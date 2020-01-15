圖片版權 AFP Image caption 此次肺炎主要爆發地集中在湖北武漢。

一名中國旅客在泰國被確診感染新型肺炎，成為在中國境外確診的首例該肺炎的病例。

這種過去在科學界不為人知的病毒被認為是一種新型冠狀病毒，目前已致數十人感染，1人死亡。主要爆發地集中在湖北武漢。

在一份1月14日（周二）發給BBC中文的聲明中，世界衛生組織（WHO）表示，該種病毒的傳播方式仍未確認，並未有明確證據表明其可以在人際間傳播。

首宗海外病例個案

這名被確診的中國婦女從湖北武漢飛抵曼谷後被隔離，隨後被診斷為感染新型冠狀病毒。

據報道，這名61歲的女遊客於1月8日抵達泰國，在機場被檢測出發高燒等疑似症狀，但沒有其他隨行乘客被感染。該患者現在仍在泰國接受治療。

圖片版權 Getty Images Image caption 到目前為止，中國報告了41例新型肺炎感染者病例。

這名中國婦女是首宗在中國境外被確認感染新型肺炎的案例。此前，在韓國和新加坡等地也均有疑似新型肺炎病例的報告，但均未確診。

WHO：傳播方式仍未確認

中國以及世界衛生組織（WHO）目前判定，該病毒屬於新型冠狀病毒，它與此前爆發的沙士（即「非典」，SARS）和中東呼吸綜合徵（MERS）屬於同一個病毒家族。

多家媒體周二（1月14日）報道說，世衛組織稱武漢肺炎病毒或能「有限度人傳人」，並可能導致大規模擴散，但世衛組織周二晚些時候對此予以否認，表示這是「嚴重的誤解」。

「目前還沒有證據表明該病毒能進行有限的人際傳播，」世衛組織發言人對BBC說。「但該病毒的傳播方式尚未確定……很難確定感染者是因暴露於相同感染源而患病，還是因為一人將病毒傳染給另一人。」

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 武漢新病毒會否人傳人仍是未知之數。

到目前為止，中國報告了41例感染者病例，其中，已治癒出院7例，重症6例，死亡1例。很多早期病例都是武漢一家名為華南海鮮批發市場的員工或顧客。

這些病例的出現日期在2019年12月8日至2020年1月2日之間，常見的症狀包括發燒、呼吸困難和肺部感染。自1月3日以來，中國未報告新的病例。

世衛組織對BBC說，中國在1月11日向其分享了新型冠狀病毒的基因序列信息，這使更多國家能更快診斷患者，其中就包括這名在泰國被確診的感染者。

該組織還表示，目前已有包括醫務工作者在內的763名密切接觸者被跟蹤，以監測疾病跡象。

武漢衛健委：不排除有限人傳人可能

武漢市衛健委1月14日深夜在官網發佈「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情知識問答」稱，現有的調查結果表明，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。

衛健委確認，此前泰國報道1例來自武漢的新型冠狀病毒感染的肺炎病例。「該患者為我市市民，現在泰國接受治療，病情穩定。同時，衛生健康部門對查找到的該患者的全部密切接觸者進行醫學觀察，目前無異常表現。」

衛健委同時透露，目前確診的41例病例中，發現一起為家庭聚集性，夫妻兩人髮病，丈夫先發病，為華南海鮮批發市場從業人員，妻子否認有華南海鮮批發市場暴露史。

此次肺炎有多可怕？

通常來說，冠狀病毒可能導致從輕微感冒到死亡之間的各種症狀。目前來看，這種新型病毒的症狀似乎介乎於這兩者之間。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前已知能感染人體的冠狀病毒有六種。

「當看到新的冠狀病毒時，我們想要知道症狀有多嚴重——這一次比類似感冒的症狀要更嚴重一些，而這是令人擔心的，但是它又不像『沙士』那麼嚴重，」愛丁堡大學的馬克·伍爾豪斯教授（Prof Mark Woolhouse）說。

諾丁漢大學的病毒學家喬納森·波爾教授（Prof Jonathan Ball）說：「如果我們回想過去的疫症爆發，當出現一種新的冠狀病毒時，都是從一種動物載體那裏來的。」

「沙士」被認為可能是從果子狸傳播到人身上的。而自2012年出現以來已經有2494宗有紀錄病例、858人死亡的中東呼吸綜合徵則是由單峰駱駝傳給人類的。

這一次的新型肺炎可以判定與華南海鮮批發市場密切相關。能夠承載冠狀病毒的除了一些海上哺乳動物（比如白鯨）之外，該市場還有一些活的野生動物，比如雞、蝙蝠、兔、蛇等等，更有可能是病毒源頭。

BBC健康衛生事務記者菲利帕·羅克斯比（Philippa Roxby）此前報道說，最近的疫情「似乎喚起了18年前人們抗擊沙士的記憶」。

圖片版權 Getty Images Image caption 發生疫情的武漢華南海鮮批發市場已暫停營業。

起源於中國的沙士疫情在2002至2003年間爆發，總共感染26個國家的8000多人，最終導致700多人死亡。

2004年5月以來，沙士便在中國絶跡。

但人們不敢掉以輕心的重要原因是，中國的農曆春節即將到來，預計會有數億人進行流動，一些中國家庭也會前往其他國家旅行。

1月9日，新加坡機場表示，將開始對來自武漢的旅客進行體溫檢測。

香港也加強了出入境口岸疾病檢控措施，在機場增設紅外線熱像儀，主要檢查武漢抵港航機乘客體溫。高鐵西九龍站亦加強檢查，所有由武漢來港列車加強防控。