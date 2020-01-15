日本富商前澤友作 公開徵求女性伴侶參加太空之旅

圖片版權 Getty Images Image caption 前澤友作計劃成為 SpaceX 繞月旅行第一人。

日本億萬富翁前澤友作（Yusaku Maezawa）正在尋找一位女性「人生伴侶」陪伴他參加「太空X」 (Space X)的繞月之旅。這位現年44歲的時尚業企業家，將成為全球第一位乘坐星際火箭繞月球飛行的平民乘客。

月球之旅將於2023年進行，若成功將是自1972年後，人類首位繞月球航行。前澤先生在網上說，他想與一位「特別」的女性分享這次經驗。

1975年出生的企業家最近與現年27歲的演員女友剛力彩芽(Ayame Goriki)分手，並在自己的網站徵求女士參加他的「有計劃的約會。」他在網站上寫到：「隨著孤獨和空虛感開始慢慢湧向我，有一件事我想繼續做，那就是愛一個女人。"

你的器材不支持播放多媒體材料 前澤友作的月球計劃（英文）

「我想找到一個『人生伴侶』」；「我要與我未來的伴侶一起在外太空呼喚我們的愛與世界和平，」前澤補充說。

該網站為應徵者開出了一串條件清單，申請時間為期三個月。公告以約會檔案的形式呈現，申請人必須是單身、年齡20歲以上、積極並對進入太空感興趣的女性。截止日期為1月17日，最終決定將於2020年3月底公布。

前澤是位特立獨行的企業家，之前在硬蕊朋克樂隊中擔任鼓手，因此在日本聲名遠揚。本月早些時候，前澤許諾會在100名隨機選擇，並分享他的一條推文的一人中贈與1億日元（約72.5萬英鎊）。

他說：「要參與這個活動，你所要做的就是關注我並轉發此推文。」

前澤亦是日本網絡服裝零售商Zozo Inc的創始人，在時尚界賺了大錢。

據信，他的個人財富接近30億美元，他在藝術品上投資了很多錢。2019年年底，他被另一位知名富翁馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX公司列名為首位繞月球飛行的私人乘客之後，開始在國際間出名。