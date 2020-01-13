菲律賓旅遊勝地火山噴發 機場航班大亂上萬人撤離
距離菲律賓首都馬尼拉70公里處的塔爾火山（也稱塔阿爾火山，Taal volcano）周日（12日）開始噴吐巨大火山灰，已經造成當地航空混亂和近上萬人撤離。
菲律賓當局警告說，塔爾火山很可能在未來數小時或數天內發生猛烈噴發，屆時，可能會造成岩漿火海的「地獄景觀」。
塔爾火山坐落在離馬尼拉不遠的一個風景如畫的湖泊中央。它也是菲律賓第二活躍的火山。
繼周日噴發後，塔爾火山在當地時間周一（13日）清晨，又開始有熔岩流出。
雖然，塔爾火山屬於世界上最小的火山之一，但在過去450年當中，曾噴發過至少34次。
塔爾火山所在的巴坦格斯省已經宣佈進入「緊急災難狀態」，可見其嚴重性。
中國外交部也警告在菲律賓的中國公民注意安全。塔爾火山所在地區是風光秀麗的旅遊勝地。
根據菲律賓火山學及地震學研究所Phivolcs（the Philippine Institute of Volcanology and Seismology)所發表的一份聲明說，塔爾火山已經進入強烈的動蕩時期，其特徵是有熔岩流出，並伴隨電閃雷鳴。
目前，Phivolcs已經把塔爾的火山預警級別從3級調到4級。4級意味著急劇不穩，火山有可能在數日內爆發。
通常來說，火山預警級別從零至5級，5級是最高級別。
與此同時，菲律賓當局還發出「火山海嘯」可能性的警告。
一片灰燼
周日，塔爾火山噴吐出巨型火山灰煙柱，並伴隨轟隆的振顫和巨響。
有關當局表示，大約有45萬人口居住在距離塔爾火山14公里以內的危險地帶。
當局同時建議附近區域的一些居民要戴上防灰面具。馬尼拉的一位居民表示，商店裏的面具已經告罄。
但政府警告零售商不要乘人之危，擅自加價。
許多人還發現自己的車輛被一層火山灰所覆蓋。
據BBC駐菲律賓大雅台 （Tagaytay）記者約翰遜（Howard Johnson）介紹說，當他們接近塔爾火山地帶時，發現當地被一層厚厚的火山灰所覆蓋。
當地居民用鐵鍬清除道路上的火山灰，原本一片鬱鬱葱葱的菠蘿園，現在看上去灰暗一片，毫無生機。
與此同時，塔爾火山還在繼續向天空吐著煙灰。
設置警戒線
警方已經在火山周圍14公里處設置了禁區，人們只許出，不許進。
受火山灰影響，馬尼拉國際機場在周日暫停了所有航班。但周一，機場限時恢復了一小部分航班。
菲律賓總統杜特爾特辦公室還下令暫停在馬尼拉的政府工作，並關閉首都所有學校。
在菲律賓，地震和火山活動並不少見。菲律賓位於環太平洋火山帶（Ring of Fire）。這是一個主要地震活動區，是世界上最活躍的斷層之一。
火山中的火山
塔爾火山是一座活火山，它地處230平方公里的塔爾湖的中央。
塔爾火山屬於「複式火山」，這意味著它並不具備單一噴口或是錐形火山噴口，而是有好幾處噴發點，並隨著時間的推移而不斷變化。
Phivolcs負責人把塔爾火山稱作「火山中的火山」，並稱它極其危險。
在過去500年時間，塔爾火山至少以30多種不同方式噴發，而最近的一次噴發是在1977年。
此外，在1911年的那次大噴發中，曾導致1500人死亡。而1974年的噴發則持續了數月之久。