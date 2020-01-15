伊朗墜機：視頻拍攝者和示威者遭官方打壓

圖片版權 EPA Image caption 烏克蘭客機被擊落導致機上所有176人死亡，死者中82人為伊朗人。

伊朗承認意外擊落烏克蘭客機後，客機如何被擊落的視頻陸續流出，在過去的周末，民眾連續兩日示威，伊朗官方否認實彈射殺示威者。

烏克蘭國際航空公司飛往基輔的PS752航班在德黑蘭的伊瑪目霍梅尼機場附近被擊落。伊朗最初否認和此事有關。但周六（1月11日）承認自己的導彈意外擊落了該航班，系「人為失誤」。

伊朗稱已逮捕一名拍攝該客機墜落的拍攝者。他將因「危害國家安全」面臨刑罰。

你的器材不支持播放多媒體材料 伊朗政府承認錯誤擊落客機觸發反政府示威

伊朗稱逮捕了幾名與此次客機失事相關的人士。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示，針對客機墜落的調查將由特別法院監督。

他在講話中說：「這不是普通案件。全世界將注視這個法院。」

他強調「悲劇」不應歸咎於一個人。他說：「不僅是扣動扳機的人，其他人也要負責任。」

誰被逮捕

伊朗媒體報道說，伊朗的伊斯蘭革命衛隊 （Revolutionary Guards）抓捕了一個上周發佈導彈擊中飛機視頻的人。但最早發佈該視頻的一名在倫敦的伊朗記者透露他的信源很安全，稱伊朗當局抓錯了人。這位記者認為伊斯蘭革命衛隊在策劃另一個謊言。

星期二（1月14日）早些時候，伊朗司法部發言人埃斯梅裏（Gholamhossein Esmaili）稱，有幾人因與飛機墜落相關而被拘留。他補充說，大約有30人因「參加非法集會」而被捕，這顯然是指最近的反政府抗議活動。

伊朗兩枚導彈擊落客機

《紐約時報》稱，經過核實的視頻顯示，1月8日兩枚導彈襲擊烏克蘭國際航空公司的752號班機。導彈從距飛機約8英里外的伊朗軍事基地發射。

伊朗官方承認「人為失誤」擊落客機後引起民憤，在過去的周末連續兩日爆發抗議示威。伊朗官方否認射殺示威者。

伊朗警察指揮官稱，已下令警員要「有所克制」。周六(1月11號)社交媒體上的視頻顯示，示威現場有槍聲，一名受傷女性被抬離示威現場。

周日的示威發生了什麼

周日（1月12日）發生在德黑蘭的示威遊行一直持續到深夜，人們發洩對伊朗政府和擊落了客機的革命衛隊的憤怒。

圖片版權 AFP Image caption 示威口號包括「總司令下台」（指最高領導人哈梅內伊）和「處死撒謊者」。

社交媒體上的視頻顯示，一名抗議者被踢踩並撕破一張蘇萊曼尼的大海報。

有報道說，安全部隊在德黑蘭的阿扎迪廣場處理一場抗議活動時有許多人受傷。

社交媒體上的一段視頻顯示，常鎮壓國內示威的志願凖軍事部隊巴斯基（Basij Resistance Force）攻擊該地區的抗議者。現場可以聽到疑似槍聲的聲音。

另一段視頻顯示受傷的女性大喊腿部受傷，但被帶走。在地上有一堆血跡。

一位看到受傷女子的目擊者告訴BBC：「他們開始用棍棒毆打我們。當我們開始喊口號時，他們用火炮攻擊我們，他們後來開槍。」

儘管有此類報道，德黑蘭警察局局長拉希米凖（Brig-Gen Hossein Rahimi）堅持認為，他的警察沒有向示威者發射實彈。

他說：「警方以耐心和寬容的態度對待示威人群。」他警告說，「那些打算操縱局勢的人」將面臨後果。

伊朗政府發言人拉比伊（Ali Rabiei）稱美國總統特朗普對抗議者的支持是「鱷魚的眼淚」。