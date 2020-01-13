英國本月將決定是否禁用華為5G 美再次施壓

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路透社援引兩位知情人士稱，一個美國官方代表團在周一抵達倫敦，試圖勸說英國升級通信網絡時，棄用華為設備。

本月晚些時候，英國將最終決定，在其未來的5G網絡升級過程中，是否禁止華為設備。英國安全大臣布蘭登·路易斯表示，很快將作出決定。

英國的決策者將必須權衡是否要聽信美國的指責——華為設備可被用於中國政府的間諜；代價是將損害與北京的關係，而且網絡升級的成本可能多出幾十億美元。

另據路透社報道，此次美國派往英國的代表團包括副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）。博明在大學主修漢學，中文流利，曾任《華爾街日報》駐華記者，報告過SARS疫情。在一次報道中，據報他曾被中國國家安全人員毆打。2005年後，他加入美國海軍陸戰隊，曾在阿富汗擔任情報人員。

美國的壓力

一位美國參議員提出議案，旨在禁止美國與使用華為5G技術的國家進行情報交換。

去年五月，特朗普簽署行政命令，宣佈國家進入緊急狀態，需警惕「外國敵對勢力」對美國通訊系統造成的國家安全威脅。這一行政命令被普遍認為意在禁止美國公司使用外國通訊設備，尤其針對中國的通訊巨頭華為。

美國的這些舉措，對「五眼聯盟」國家來說，壓力顯而易見。

所謂「五眼聯盟」是冷戰時期英美牽頭組成的國際情報分享組織，成員有美國、英國、澳大利亞、加拿大和新西蘭等五個英語國家。冷戰期間「五眼聯盟」情報網主要關注對象是前蘇聯。但在蘇聯解體的後冷戰時期，「五眼聯盟」將注意力轉向反恐，現在還把焦點對凖中國。

澳大利亞在2018年8月以國家安全理由，禁止華為提供5G網絡技術。澳洲數家電訊商目前使用華為的設備建造4G網絡，它們原本計劃沿用大部份現有基建升級到5G。當地電訊業分析指出，把這些華為設備拆除成本巨大，也會推遲澳洲5G網絡發展。

新西蘭同樣在2018年11月阻止無線網絡營運商在5G網絡中使用華為設備。不過，新西蘭的安全部長裏特爾（Andrew Little）堅持說，新西蘭拒絶華為的決定同美國無關。

傑富瑞投資銀行分析師愛迪生·李（Edison Lee）此前向BBC表示，美國對華為施壓意在打破中國在全球5G市場中的潛在主導地位。

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英國的猶豫

英國在「禁止華為」的問題上沒有像上述國家一樣堅決。

去年四月，時任英國首相特蕾莎‧梅據報容許華為參加建設英國5G網絡的「非核心部分」。

華為當時回應稱，仍然在等候英國政府就它參與建設5G網絡作正式決定，對英國政府「以證據行事」的處理方式感到「欣慰」。

而英國和美國的分歧主要在於，英國認為讓華為參與5G非核心部分的建設，其中的風險可控；而美國認為，5G與4G技術存在根本差異，核心與非核心部分緊密相連，唯一減低風險的方式就是全面禁止華為涉足5G網絡。

英國國防大臣本華萊士向英國媒體表示，美國總統特朗普和他的顧問們威脅，如果英國國家安全委員會對華為開綠燈，美國將切斷一部分情報分享。

「這不是秘密。他們一直如此。當政府作出決策時，這些情況將被統一納入考慮範疇。」