普總統直接與蔡英文總統通電話的溝通級別還是在力挺同時表現出很更多謹慎與克制。

不過，更多分析認為，這次台灣大選結果對中美未來台灣政策都會產生巨大影響。北京方面對台政策的下一步棋如何下，將會直接影響到華盛頓方面如何在印太區域布局。

中美台政策可能帶來的變量

美國學者祁凱立認為，如果習近平政府選擇變本加厲執行現行「軟硬手」政策，特別是如果加大軍事威脅和政治打壓的力度，華盛頓就非常可能要「被迫」調整對台政策並加大對台北的支持力度以便對北京有所制衡。

除北京未來台灣政策可能影響美國如何布局的分析外，美國大選年國內政治的演變也必然會對華府未來政策產生影響。

圖片版權 Reuters Image caption 美國今年隨著北京對台關係轉變開始逐漸調整對台關係。圖為華盛頓最近批准向台灣出售的新型F16V戰機在年度漢光軍演中習演公路起降。

美國《紐約時報》在選前就發表文章分析認為，這次民進黨和蔡英文能夠甩掉2018市縣長選舉大敗陰影，戲劇性翻轉翻盤，很大程度上得益於北京對台對港政策失誤的「助攻」，屬「運氣好」。文章認為，美國非常希望民進黨這種好運氣能持續下去，因為美國需要更多時間來調整制定對中國以及對台灣的政策。

美國智庫布魯金斯學會外交政策項目研究員、原奧巴馬政府國家安全委員會亞太事務主任何瑞恩（Ryan Hass）選前就指出，無論台灣選舉結果如何，未來一段時間的最大關注點就是美中關係是否會由目前的「強烈競爭轉向敵意對抗」。

更多美國政客和學者近來也紛紛表示，如今美國政界一個不言的事實是，儘管民主、共和兩黨在如何對待中國的具體政策上尚有分歧，但是一個戰略判斷和決策是共同的：那就是，除非北京回歸到四十年前的全面改革道路上，最終走向一個政治民主自由的社會，否則美國與中國走向「競爭」甚至「對抗」是難以避免的。

圖片版權 AFP Image caption 資料照片：美國總統特朗普2017年訪問北京時與習近平會面。

一位華府資深人士在接受BBC訪問時甚至私下笑稱，「不用說合作了，現在在美國政界談到中國，連『接觸』都是一個『骯髒』的詞眼。」上述觀點從美國近來一系列對華政策的可見轉變，以及副總統蓬斯連續兩次對話政策白皮書宣言中也可以略見一二。

從客觀技術層面看，儘管面對北京強大壓力，民進黨政府過去四年兩岸政策被普遍認為還算穩健——在不斷培育台灣主體意識以及國際上軟實力推進實質「去中國化」的同時，未真正觸及到對岸所謂的「紅線」。

國際分析認為，面對美中競爭與對抗大勢，除非北京能有較大政策鬆動及調整，否則台灣難以擺脫在美中之間選邊的宿命，為未來美中和台海關係的走向都增加了難以預期的變量。