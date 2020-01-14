第92屆奧斯卡金像獎提名中的九大看點

今年的奧斯卡金像獎提名再度引發關於好萊塢多元性的爭論，而一些備受期待的大熱影人和作品也沒有入選。

我們來從以下九個看點，來分析一下今年的小金人候選名單。

1. 最佳導演獎提名 — 「男人俱樂部」

圖片版權 Sony Image caption 格蕾塔·葛韋格在《小婦人》片場指導梅麗爾·斯特裏普（Meryl Streep，梅麗·史翠普）。

今年，沒有女性獲提名最佳導演。在近10年，50個最佳導演提名當中，有49個是男性。

而今年原本有三名女導演是受到廣泛關注：格蕾塔·葛韋格（Greta Gerwig，姬達·嘉域）憑光芒四射的改編版《小婦人》（Little Women，另譯《她們》）備受期待，此外《別告訴她》（The Farewell）的王子逸（Lulu Wang）和《鄰里美好的一天》（A Beautiful Day in the Neighborhood，《在晴朗的一天出發》）的瑪麗埃爾·海勒（Marielle Heller）同樣曾被認為有望獲得提名。

這一獎項在今年競爭尤為激烈，但無女性導演提名讓一些人認為奧斯卡在性別平等上做得還不夠，哪怕近年的投票委員會已經進行了改革。

在宣讀提名名單之後，演員伊薩·雷（Issa Rae，依莎·蕾）直截了當地指出：「恭喜所有這些男士們。」

這句評論在社交媒體上得到了廣泛的表揚。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @jenelleriley THE FAREWELL and HUSTLERS were two truly original, excellent and PROFITABLE films both written and directed by women and their total shut-out is discouraging. #Oscars — Jenellicle Riley (@jenelleriley) 2020年1月13日

2. 種族多元性又走了回頭路？

圖片版權 AFP Image caption 露皮塔·尼永奧未獲提名。

今年的20個演員獎提名當中有19個是給了白人——這是自2015和2016年出現白人包攬全部提名導致多方高叫「奧斯卡太白（#OscarsSoWhite）」以來，白人被提名人數最多的一次。

2019年有三名非白人演員捧得小金人之後，今年參與獎項競逐的主要作品很大程度上都不是講述種族多元的故事，或者由多種族演員參演的。

在奧斯卡提名之前一星期，英國電影與電視藝術學院（BAFTA）亦公布提名，演員獎全數由白人佔據。而對於BAFTA來說更尷尬的是，唯一獲得奧斯卡提名的黑人演員就是一個英國人。

她是辛西婭·艾莉佛（Cynthia Erivo）。這名百老匯演員的星途跨過了大西洋，這次憑借在《哈麗特》（Harriet）當中飾演從奴隸變成廢奴主義者的人物哈麗特·塔布曼（Harriet Tubman）而獲得提名。

不過，對於今年的提名名單種族多元性不足仍有不少詬病。事實證明，無論是《我們》（Us）的露皮塔·尼永奧（Lupita Nyong'o）、奪得金球獎的《別告訴她》配角奧卡菲娜（Awkwafina），還是《我叫多麥特》（Dolemite Is My Name）的艾迪·墨菲（Eddie Murphy，艾迪·梅菲），都沒有獲得提名。事實上，三部電影都被拒於所有提名之外。

相比之下，有人指出，斯嘉麗·約翰遜（Scarlett Johansson，施嘉莉·祖安遜）卻能夠憑《婚姻故事》（Marriage Story）和《少年喬喬的異想世界》（Jojo Rabbit，《兔嘲男孩》/《陽光兔仔兵》）分別獲得最佳女主角和最佳女配角兩項提名。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @TonyRevolori I used to defend the #OscarNoms because it starts in the studio system making Women and POC films to be able to be nominated. You can’t nominate what isn’t made. But this year there are plenty of incredible movies that deserved the nominations over Non-POC. Just Disappointing. — Tony Revolori (@TonyRevolori) 2020年1月13日

