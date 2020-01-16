圖片版權 Getty Images Image caption 佩洛西（中）稱：「今天我們將在這裏跨越美國歷史。」

美國眾議院通過決議，將針對總統特朗普的彈劾條款遞交參議院審議。該決議在眾議院以228票對193票獲得通過，帶有明顯黨派特徵。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）簽署了這份彈劾條款。由反對派民主黨人控制的眾議院上個月彈劾了特朗普總統。而由共和黨控制的參議院將最終決定是否對特朗普定罪並將其免職。

特朗普被指濫權施壓烏克蘭調查政敵拜登、以及在國會調查時阻撓民主黨議員獲得證詞與文件。特朗普否認施壓。他指拜登和兒子亨特在一家烏克蘭能源公司接受了有利可圖的董事會職位，而其父親則以美國副總統的身份處理美烏關係。拜登是競選民主黨競選下任總統的候選人之一。

佩洛西在簽署議案前的新聞發佈會上說：「今天我們將創造歷史。當彈劾代表們走下大廳時，我們將跨越歷史：提交彈劾美國總統濫用職權和妨礙國會的決議。」

Reuters 眾議院投票結果 兩項彈劾指控 230-197 濫用權力

229-198妨礙國會調查 0 支持任一項指控的共和黨人

2 反對濫用權力指控的民主黨人

3反對妨礙國會指控的民主黨人 數據來源: BBC

彈劾條款隨後被提交到參議院，來自共和黨的參議院多數黨人麥康奈爾（Mitch McConnell）說，周四彈劾條款將進入審閲，並於下周二（1月21日）開始審議。

這是歷史上第三位接受參議院彈劾審議的美國總統。

特朗普會被免職嗎？

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民主黨人控制了美國眾議院，但特朗普所在的共和黨在參議院以53對47佔主導地位。幾乎可以肯定的是，特朗普會被宣判無罪。但此案會如何影響特朗普今年11月的連任競選尚待觀察。

佩洛西於2019年9月啟動彈劾調查，民主黨人希望彈劾起到顯著作用。佩洛西在眾議院對決議進行投票前稱：「今天我們將在這裏跨越歷史。」

所有共和黨人投票反對移交特朗普的彈劾決議。只有一名民主黨人沒有投贊成票。

眾議院共和黨領袖、來自加利福尼亞州的麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，民主黨人正試圖以「最無力的案例」罷免總統。

審議如何進行？

佩洛西較早時與七位將對特朗普提出指控的眾議院彈劾代表一起出現在新聞發佈會上。眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）是整個彈劾團隊的負責人。

眾議院的彈劾代表都有誰？

希夫（Adam Schiff），59歲（加利福尼亞州），哈佛大學畢業的律師，主持處理眾議院的彈劾調查

納德勒 （Jerry Nadler），72歲（紐約），司法委員會主席，自1980年代以來一直是特朗普的對手

洛夫格倫（Zoe Lofgren），72歲（加利福尼亞州），尼克松彈劾案調查期間曾是國會山的工作人員，她投票反對針對克林頓的彈劾

傑弗里斯 （Hakeem Jeffries），49歲，（紐約）受過培訓的公司律師，民主黨核心小組主席

戴明斯（Val Demings）， 62歲，（佛羅里達州），奧蘭多的第一位女警察局局長，她是司法和情報委員會成員

克勞（Jason Crow），40歲，（科羅拉多州），前美國陸軍遊騎兵成員，參加過阿富汗和伊拉克戰爭的退伍軍人，2018年他從共和黨手中奪得一席

加西亞（Sylvia Garcia），69歲，（得克薩斯州）女議員，此前曾擔任休斯敦市法院系統法官

白宮律師西波隆（Pat Cipollone）和塞庫洛（Jay Sekulow）將領銜為特朗普辯護。

美國最高法院首席法官羅伯茨（John Roberts）將主持審議。

特朗普在白宮的美中貿易協議簽字儀式前稱彈劾是一場「騙局」。

佩洛西為推遲三周向參議院提交彈劾決議而辯護，她與參議院共和黨領袖麥康奈爾就審判規則存在爭執。

她對記者說：「對於所有這些，時間是我們最好的朋友。它提供有力證據，讓更多真理進入公共領域。「

在佩洛西發表講話時，特朗普在推特上稱該過程為「不做任何事情的民主黨人的騙局」。

如何傳喚證人？

關於彈劾審議最大的分歧審判過程中哪些證詞需要出現。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）和朗茲（Mike Rounds）周二（1月14日）表示，參議院將投票決定是否需要召喚具體證人和出示新證據。

只需51票就可以批准新規則或召集證人，這意味著只要有4名共和黨參議員站在民主黨一邊，就能要求證人出庭。據稱白宮已發現共和黨參議員中一些可能的「叛徒」，其中包括柯林斯和羅姆尼，還有阿拉斯加的默科夫斯基（Lisa Murkowski）、科羅拉多的加德納（Cory Gardner）以及田納西州的亞歷山大（Lamar Alexander）。

羅姆尼表示想聽聽前美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的證詞。他說，只有有效傳票發出後博爾頓才能作證。

羅姆尼說：」我希望不會有什麼意外。在這些公開辯論後，我將投票贊成聽取證人的證詞。「

共和黨人說如果允許證人出庭，他們可能會試圖傳喚拜登和他的兒子，以及政府內部的匿名舉報人，後者對特朗普的投訴引發整起彈劾調查。

白宮高級官員周三（1月15日）對記者說，如果民主黨這樣做，總統也有權召集證人，並認為審判不可能持續超過兩周。