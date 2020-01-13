圖片版權 Randolf Evan Photography

菲律賓的塔爾火山進入「一觸即發」的緊急狀態，但卻仍不足以阻擋這對新人按原定計劃在「山腳下」舉行婚禮！

周一（1月13日），菲律賓旅遊勝地塔爾火山噴發的消息引發世界關注。其中一則小故事更是讓無數人唏噓。

奇諾和凱特（Chino Vaflor 和 Kat Bautista Palomar）早就安排好周日（12日）完婚，婚禮地點恰好距離塔爾火山不遠。

婚禮即將開始，塔爾也「醒過來」了，開始向空中噴吐陣陣高達數千米的灰燼。

圖片版權 Randolf Evan Photography

婚禮攝影師埃文（Randolf Evan）告訴BBC，他們之前根本不知道可能要出大事。

「下午兩點，凖備過程中，我們注意到塔爾冒出白色煙霧。從那時候起，我們就知道火山可能要作怪。」

「人人淡定、放鬆」

星期日晚些時候，菲律賓政府將塔爾火山噴發預警提高到4級（最高為五級），並說，「幾小時內」火山就有可能發生「爆炸性噴發」。

當局要求方圓14公里以內的人疏散。

婚禮地點距離火山只有10公里。但是埃文說，他們感覺「肯定很安全，因為婚禮地理位置比較高。」

不僅婚禮如期舉行，之後的派對也按原計劃進行。嘉賓在社交媒體上分享的照片顯示，人們輕鬆地吃著自助餐，背景是已經在冒煙的火山。

埃文說，「可以感覺到火山灰如雨一樣落在身上，但是我們並沒有警覺，直到晚上，火山灰越來越濃，像泥一樣。」

埃文還說，儘管如此，沒有任何一個人決定逃往安全地區。「很吃驚，所有的人都很淡定、放鬆。婚禮很親密，嘉賓大多是新人的家屬和好朋友，沒人離開。」

圖片版權 Randolf Evan Photography

周一（13日），塔爾火山變得更加危險，開始噴射岩漿。

埃文告訴BBC，目前參加婚禮的所有嘉賓都已撤到安全地帶。

他說，做專業婚禮攝影師已經8年，「這絶對是最值得記住的一場。」

「興奮，震驚......歸根結底，職業生涯能經歷這樣千載難逢的一刻，知足啊。」