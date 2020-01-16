華裔少年嶄露頭角 鋼琴神童走紅法國

圖片版權 Bo Ji Image caption 15歲的華裔少年季恩顯獲得法國電視二台「神童達人秀」（ Prodiges）總冠軍，成為法國的新聞人物。

15歲的季恩顯（Paul Ji）生在美國、長在法國、憑借柴科夫斯基和肖邦名曲奪冠走紅。這位華裔少年，還將與英國有緣……

2020年新年伊始，一位華裔少年成為法國的紅人。15歲的季恩顯在法國電視二台「神童達人秀」（ Prodiges）中，不僅以傑出的鋼琴演奏拿下了器樂組的冠軍，更一舉奪得大賽總冠軍，成為節目自2014年開播以來唯一奪冠的華裔少年。

「神童達人秀」作為法國國營電視二台最為受觀眾歡迎的一檔才藝節目，吸引了全法國7-16歲熱愛表演和音樂的少年。要進入最後的決賽，選手必須先通過全法國的海選，再經過層層選拔和一場又一場的角逐和比拼，與來自法國各地熱愛音樂和表演的少年較量之後，才能夠脫穎而出。

季恩顯從蜚聲國際的中國著名鋼琴家朗朗手中接過總冠軍的獎座後謙虛地表示：「其實得獎不是最重要的。重要的是我們每個人都努力了，將美好的音樂與觀眾分享」。

一舉奪冠讓季恩顯成為法國和中國各路媒體報道的紅人，法國《費加羅報》、《巴黎人報》、《共和國日報》以及中國的中央電視台等多家媒體都報道了少年季恩顯的成材之路，其中最為關鍵的一個問題是：15歲的少年音樂才子今後將會走向何方？

季恩顯向BBC中文透露，此次得了冠軍倒並沒有給自己的生活帶來什麼變化。「看過節目的人都很興奮，祝賀的人也比較多，沒看過的人依然像從前一樣對我。」

他說：「其實最重要的是這個機會給我帶來很好的經歷，幫助我成長。不管怎樣我都會是一個保持謙卑的心和繼續努力的人，而且會很高興有機會在大家面前表演。」

成材之路

圖片版權 Bo Ji Image caption 中國著名鋼琴家郎朗為季恩顯頒獎。

季恩顯的父母都是來自中國大陸的知識分子，在美國留學。他出生在美國芝加哥，5歲時隨父母來到法國首都巴黎近郊的楓丹白露區生活至今。

雖然如今他的鋼琴演奏開創出了一片新天地，有了"天才鋼琴少年"的名頭，還因為得獎將有機會與華納唱片公司發佈一張獨奏曲集，但他5歲初學鋼琴時卻並沒有與生俱來的熱愛，甚至牴觸學琴、「憎恨」鋼琴。

季恩顯並非出生於音樂世家，在他3歲的時候，他的父親出於自己對古典音樂的熱愛，把夢想和希望寄托在了一雙兒女的身上，堅持為他和他的姐姐購買了一架當時最好的鋼琴——斯坦威三角鋼琴。

父親在音樂方面的期望很高，每天都會敦促孩子們到鋼琴前認真練習。然而重覆的練琴對於幾歲的孩子來說枯燥又乏味。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國有近600年歷史的伊頓公學，已經錄取了熱愛鋼琴，也喜歡足球和網球的季恩顯。

好在父親很快想出了高招：在家中播放各種經典的鋼琴曲目。季恩顯在日復一日的音樂氛圍熏陶下，漸漸體會到旋律的美妙，對古典音樂產生了興趣。對於自己也能彈出這樣美妙旋律的執念與熱情超越了學琴過程的枯燥，季恩顯在12歲時真正愛上了鋼琴，開始全身心投入到鋼琴學習中。

天道酬勤，季恩顯的天賦與努力不但為他取得多項國際鋼琴賽大獎，還讓他有機會在美國紐約卡耐基音樂廳，德國柏林愛樂樂團 ，德國漢堡萊伊扎爾音樂廳 ，斯坦威國際音樂節，法國安納西音樂節等許多知名音樂廳及重要音樂節上表演。

季恩顯的下一個目標又是什麼呢？他向媒體表示，將在2020年參加在中國舉辦的柴科夫斯基青少年音樂大賽。

求學英國

季恩顯在接受法國《費加羅報》採訪時透露，他希望有朝一日到英國皇家音樂學院求學。這所建於1822年，有近200年歷史的音樂學院，是世界上最卓越的音樂學院之一，致力於為全世界培養表演家、指揮家和作曲家等。

而他最近被英國著名的伊頓公學（Eton College）錄取，無疑是他向就讀英國皇家音樂學院的理想邁進了一大步。

季恩顯的父親季波向BBC中文證實，他已經通過了伊頓公學的入學考試，很快將到這所有近600年歷史的古老名校讀高中。

季恩顯自己對即將到英國求學也非常興奮。他說，到英國學習希望完成自己當一名鋼琴家的夢想，也希望了解英國的文化，有機會與倫敦的音樂團體合作。

Image caption 倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉行的BBC夏季逍遙音樂會（BBC Proms）。世界很多著名鋼琴家曾在這個音樂廳演奏。

對於為什麼把孩子送來英國留學，季波解釋說，過去很多音樂家很早就從事音樂，而放棄了大學教育，很多甚至放棄了高中教育，他和孩子都決定，在實現音樂夢想的過程中能開啟一個新的模式，那就是不放棄基礎教育和高等教育，希望孩子學好音樂也學好其他的功課。

季波說：音樂是不能離開生活的。對普世的價值有深厚的了解才能成為優秀的音樂家，如果只是一味埋頭音樂，只會脫離現實。

15歲的季恩顯在獲得「神童達人秀」總冠軍之後，剛剛得到了另一個嘉獎：法國楓丹白露市長向他頒發了「傑出市民勳章」，與他同時獲得嘉獎的有80多歲的教授，還有法國的長跑冠軍。

如今季恩顯把眼光投向了倫敦著名的皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）。

他說，這是他最為喜歡的一個音樂廳，很多著名的鋼琴演奏家都在那裏表演過，「我希望自己有一天也在那裏表演」。

等到夢想實現時，這個生在美國、長在法國、留學英國、彈奏柴科夫斯基和肖邦的樂曲走上才藝秀冠軍寶座的華裔少年，演繹的將是音樂無國界的美麗旋律。