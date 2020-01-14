1月13日，日本迎來令和時代首個「成人節」。

這一天是全國公共假日。年滿20歲的女生男生盛裝出動，參加各色典禮，慶祝正式踏入成人階段這一重要時刻。

圖片版權 Reuters

每年一月第二個星期一是日本的成人節。當日，各地都會為年滿20歲的人舉辦成人禮，為他們送去祝福。

當天，大街上隨處可見身著整套精美、華麗和服的女生和男生。

公共假日，不少年輕人也利用機會和友人結伴出遊。下面的美圖攝自東京迪斯尼樂園。

圖片版權 AFP

圖片版權 AFP

成人禮是大日子，女生通常選擇整套精美和服，男生既可以穿傳統服飾，也可以著西裝領帶。

圖片版權 AFP

也許你還喜歡：

圖片版權 AFP

在日本，20歲「成人」的規矩始於1876年。但是2018年時，日本政府通過民法修正案，把成人年齡調低到18歲。法案將在2022年4月1日生效。

根據新法案，男女雙方年滿18歲就可以自願結婚，不用徵得監護人同意。

現行法案規定，男性年滿18歲、女性年滿16歲可以結婚，但必須首先得到父母或監護人的首肯。

圖片版權 AFP

順便說一下，新時代的新成人，重大時刻，更不會忘記刷手機、玩兒自拍。下圖攝於東京風島園。

圖片版權 Reuters

有分析說，修改民法、下調成人年齡的目的是為了改善日本的低生育率和老齡化社會帶來的一系列問題。

下圖是東京的國學院大學學生參加成人禮。

圖片版權 AFP

圖片版權 AFP

圖片版權 AFP

圖片版權 AFP

2015年，日本政府還將投票年齡從20歲下調到18歲。

圖片版權 AFP

不過，2022年4月後民法修正案生效後，部分現有條款將繼續執行。

這其中包括，未滿20歲禁止飲酒、抽煙、賭博、領養孩子等。

因此，法案修正案剛剛公布時也有日本年輕人抱怨，18歲可以結婚但是為什麼不可以喝酒？

日本政府的解釋是，這樣規定是出於對國民健康的考慮。

圖片版權 AFP

圖片版權 AFP

.