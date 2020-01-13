菲律賓旅遊勝地火山噴發 機場航班大亂上萬人撤離

你的器材不支持播放多媒體材料 塔爾火山噴出岩漿和濃煙，並伴隨電閃雷鳴。

距離菲律賓首都馬尼拉70公里處的塔爾火山（也稱塔阿爾火山，Taal volcano）周日（12日）開始噴吐巨大火山灰，已經造成當地航空混亂和近上萬人撤離。

菲律賓當局警告說，塔爾火山很可能在未來數小時或數天內發生猛烈噴發，屆時，可能會造成岩漿火海的「地獄景觀」。

塔爾火山坐落在離馬尼拉不遠的一個風景如畫的湖泊中央。它也是菲律賓第二活躍的火山。

繼周日噴發後，塔爾火山在當地時間周一（13日）清晨，又開始有熔岩流出。

圖片版權 Reuters Image caption 火山噴發的遠景

雖然，塔爾火山屬於世界上最小的火山之一，但在過去450年當中，曾噴發過至少34次。

塔爾火山所在的巴坦格斯省已經宣佈進入「緊急災難狀態」，可見其嚴重性。

中國外交部也警告在菲律賓的中國公民注意安全。塔爾火山所在地區是風光秀麗的旅遊勝地。

圖片版權 PHIVOLCS Image caption 開始有岩漿流出

根據菲律賓火山學及地震學研究所Phivolcs（the Philippine Institute of Volcanology and Seismology)所發表的一份聲明說，塔爾火山已經進入強烈的動蕩時期，其特徵是有熔岩流出，並伴隨電閃雷鳴。

目前，Phivolcs已經把塔爾的火山預警級別從3級調到4級。4級意味著急劇不穩，火山有可能在數日內爆發。

通常來說，火山預警級別從零至5級，5級是最高級別。

與此同時，菲律賓當局還發出「火山海嘯」可能性的警告。

一片灰燼

圖片版權 Getty Images Image caption 公路被灰燼覆蓋

周日，塔爾火山噴吐出巨型火山灰煙柱，並伴隨轟隆的振顫和巨響。

有關當局表示，大約有45萬人口居住在距離塔爾火山14公里以內的危險地帶。

當局同時建議附近區域的一些居民要戴上防灰面具。馬尼拉的一位居民表示，商店裏的面具已經告罄。

但政府警告零售商不要乘人之危，擅自加價。

許多人還發現自己的車輛被一層火山灰所覆蓋。

圖片版權 AFP Image caption 到處都是火山灰

據BBC駐菲律賓大雅台 （Tagaytay）記者約翰遜（Howard Johnson）介紹說，當他們接近塔爾火山地帶時，發現當地被一層厚厚的火山灰所覆蓋。

當地居民用鐵鍬清除道路上的火山灰，原本一片鬱鬱葱葱的菠蘿園，現在看上去灰暗一片，毫無生機。

與此同時，塔爾火山還在繼續向天空吐著煙灰。

設置警戒線

警方已經在火山周圍14公里處設置了禁區，人們只許出，不許進。

受火山灰影響，馬尼拉國際機場在周日暫停了所有航班。但周一，機場限時恢復了一小部分航班。

菲律賓總統杜特爾特辦公室還下令暫停在馬尼拉的政府工作，並關閉首都所有學校。

在菲律賓，地震和火山活動並不少見。菲律賓位於環太平洋火山帶（Ring of Fire）。這是一個主要地震活動區，是世界上最活躍的斷層之一。

圖片版權 EPA Image caption 就連小鳥也變成灰色。

火山中的火山

塔爾火山是一座活火山，它地處230平方公里的塔爾湖的中央。

塔爾火山屬於「複式火山」，這意味著它並不具備單一噴口或是錐形火山噴口，而是有好幾處噴發點，並隨著時間的推移而不斷變化。

Phivolcs負責人把塔爾火山稱作「火山中的火山」，並稱它極其危險。

在過去500年時間，塔爾火山至少以30多種不同方式噴發，而最近的一次噴發是在1977年。

此外，在1911年的那次大噴發中，曾導致1500人死亡。而1974年的噴發則持續了數月之久。