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @WendellPierce The Academy still has a way to go to reflect the work of all artists and not just those with the resources for a stronger publicity campaign. Even though that’s all Award shows are: publicity campaigns. #OscarNoms — Wendell Pierce (@WendellPierce) 2020年1月13日

3. 兩項紀錄在等著辛西婭·艾莉佛

圖片版權 Universal Image caption 辛西婭·艾莉佛憑《哈麗特》獲得最佳女主角和最佳電影歌曲兩項提名。

如果辛西婭·艾莉佛最終得獎，她將是奧斯卡歷史上第二個黑人影后 —— 第一個是2002年的哈莉·貝瑞（Halle Berry，荷爾·芭莉）。

不僅如此，根據《洛杉磯時報》報道，一旦獲獎，33歲的艾莉佛還將會成為歷史上獨得過艾美獎、格萊美獎（Grammy，格林美獎）、奧斯卡獎和托尼獎（被稱為EGOT）的最年輕者。

她在2016年憑借參演百老匯作品《紫色姐妹花》（The Color Purple）贏得托尼獎，並憑這部音樂劇的錄音版贏得格萊美。此外，她還憑美國全國廣播公司（NBC）節目《今日秀》（Today）當中的表演而贏得日間時段艾美獎（Daytime Emmy）——只不過《洛杉磯時報》指出，一些人在計算EGOT的時候並不會將日間艾美獎計算在內。

今年，她在兩個獎項上可能得奧斯卡。除了競逐最佳女主角之外，她還因為創作了《哈麗特》當中的歌曲《Stand Up》而獲最佳電影歌曲提名。

4. 珍妮佛·洛佩斯又「栽」了

圖片版權 Reuters Image caption 珍妮佛·洛佩斯在金球獎頒獎禮現場。

今年的奧斯卡，珍妮佛·洛佩斯（Jennifer Lopez，珍妮花·露柏絲）仍然無法從布朗克斯區殺到好萊塢殿堂。

參演《舞女大盜》（Hustlers，《艷舞大盜》/《舞娘騙很大》）的她此前是提名最佳女配角的熱門人選。該電影講述一群女子在艷舞廳通過下藥騙取富人錢財的真實故事。

如果她獲得提名，將是對拉丁裔女演員一次難得的肯定。

不過，事前不太被看好的凱茜·貝茨（Kathy Bates，嘉菲·比絲）卻憑克林特·伊斯特伍德（Clint Eastwood，奇連·伊士活）爭議性作品《理查德·朱維爾的哀歌》（Richard Jewell，《李察朱威爾事件》）當中的表演獲得提名——這是她個人自2003年以來的第一次。

不過，洛佩斯所得到的肯定意味著至少她不會第10度被提名「金酸莓獎」（Golden Raspberries）——這是年度爛片的非正式評選。

5. 「火箭人」沒有飛起來

圖片版權 Reuters Image caption 艾爾頓·約翰爵士獲得了提名，但是飾演他的艾格頓卻沒有。

去年，拉米·馬雷克（Rami Malek）憑《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）當中飾演皇后樂隊（Queen）主唱弗雷迪·默丘裏（Freddie Mercury，費迪·墨格利）贏得奧斯卡影帝之後，今年在《火箭人》（Rocketman，《搖滾太空人》）中飾演艾爾頓·約翰爵士（Sir Elton John，艾頓·莊）的泰隆·艾格頓（Taron Egerton）本來似乎將會步其後塵獲得影帝提名。

但是，雖然艾格頓在上星期還憑此獲得金球獎，但是這名英國演員卻沒有獲得奧斯卡的肯定。事實上，以微弱優勢擊敗他的是另一名威爾士演員、72歲的喬納森·普萊斯（Jonathan Pryce）——他憑《教宗的承繼》（The Two Popes，《教廷白煙》）第一次獲得奧斯卡提名。

《火箭人》得到了一項提名——艾爾頓·約翰爵士和貝爾尼·陶賓（Bernie Taupin）憑《（I'm Gonna） Love Me Again》提名最佳原創歌曲，但是在最佳服裝設計、化妝和造型、混音等熱門獎項上均落空。

