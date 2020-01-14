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英國科學家認為，如果全球氣候升溫3攝氏度，澳大利亞最近的大火將是新常態。

英國氣象局哈德利中心（Met Office Hadley Center）的教授貝茨（Richard Betts）說，我們「看到了未來全球平均升溫3攝氏度後世界的樣子」。

自然氣候是最近澳大利亞大火誘因，但研究人員認為，人類活動導致的升溫也負有責任，這是常識。

去年是澳大利亞有記錄以來最溫暖最乾旱的一年。

英國研究人員對氣候變化對世界範圍內發生自然火災的影響進行了快速分析。他們綜合分析了2013年上一次大規模氣候科學匯總研究以來的57篇論文。

該團隊審閲所有研究論文後發現，氣候變化與火災天氣的頻率或嚴重性之間有關係。高溫、低濕度、低降雨和大風等因素合在一起，導致了火災風險上升。

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隨著時間流逝，人為的變暖信號在世界各地變得更加清晰。去年發表的一篇論文表明，在22％的可燃土地上發生的自然變化之外，也發現了氣候變化的影響。

這篇論文的主要作者、英國東英吉利大學（University of East Anglia）的瓊斯博士（Matthew Jones）說：「已審核的57篇論文清楚地表明，人為導致的變暖已造成全球範圍內火災天氣的頻率和嚴重性增加，也增大了火災發生的危險。在美國西部和加拿大、南歐、斯堪的納維亞半島和亞馬遜雨林等地區都已經看到這種情況。人為變暖也在西伯利亞和澳大利亞等其他地區增加了火災風險。」

但該評論說，近幾個月澳大利亞的劇烈火災「很難診斷」。

自然氣候模式在為野火創造適當條件方面發揮了重要作用。印度洋和太平洋地區的狀況意味著澳大利亞各地炎熱乾燥。

但人類活動對氣候變化的影響也在其中。貝茨說：「大火自然會發生，但我們可以確信，人為造成的氣候變化導致大火變得更嚴重。」

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他指出澳大利亞現在的溫度比前工業化時期的全球平均溫度高約1.4攝氏度。他解釋到，「澳大利亞12月的溫度現在看來很極端，但在全球變暖3攝氏度的情況下，它們是正常的。因此，我們看到了未來全球變暖3攝氏度的正常情況。」

從1850年代到現在，全球氣溫升高了大約1攝氏度。現在各國政府在限制二氧化碳排放，目標是到到本世紀末，全球氣溫升高不超過3攝氏度。

參與這次評估的其他專家說，野火和熱浪正在讓人們目睹全球變暖的信號。

東英吉利大學教授勒奎爾（Corinne Le Quéré）說：「這些影響是我們看到的全球氣候升溫1攝氏度的結果。如果我們不採取行動穩定全球氣候，這種影響就會越來越嚴重。」

「（為了穩定全球氣候）還需要將二氧化碳和其他長期存在的溫室氣體的排放降為零。如果不這樣做，我們將受到更嚴重的影響：我們在澳大利亞看到的不只是新常態，而是向更糟影響的一個過渡。」

本次評估中的論文信息可以在ScienceBrief上查閲。