6. 連碧昂絲都落選了

圖片版權 Getty Images Image caption 碧昂絲（Beyonce）在《獅子王》的首映禮上。

今年的奧斯絲卡不僅沒有給珍妮弗·洛佩斯一個走上紅地毯的機會，他們甚至都沒有給碧昂絲（Beyonce）一張門票。

她原本被認為很有可能憑《獅子王》（The Lion King）當中的歌曲《Spirit》提名最佳電影歌曲。

7. 《冰雪奇緣2》難續前作輝煌

圖片版權 Disney

六年前，《冰雪奇緣》贏得了兩項奧斯卡獎——最佳動畫長片和最佳電影歌曲《Let It Go》，當之無愧。

這一次，續集主題曲《Into the Unknown》獲得最佳電影歌曲提名——但是在最佳動畫長片類別卻受到了冷落。

最終，最佳動畫長片獲提名的作品是《玩具總動員4》（Toy Story 4，《反斗奇兵4》）、《大冒險家》（Missing Link，《遺失的環節》）、《馴龍高手3》（How to Train Your Dragon: The Hidden World）、《隻手探險》（I Lost My Body，《我失去了身體》）以及《克勞斯：聖誕節的秘密》（Klaus）。最後一部是網飛（Netflix）的聖誕節動畫片，獲得提名令很多人意外。

8. 奧斯卡寵兒們的回歸

圖片版權 Getty Images Image caption 阿爾·帕奇諾上一次獲提名奧斯卡已經是1993年的事。

今年，有不少過去曾備受奧斯卡青睞的影星又再度回歸這個舞台。

阿爾·帕奇諾（Al Pacino，阿爾·帕仙奴）第九度獲得奧斯卡提名。這一次是憑他在馬丁·斯科塞西（Martin Scorsese，馬田·史高西斯）的《愛爾蘭人》（The Irishman）中飾演的司機兄弟會負責人吉米·霍法（Jimmy Hoffa）。這是他繼1993年之後再次獲得提名，當時他憑《聞香識女人》（Scent of a Woman）奪得小金人。

安東尼·霍普金斯爵士（Sir Anthony Hopkins，安東尼·鶴堅斯）憑《教宗的承繼》自1998年以來再度獲得提名，他本人的第五次。

兩獲奧斯卡影帝的湯姆·漢克斯（Tom Hanks，湯·漢斯）曾經就是奧斯卡的代名詞，然而令人意外的是，這一次憑《鄰里美好的一天》獲提名是他自2001年憑《浩劫重生》（Cast Away）獲提名以來的第一次。

在《朱迪》（Judy）中飾演朱迪·嘉蘭（Judy Garland）的蕾妮·齊薇格（Renée Zellweger，雲妮·斯穎嘉）被認為是本屆奧斯卡影后的大熱門——她在2002至2004年曾連續三年獲得提名，今年是她自那之後的首次提名。

查理茲·塞隆（Charlize Theron，查理絲·花朗）憑《爆炸新聞》（Bombshell，《爆炸性醜聞》/《重磅腥聞》）獲提名——這是她自2006年《北方風雲》（North Country，《北國性騷擾》/《對抗性侵犯》）之後的首次提名。

9. 吃香的「老男人」

圖片版權 Getty Images Image caption 阿爾·帕奇諾上周日在評論家選擇獎（Critics' Choice Awards）頒獎禮上。

今年的最佳男配角候選人的平均年齡是71歲。56歲的布拉德·皮特（Brad Pitt，畢·彼特）已經相當於一個小孩——他將與63歲的漢克斯、76歲的喬·佩西（Joe Pesci）、79歲的阿爾·帕奇諾和82歲的安東尼·霍普金斯競逐獎座。

即使算上男主角提名，平均年齡也達到60歲，相比之下女演員的候選人平均年齡則是40歲。這一點呼應了過去的一些調查，指好萊塢更傾向於讓女性角色比男性年輕。